Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. Czy będzie waloryzacja?

Pracodawcy przysługuje ze środków PFRON comiesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracowników niepełnosprawnych. Wysokość dofinansowania zależy od stopnia niepełnosprawności pracownika.

Wysokość dofinansowania z PFRON do wynagrodzeń

Zasady wypłacania przez PFRON dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych określa ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Dofinansowanie wypłacane jest w wysokości zależnej od stopnia niepełnosprawności pracownika i proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy pracownika. Warunkiem otrzymania dofinansowania jest ujęcie pracownika w ewidencji zatrudnionych osób niepełnosprawnych prowadzonej przez PFRON.

Dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego przysługuje w wysokości:

2400 zł - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności;

1350 zł - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;

500 zł - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności.

Dofinansowanie jest wyższe w przypadku schorzeń specjalnych

W odniesieniu do osób niepełnosprawnych, którym orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz niewidomych, powyższe kwoty zwiększa się o:

1200 zł - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności;

900 zł - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;

600 zł - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności.

Kwoty dofinansowania do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego

Stopień niepełnosprawności Dofinansowanie Znaczny (ze schorzeniem specjalnym) 3600 zł Znaczny (bez schorzenia specjalnego) 2400 zł Umiarkowany (ze schorzeniem specjalnym) 2250 zł Umiarkowany (bez schorzenia specjalnego) 1350 zł Lekki (ze schorzeniem specjalnym) 1100 zł Lekki (bez schorzenia specjalnego) 500 zł

Sytuacje, gdy dofinansowanie z PFRON nie przysługuje

Przepisy ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych określają sytuacje, w których nie przysługuje dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. Miesięczne dofinansowanie ze środków PFRON nie przysługuje pracodawcy zatrudniającemu co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i nieosiągającemu wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6%.

Dofinansowanie nie przysługuje także:

na pracowników zaliczonych do umiarkowanego lub lekkiego stopnia niepełnosprawności, którzy mają ustalone prawo do emerytury;

do wynagrodzeń wypłaconych po dniu złożenia wniosku o wypłatę miesięcznego dofinansowania za dany miesiąc;

jeżeli wynagrodzenie pracownika niepełnosprawnego nie zostało przekazane na jego rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej albo na adres zamieszkania tego pracownika, za pośrednictwem osób prawnych prowadzących działalność w zakresie doręczania kwot pieniężnych;

jeżeli miesięczne koszty płacy zostały poniesione przez pracodawcę z uchybieniem terminów.

Czy będzie waloryzacja kwot dofinansowania do wynagrodzeń?

Aktualnie obowiązujące wysokości kwot dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych obowiązują od stycznia 2023 r. Pracodawcy domagają się ich waloryzacji.

W styczniu 2024 r. rząd był przeciwny zwiększeniu dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. Zdaniem Łukasza Krasonia, sekretarza stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych, celem pomocy w formie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń nie jest refundacja kosztów płacy, ale zachęcenie do zatrudniania osób z niepełnosprawnościami.

Jednak pracodawcy starają się o zwiększenie dofinansowania za pośrednictwem Rady Dialogu Społecznego. Trwają prace nad uchwałą, w której będą wnioskować o podniesienie wysokości kwot dofinansowania o 19,2%, czyli wskaźnik wzrostu najniższego wynagrodzenia za pracę w bieżącym roku.

