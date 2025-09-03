REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Kadry » Zatrudnienie » Zatrudnianie cudzoziemców » Praca w Niemczech. Czy coraz mniej atrakcyjna? To zależy dla jakich grup zawodowych

Praca w Niemczech. Czy coraz mniej atrakcyjna? To zależy dla jakich grup zawodowych

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
03 września 2025, 07:15
[Data aktualizacji 03 września 2025, 07:20]
Kinga Piwowarska
oprac. Kinga Piwowarska
Doktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie w Katedrze Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Niemcy, praca
Praca w Niemczech. Czy coraz mniej atrakcyjna? To zależy dla jakich grup zawodowych
shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Niemcy stopniowo tracą na atrakcyjności nie tylko dla sezonowych i niewykwalifikowanych pracowników, ale również wysoko wykwalifikowanych specjalistów z Europy Środkowo-Wschodniej. A tych na rynku brakuje. W 2025 roku całkowita liczba otwartych wakatów w Niemczech wzrosła. Według prognoz Federalnej Agencji Pracy, do końca 2025 liczba wolnych miejsc pracy osiągnie około 625 000, a do 2027 roku może przekroczyć 695 000. To sygnał realnego niedoboru siły roboczej na niemieckim rynku.

Praca w Niemczech. Czy coraz mniej atrakcyjna? Czy to koniec niemieckiego "Eldrado"?

REKLAMA

Niemcy stopniowo tracą na atrakcyjności nie tylko dla sezonowych i niewykwalifikowanych pracowników, ale również wysoko wykwalifikowanych specjalistów z Europy Środkowo-Wschodniej. A tych na rynku brakuje. W 2025 roku całkowita liczba otwartych wakatów w Niemczech wzrosła. Według prognoz Federalnej Agencji Pracy, do końca 2025 liczba wolnych miejsc pracy osiągnie około 625 000, a do 2027 roku może przekroczyć 695 000. To sygnał realnego niedoboru siły roboczej na niemieckim rynku.

REKLAMA

Na pierwszy rzut oka liczba ofert pracy dla Polaków w Niemczech rośnie, ale wzrost nie jest równomierny. Oferty pracy dla niewykwalifikowanych pracowników, które wcześniej masowo obsadzali Polacy, stopniowo znikają. Powodem jest spowolnienie gospodarcze – w 2024 roku PKB Niemiec skurczył się o 0,3%, a sektor przemysłowy i budowlany nadal odnotowuje spadki. Firmy optymalizują zatrudnienie i zamrażają rekrutację w mniej dochodowych branżach. Przykładowo, liczba zamówień w budownictwie mieszkaniowym spadła o ponad 15% rok do roku.

Przykład

Z kolei stabilny wzrost zapotrzebowania można zaobserwować w sektorach wymagających wysokich kwalifikacji: ochrona zdrowia, IT, logistyka, odnawialna energetyka. Szczególnie poszukiwani są specjaliści w następujących zawodach: pielęgniarki, opiekunowie, terapeuci – z powodu starzejącego się społeczeństwa. Programiści, specjaliści ds. cyberbezpieczeństwa, analitycy danych – z powodu poważnych zaległości w technologii i cyfryzacji. Inżynierowie, monterzy paneli słonecznych, eksperci ds. efektywności energetycznej – w związku z przejściem na zieloną gospodarkę. Kierowcy, operatorzy magazynów, koordynatorzy logistyki – ze względu na rozwój e-commerce.

Po raz pierwszy od 2008 roku więcej Polaków wyjechało z Niemiec, niż przyjechało do tego kraju

Obecnie można zaobserwować kolejny (po Wielkiej Brytanii) historyczny punkt zwrotny w migracjach zarobkowych. Po raz pierwszy od 2008 roku więcej Polaków wyjechało z Niemiec, niż przyjechało do tego kraju

Ważne

Według danych Federalnego Urzędu Statystycznego, w 2024 roku około 95 000 Polaków opuściło Niemcy, podczas gdy tylko 84 000 przyjechało – o 22 000 mniej niż rok wcześniej.

Polski rynek pracy ustabilizował się jak i wyczerpał się „rezerwuar migracyjny” – wielu chętnych już pracowało za granicą i nie planuje wracać

REKLAMA

To nie przypadek, ale potwierdzenie szerszego trendu. Od kilku miesięcy obserwujemy wzrost zainteresowania Polaków mieszkających w Niemczech pracą w Polsce. O ile kiedyś takie zapytania pojawiały się sporadycznie, od niedawna pojawiają się zapytania nawet bez ogłoszeń o pracę. Przyczyn jest wiele. Po pierwsze, polski rynek pracy ustabilizował się. Stopa bezrobocia w Polsce w maju 2025 roku wynosiła 5,0%, podczas gdy w Niemczech 6,1%. To sprawia, że migracja przestaje być atrakcyjna. Po drugie, wyczerpał się „rezerwuar migracyjny” – wielu chętnych już pracowało za granicą i nie planuje wracać. I wreszcie – rosną oczekiwania pracowników: kandydaci coraz częściej szukają lepszych warunków, zabezpieczeń socjalnych i wyższych zarobków. Coraz więcej Polaków wybiera Holandię, Belgię, Szwajcarię czy kraje skandynawskie, gdzie stawki są wyższe, organizacja pracy bardziej przejrzysta, a podatki niższe. – komentuje Iryna Syerova, CBDO Gremi Personal.

Zmienia się też struktura popularnych stanowisk. Kiedyś największym zainteresowaniem cieszyły się proste prace fizyczne (sortowanie, pakowanie, magazyny), dziś popyt przesuwa się w stronę profesji wymagających kwalifikacji i doświadczenia.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

POLECAMY: ZATRUDNIENIE CUDZOZIEMCÓW 2025

Wynagrodzenia. Ile zarabia się w Niemczech?

Jeśli chodzi o wynagrodzenia, sytuacja wygląda następująco: od 1 stycznia 2025 roku minimalna stawka godzinowa w Niemczech wynosi 12,82 euro brutto, co oznacza 2153,76 euro brutto miesięcznie przy pełnym etacie (168 godz.) lub ok. 1520–1620 euro netto, w zależności od klasy podatkowej. W sektorach wysokopłatnych – takich jak IT, medycyna czy inżynieria – pensje mogą 2–3 razy przekraczać minimum. Ale te stanowiska są trudniejsze do zdobycia, wymagają uznania dyplomów, znajomości języka niemieckiego i odpowiedniego doświadczenia. Dla porównania, przykładowe średnie miesięczne stawki brutto: specjaliści IT – €5 700–€7 100, inżynierowie odnawialnej energii – €5 400–€6 800, pielęgniarki z doświadczeniem i językiem – €3 500–€4 300.

Jednocześnie nawet wyższe wynagrodzenia nie rekompensują ciągłego wzrostu i tak już wysokich kosztów życia. Biorąc pod uwagę podatki, ubezpieczenia, koszt wynajmu mieszkania (których dodatkowo brakuje na rynku), specjalista o tych samych kwalifikacjach w Polsce otrzymuje jedynie o 15–25% mniej netto, niż w Niemczech, przy czym wydaje dwa razy mniej na podstawowe potrzeby i ma większą swobodę finansową oraz mniejsze obciążenia podatkowe.

Rynek pracy w Niemczech pozostaje duży i potrzebuje pracowników – to fakt. Ale jego struktura się zmienia: zapotrzebowanie nie znika, tylko staje się bardziej selektywne i sprofesjonalizowane. Niemcy powoli się reformują, upraszczają legalizację pobytu i aktywnie walczą o siłę roboczą – szczególnie o wykwalifikowanych specjalistów. Jeśli Polska pójdzie drogą zamykania się i ograniczeń, może szybko utracić świeżo zdobyty potencjał konkurencyjny. Konkurencja o pracowników i specjalistów między krajami rośnie – niezależnie od tego, co mówią politycy. Wygra nie ten, kto obiecuje, ale ten, kto realnie tworzy warunki: przejrzyste zasady, stabilność i perspektywy. – podsumowuje Syerova.

Powiązane
Wielu na to czeka: zapomoga na wypadek trudności życiowych [kiedy, dla kogo i ile]
Wielu na to czeka: zapomoga na wypadek trudności życiowych [kiedy, dla kogo i ile]
Zmiany w funkcjonowaniu NFZ i systemie ubezpieczenia zdrowotnego
Zmiany w funkcjonowaniu NFZ i systemie ubezpieczenia zdrowotnego
Niemcy: dni wolne od pracy 2025. Czy mają święto w sierpniu?
Niemcy: dni wolne od pracy 2025. Czy mają święto w sierpniu?
Zapisz się na newsletter
Kodeks pracy, urlopy, wynagrodzenia, świadczenia pracownicze. Bądź na bieżąco ze zmianami z zakresu prawa pracy. Zapisz się na nasz newsletter.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie - QUIZ
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne

REKLAMA

Kadry
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Czy rodzic dziecka z niepełnosprawnością ma prawo do dłuższego urlopu?
03 wrz 2025

Orzeczenie o niepełnosprawności dziecka nie uprawnia rodzica do dłuższego urlopu wypoczynkowego. Z informacji Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, iż w najbliższym czasie przepisy w tym zakresie nie ulegną zmianie.
Praca sezonowa za granicą: czy nadal się opłaca?
03 wrz 2025

Tylko 11% polskich pracowników wyjechało w 2025 r. do pracy sezonowej za granicę. Największym motywatorem wyjazdu jest wyższe wynagrodzenie niż otrzymywane w Polsce. Czy jednak taka praca wciąż się opłaca?
Większość profesjonalistów bez podwyżek w 2025 r. Słabe prognozy do końca roku [Raport]
03 wrz 2025

Aż 57% profesjonalistów nie otrzymało podwyżki w 2025 r. i nie spodziewa się wyższego wynagrodzenia do końca tego roku. Przekłada się to na satysfakcję z pracy i zaangażowanie pracowników. Raport bije na alarm.
Formy zatrudnienia oraz podstawowe prawa i obowiązki [umowa o pracę, zlecenie, dzieło]
03 wrz 2025

Zatrudnienie w Polsce opiera się na dwóch odmiennych fundamentach prawnych – prawa pracy i prawa cywilnego. Wybór formy umowy determinuje zakres uprawnień, obowiązków oraz stopień ochrony pracownika. Zrozumienie różnic między umową o pracę a umowami cywilnoprawnymi pozwala być świadomym swoich praw oraz dawać poczucie bezpieczeństwa, zarówno zawodowego jak i finansowego.

REKLAMA

4 najczęstsze błędy pracodawców przy zatrudnianiu cudzoziemców w 2025 roku. Kary od 3 do nawet 50 tys. zł
02 wrz 2025

Drobny błąd może oznaczać dziesiątki tysięcy złotych kary. Jakie są 4 najczęstsze błędy przy zatrudnianiu cudzoziemców w 2025 roku? Grozi za nie kara od 3 do nawet 50 tys. zł. Co zmieniła ustawa, która weszła w życie 1 czerwca 2025 roku?
Praca w Niemczech. Czy coraz mniej atrakcyjna? To zależy dla jakich grup zawodowych
03 wrz 2025

Niemcy stopniowo tracą na atrakcyjności nie tylko dla sezonowych i niewykwalifikowanych pracowników, ale również wysoko wykwalifikowanych specjalistów z Europy Środkowo-Wschodniej. A tych na rynku brakuje. W 2025 roku całkowita liczba otwartych wakatów w Niemczech wzrosła. Według prognoz Federalnej Agencji Pracy, do końca 2025 liczba wolnych miejsc pracy osiągnie około 625 000, a do 2027 roku może przekroczyć 695 000. To sygnał realnego niedoboru siły roboczej na niemieckim rynku.
Pracownicy z Filipin – na co zwrócić uwagę? Praktyczny poradnik dla pracodawców
02 wrz 2025

Coraz więcej firm w Polsce zatrudnia pracowników z Azji, w tym z Filipin. Zjawisko to przybiera na sile. Co warto wiedzieć o pracy z Filipińczykami? Poradnik zawiera informacje dotyczące podejścia do obowiązków, relacji w zespole, aż przez skuteczne działania adaptacyjne i formalności związane z legalizacją zatrudnienia.
Powrót wysokiej inflacji i nieuczciwi klienci: tego obecnie najbardziej obawiają się przedsiębiorcy. RAPORT: Bieżące lęki i obawy przedsiębiorców 2025
02 wrz 2025

Choć w ostatnich miesiącach spadła inflacja, obecnie obawia się jej aż 39,4% liderów biznesu. To najczęściej wskazywany lęk z listy 29 wymienionych w raporcie autorstwa UCE RESEARCH i platformy ePsycholodzy.pl. Szczegóły poniżej.

REKLAMA

Ile mam pieniędzy w ZUS? Jak sprawdzić?
02 wrz 2025

Ile mam pieniędzy w ZUS? Można to sprawdzić na PUE ZUS. Zakład nie wysyła już listownie IOSKU czyli Informacji o stanie konta ubezpieczonego. NA PUE ZUS należy wejść w panel Ubezpieczonego. Co dalej?
Co dalej z nowelizacją specustawy? Rynek pracy i status Ukraińców w Polsce pod znakiem zapytania
01 wrz 2025

Decyzja prezydenta Karola Nawrockiego o zawetowaniu nowelizacji specustawy o pomocy obywatelom Ukrainy otworzyła gorącą dyskusję o stabilności polskiego rynku pracy i przyszłości setek tysięcy pracowników zza wschodniej granicy. W tle toczą się spory o świadczenia, dostęp do opieki zdrowotnej i konsekwencje gospodarcze, które mogą przyczynić się do wzrostu szarej strefy i osłabienia dynamiki polskiego PKB. Co dalej?

REKLAMA