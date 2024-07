Zmiany w prawie pracy od 2025 r: wsparcie dla opiekunów osób niepełnosprawnych, rodzin wielodzietnych, seniorów oraz większa mobilność osób szukających pracy, zmiany w urzędach pracy

Ważne

Podwyższony do 18. roku życia zostanie wiek dziecka niepełnosprawnego, którego koszty opieki starosta będzie mógł zrefundować bezrobotnemu (w obecnym stanie prawnym refundacja dotyczy kosztów opieki nad dzieckiem lub dziećmi do lat 6, a w przypadku, gdy jest to dziecko niepełnosprawne – do lat 7).