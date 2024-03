Rząd przeznacza 3 mln zł na osoby niepełnosprawne, bezrobotne i inne [TERMIN: wnioski o datację do 20 kwietnia 2024]

W 2024 r. Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej ma zamiar poświęcić 3 mln zł na aktywizację wykluczonych społecznie. Kogo będzie konkretnie dotyczył program? Między innymi: bezrobotnych, osób niepełnosprawnych, osób uprawnionych do specjalnego zasiłku opiekuńczego, osób z zaburzeniami psychicznymi; osób pozbawionych wolności czy osób starszych. Czas na zgłaszanie ofert w konkursie i otrzymanie dotacji jest do 20 kwietnia 2024 r.

Czym jest zatrudnienie socjalne?

Zatrudnienie socjalne to jeden z istotnych instrumentów aktywnej polityki społecznej, realizujący cele w zakresie włączenia społecznego i polityki rynku pracy. Pojęcie zatrudnienia socjalnego zdefiniowane zostało w art. 1 ust. 4 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2241,dalej jako: ustawa). Obejmuje ono działania realizowane przez podmioty zatrudnienia socjalnego (tj. CIS i KIS) na rzecz osób wykluczonych społecznie, a także zatrudnienie wspierane. PZS stanowią istotną część sektora ekonomii społecznej. Podmioty ekonomii społecznej to m.in.: organizacje pozarządowe działające w ramach instytucji pożytku publicznego i wolontariatu, spółdzielnie pracy, spółdzielnie inwalidów i niewidomych, warsztaty terapii zajęciowej, zakłady aktywności zawodowej CIS i KIS (Centrum Integracji Społecznej i Klub Integracji Społecznej).

Wykluczeni społecznie: bezrobotni, osoby niepełnosprawne, osoby starsze

Do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (które mogą mieć problem z życiem społecznym i zawodowym) należą m.in.: bezrobotni (w tym bezrobotni długotrwale); osoby poszukujące pracy, pozostające bez zatrudnienia (w wieku do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia); osoby niepełnosprawne; absolwenci centrum integracji społecznej oraz klubu integracji społecznej; osoby uprawnione do specjalnego zasiłku opiekuńczego; osoby z zaburzeniami psychicznymi; osoby pozbawioną wolności; osoby starsze; osoby, które uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą.

Program Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na rzecz zatrudnienia socjalnego na lata 2023–2025

Pomimo obserwowanego spadku określonych grup w ramach wykluczenia socjalnego konieczne jest dalsze wspieranie sektora zatrudnienia socjalnego w adaptowaniu się do otaczającej rzeczywistości społecznej i gospodarczej, a także rozwijania współpracy podmiotów zatrudnienia socjalnego z innymi podmiotami i instytucjami działającymi w zakresie włączenia społecznego. Jednym ze sposobów stymulowania zmian i wdrażania innowacji jest Program Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na rzecz zatrudnienia socjalnego na lata 2023–2025. Finansowe wsparcie przewidzianych w nim zadań ma charakter uzupełniający do podstawowych źródeł finansowania działalności podmiotów zatrudnienia socjalnego. Jednocześnie Program daje szanse na testowanie, wdrażanie i upowszechnianie nowych rozwiązań i rozwój sektora zatrudnienia socjalnego. Jak podaje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: głównym celem Programu na rzecz zatrudnienia socjalnego na lata 2023-2025 jest przede wszystkim wzmacnianie uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym osób wykluczonych społecznie poprzez rozwijanie oferty podmiotów zatrudnienia socjalnego.

Ważne Program składa się z 3 Priorytetów. Są to: Priorytet 1 Usługi reintegracyjne - Dostosowanie oferty podmiotów zatrudnienia socjalnego do nowych uwarunkowań społeczno-gospodarczych. Priorytet 2 Ścieżki reintegracji - Zwiększanie szans na zatrudnienie osób korzystających ze wsparcia PZS Priorytet 3 Wzmocnienie instytucjonalne PZS - Profesjonalizacja PZS przez umożliwianie współpracy i wymiany doświadczeń tych podmiotów oraz wspieranie rozwoju zawodowego ich pracowników.

Dotacja dla PZS podmiotów zatrudnienia socjalnego

O uzyskanie dotacji w ramach otwartego konkursu ofert w ramach Programu na rzecz zatrudnienia socjalnego na lata 2023-2025. Edycja 2024 mogą ubiegać się podmioty prowadzące PZS (podmioty zatrudnienia socjalnego). Budżet na wsparcie finansowe projektów w 2024 roku to 3 mln zł i dofinansowanie projektów na realizację zadania publicznego kwotą od 20 do 120 tysięcy zł we wszystkich priorytetach. Nabór ofert do konkursu na rok 2024 rozpoczyna się 20 marca 2024 r. i zostanie przeprowadzony za pośrednictwem Generatora Ofert i Sprawozdań dostępnego na stronie zs.mrips.gov.pl i potrwa do 20 kwietnia 2024 r. do godz. 16:00.