REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Kadry » Ubezpieczenia » Ubezpieczenie zdrowotne » Zmiany w funkcjonowaniu NFZ i systemie ubezpieczenia zdrowotnego

Zmiany w funkcjonowaniu NFZ i systemie ubezpieczenia zdrowotnego

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
28 sierpnia 2025, 11:38
Kinga Piwowarska
Kinga Piwowarska
Doktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie w Katedrze Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
NFZ, ubezpieczenie zdrowotne
Zmiany w funkcjonowaniu NFZ i systemie ubezpieczenia zdrowotnego
ShutterStock

REKLAMA

REKLAMA

Polska ochrona zdrowia stoi przed gruntownymi przekształceniami, które mają na celu nie tylko uszczelnienie systemu finansowania, ale także dostosowanie go do rosnących potrzeb pacjentów i standardów unijnych. Ministerstwo Zdrowia przygotowało kompleksowy projekt ustawy, który wprowadza szereg kluczowych zmian w funkcjonowaniu Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) oraz w całym systemie ubezpieczenia zdrowotnego.

rozwiń >

Zmiany w funkcjonowaniu NFZ i systemie ubezpieczenia zdrowotnego

Polska ochrona zdrowia stoi przed gruntownymi przekształceniami, które mają na celu nie tylko uszczelnienie systemu finansowania, ale także dostosowanie go do rosnących potrzeb pacjentów i standardów unijnych. Ministerstwo Zdrowia przygotowało kompleksowy projekt ustawy, który wprowadza szereg kluczowych zmian w funkcjonowaniu Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) oraz w całym systemie ubezpieczenia zdrowotnego. Chodzi o założenia projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (numer UD285) - opracowane przez Ministerstwo Zdrowia.

REKLAMA

Autopromocja
Kodeks pracy 2025. Praktyczny komentarz z przykładami
Urlopy wypoczynkowe. Udzielanie, ustalanie wymiaru i rozliczanie wynagrodzenia
Jak optymalizować koszty zatrudnienia. Poradnik dla pracodawców
Ważne

Nowelizacja dotyka wielu obszarów – od spraw międzynarodowych, przez organizację opieki nad pacjentami z chorobami rzadkimi, po uproszczenia administracyjne. Poniżej przedstawiamy szczegółową analizę najważniejszych założeń, które wkrótce mogą wpłynąć na życie każdego z nas.

Zmiany w funkcjonowaniu NFZ i systemie ubezpieczenia zdrowotnego: uszczelnienie i porządkowanie: koniec z lukami w systemie

REKLAMA

Jednym z głównych celów nowej - projektowanej ustawy jest uszczelnienie systemu poboru składek zdrowotnych, zwłaszcza w kontekście transgranicznym. Dotychczasowe regulacje okazały się niewystarczające, co prowadziło do strat finansowych i niespójności w ubezpieczeniu osób, które pobierają emerytury lub renty z państw Unii Europejskiej, EFTA czy Wielkiej Brytanii.

Projekt ustawy wprowadza jasne zasady, które mają położyć kres tym problemom. Przede wszystkim, osoby pobierające świadczenia z zagranicy będą miały obowiązek informowania polskich organów emerytalnych (np. ZUS) o swoim statusie ubezpieczeniowym. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku, ZUS zyska uprawnienia do potrącania zaległych składek bezpośrednio z wypłacanych świadczeń. To rozwiązanie znacznie usprawni proces i zapewni, że każdy, kto jest zobowiązany do opłacania składki w Polsce, faktycznie będzie to robił.

Dodatkowo, nowelizacja umożliwi NFZ sprawniejsze aktualizowanie danych o ubezpieczeniu, nawet jeśli wcześniejsza informacja była negatywna. Dzięki temu, jeśli sytuacja danej osoby ulegnie zmianie, NFZ będzie mógł szybko poinformować o tym banki, co pozwoli na sprawniejsze dochodzenie należności.

Zbiegi tytułów do ubezpieczeń społecznych
Autopromocja

Zbiegi tytułów do ubezpieczeń społecznych

Sprawdź

Zmiany w funkcjonowaniu NFZ i systemie ubezpieczenia zdrowotnego: transgraniczna opieka zdrowotna - pacjent w centrum uwagi

Zmiany obejmują także kluczowy obszar transgranicznej opieki zdrowotnej, który wymagał dostosowania do orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE). Nowe przepisy mają przede wszystkim chronić pacjenta i ułatwiać mu korzystanie z leczenia za granicą.

Dalszy ciąg materiału pod wideo
Ważne

Najważniejszą zmianą jest brak możliwości odmowy zwrotu kosztów leczenia w innym państwie UE, jeśli brak wcześniejszego wniosku do prezesa NFZ był podyktowany nagłą i pilną potrzebą medyczną.

To rozwiązanie daje pacjentom większe poczucie bezpieczeństwa i eliminuje biurokratyczne bariery w sytuacjach krytycznych. Ponadto, pacjenci będą mogli dołączać do swoich wniosków o zgodę na leczenie opinię lekarza z innego państwa członkowskiego, co z pewnością ułatwi proces decyzyjny. Warto również podkreślić, że kwestie zwrotu kosztów leczenia za granicą, dotychczas regulowane jedynie zarządzeniami NFZ, zyskają w końcu moc prawną na poziomie ustawy.

Zmiany w funkcjonowaniu NFZ i systemie ubezpieczenia zdrowotnego: ośrodki Eksperckie Chorób Rzadkich: nadzieja dla pacjentów

Jedną z najbardziej oczekiwanych zmian jest formalne powołanie Ośrodków Eksperckich Chorób Rzadkich (OECR). Jest to bezpośrednia realizacja zaleceń unijnych i Polskiego Planu dla Chorób Rzadkich. Nowe przepisy określą tryb ich powoływania, a także precyzyjnie zdefiniują ich zadania i obowiązki. Celem OECR jest zapewnienie pacjentom z chorobami rzadkimi dostępu do kompleksowej i skoordynowanej opieki medycznej oraz nowoczesnej diagnostyki. Dotychczas wiele ośrodków działało w tej sferze nieoficjalnie, a nowa ustawa nadaje im oficjalny status, co jest ogromnym wsparciem zarówno dla placówek, jak i dla pacjentów.

Lepsze finansowanie i sprawniejszy NFZ: w trosce o efektywność

Nowa ustawa ma również usprawnić działanie samego NFZ i zapewnić lepsze finansowanie kluczowych obszarów. Projekt przewiduje m.in. finansowanie przez NFZ opieki medycznej dla osób umieszczonych w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie, niezależnie od ich statusu ubezpieczeniowego. To krok w stronę ujednolicenia i sprawiedliwości w finansowaniu świadczeń dla wszystkich uprawnionych.

Podstawa wymiaru składek ZUS. Praktycznie rozliczenia
Autopromocja

Podstawa wymiaru składek ZUS. Praktycznie rozliczenia

Sprawdź

REKLAMA

Aby NFZ mógł działać jeszcze efektywniej, nowelizacja wprowadza także bardziej elastyczne zasady zatrudniania wysoko wykwalifikowanych pracowników, w tym lekarzy. To ma pomóc Funduszowi w pozyskiwaniu specjalistów, co jest kluczowe dla jego sprawnego funkcjonowania.

Dodatkowo, planowane są uproszczenia w rozliczeniach składki zdrowotnej. ZUS zyska możliwość zaliczania niskich nadpłat na poczet przyszłych składek, co pozwoli na ograniczenie kosztownych i czasochłonnych zwrotów symbolicznych kwot.

Laboratoria i ocena technologii medycznych

Nowelizacja dotyka również sektora laboratoriów medycznych. Wprowadzenie obowiązkowego, stałego udziału w programach oceny jakości badań ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów i podniesienie standardów badań laboratoryjnych do poziomu międzynarodowego. Zmiany nastąpią także w Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT). Ustawa znosi obowiązek uwzględniania w planie finansowym AOTMiT kosztów pozyskiwania danych, które od 2017 roku podmioty lecznicze są zobowiązane udostępniać nieodpłatnie. To racjonalne podejście ma na celu dostosowanie budżetu Agencji do rzeczywistych potrzeb i optymalizację jej wydatków.

Ułatwienia i porządkowe przepisy drobne, ale ważne zmiany

Projekt przewiduje również szereg zmian porządkujących i ułatwiających codzienne funkcjonowanie systemu. Kompetencje do wydawania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych zostaną rozszerzone na większą grupę pracowników opieki społecznej. Ponadto, doprecyzowane zostaną zasady ustalania właściwości gmin dla osób bezdomnych. Niektóre, dotychczas nieuzasadnione przepisy zostaną uchylone. W ten sposób ustawa dąży do uproszczenia procedur i wyeliminowania zbędnej biurokracji, co powinno przełożyć się na sprawniejszą obsługę pacjentów i lepsze zarządzanie systemem.

Zbiegi tytułów do ubezpieczeń społecznych
Autopromocja

Zbiegi tytułów do ubezpieczeń społecznych

Sprawdź

Co dalej?

Projekt ustawy jest obecnie w toku prac legislacyjnych w Ministerstwie Zdrowia, a jego przyjęcie przez Radę Ministrów planowane jest na trzeci kwartał 2025 roku. Choć dokładny termin wejścia w życie poszczególnych przepisów nie jest jeszcze znany, już teraz widać, że szykują się jedne z najważniejszych zmian w polskim systemie opieki zdrowotnej w ostatnich latach.

Podstawa prawna

Założenia projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (numer UD285)

Powiązane
NFZ zmienia zasady w profilaktyce: Nowoczesne badanie dostępne za darmo dla milionów
NFZ zmienia zasady w profilaktyce: Nowoczesne badanie dostępne za darmo dla milionów
NFZ: dofinansowanie do okularów i soczewek w 2025. Nawet 1200 zł – kto skorzysta?
NFZ: dofinansowanie do okularów i soczewek w 2025. Nawet 1200 zł – kto skorzysta?
2 tys. zł w roku na leczenie stomatologiczne. Ruszył pogram dofinansowania dla kombatantów [Lista bezpłatnych usług na NFZ]
2 tys. zł w roku na leczenie stomatologiczne. Ruszył pogram dofinansowania dla kombatantów [Lista bezpłatnych usług na NFZ]
Zapisz się na newsletter
Kodeks pracy, urlopy, wynagrodzenia, świadczenia pracownicze. Bądź na bieżąco ze zmianami z zakresu prawa pracy. Zapisz się na nasz newsletter.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie - QUIZ
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne

REKLAMA

Kadry
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Zmiany w funkcjonowaniu NFZ i systemie ubezpieczenia zdrowotnego
28 sie 2025

Polska ochrona zdrowia stoi przed gruntownymi przekształceniami, które mają na celu nie tylko uszczelnienie systemu finansowania, ale także dostosowanie go do rosnących potrzeb pacjentów i standardów unijnych. Ministerstwo Zdrowia przygotowało kompleksowy projekt ustawy, który wprowadza szereg kluczowych zmian w funkcjonowaniu Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) oraz w całym systemie ubezpieczenia zdrowotnego.
Czas na rynek pracy otwarty dla osób z niepełnosprawnościami [Gość Infor.pl]
28 sie 2025

Polska może się pochwalić jednym z najniższych wskaźników bezrobocia w Europie. To bez wątpienia świetna wiadomość, ale jednocześnie sygnał ostrzegawczy – coraz trudniej o pracowników. Ekonomiści zwracają uwagę, że mamy jeszcze niewykorzystane zasoby: osoby, które chcą i mogą pracować, ale z różnych powodów pozostają poza rynkiem. Wśród nich duża grupa to osoby z niepełnosprawnościami. O tym, jak przełamać bariery i wykorzystać potencjał tej grupy, opowiadał w rozmowie z Szymonem Glonkiem, Łukasz Bednarek, prezes Agencji Optymalizacji Zatrudnienia i osoba, która sama zmaga się z niepełnosprawnością.
Wielu na to czeka: zapomoga na wypadek trudności życiowych [kiedy, dla kogo i ile]
28 sie 2025

Zapomoga na wypadek trudności życiowych - to potrzebna regulacja, która być może niebawem będzie wprowadzona. Potrzebna jest pomoc w nagłych przypadkach a projekt nowej ustawy ma wypełnić właśnie tę lukę, wprowadzając możliwość przyznawania zapomogi dla osób, które przejściowo znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, na przykład z powodu nagłej choroby, wypadku lub innego nieszczęśliwego zdarzenia. Kiedy, dla kogo i ile - szczegóły poniżej.
Wrzesień 2025: godziny pracy, dni wolne
27 sie 2025

Wrzesień w 2025 r. - godziny pracy i dni wolne od pracy czyli jaki jest wymiar czasu pracy. Czy kalendarz września przewiduje święto w innym dniu niż niedziela?

REKLAMA

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych - czy rzeczywiście coś daje? [RAPORT]
27 sie 2025

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych - czy rzeczywiście coś daje? Okazuje się, że 61 proc. pracujących czuje presję na ciągłe podnoszenie kwalifikacji zawodowych, ale tylko 44 proc. widzi przełożenie rozwoju kompetencji na swoją karierę.
Najnowszy raport płacowy 2025 dla pracodawców i pracowników. Gdzie są najwyższe podwyżki? [ZAROBKI]
27 sie 2025

Udostępniamy najnowszy raport płacowy 2025. Każdy pracodawca i pracownik powinien się z nim zapoznać. Okazuje się, że wzrost wynagrodzeń wyhamował. Gdzie są najwyższe podwyżki? Artykuł zawiera tabelę z zarobkami na różnych stanowiskach.
Ukraińcy dominują w pobieraniu 800 plus. W pół roku ZUS wypłacił im ponad 1,4 mld zł [DANE Z ZUS]
27 sie 2025

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacił w I połowie br. świadczenie Rodzina 800+ dla ponad 365 tys. dzieci, których rodzice zadeklarowali obywatelstwo inne niż polskie. To o 1,5% mniej niż w analogicznym okresie ub.r. Łączna kwota wyniosła 1,613 mld zł, czyli o 4,5% mniej niż rok wcześniej, kiedy było to 1,689 mld zł. Najwięcej odbiorców ww. świadczenia pochodzi z Ukrainy. ZUS przekazał w sumie 1,438 mld zł na rzecz blisko 305 tys. ukraińskich dzieci. Kolejnymi grupami są Białorusini, Rumuni oraz Rosjanie. Na dalszych miejscach znaleźli się beneficjenci z obywatelstwem indyjskim, wietnamskim, gruzińskim, bułgarskim, mołdawskim i chińskim.
Rewolucja w układach zbiorowych pracy. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy. Co to daje pracownikom i pracodawcom?
27 sie 2025

Ułatwienia w zawieraniu układów zbiorowych pracy. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy. O co chodzi? Zatem nowa ustawa o układach zbiorowych pracy i porozumieniach zbiorowych eliminuje zbędną biurokrację, wprowadza nowoczesny, elektroniczny rejestr oraz zastępuje długotrwałe procedury szybką i przejrzystą obsługą online. Dodatkowe mechanizmy wsparcia, jak mediacja czy elastyczne ramy czasowe układów, mają pobudzić aktywny dialog społeczny i zwiększyć liczbę negocjowanych porozumień, dostosowanych do specyfiki poszczególnych branż i firm.

REKLAMA

Te 5 dni urlopu można wykorzystać tylko do końca 2025 r., nie przechodzi na 2026 r.
26 sie 2025

Wiele osób wciąż nie wie, czy nie pamięta o swoich prawach pracowniczych. Oprócz standardowego urlopu wypoczynkowego, Kodeks pracy przewiduje inne, mniej znane, ale niezwykle przydatne uprawnienia. Jednym z nich jest urlop w wymiarze 5 dni, ale przysługuje on tylko na dany rok kalendarzowy, czyli 5 dni w 2025 r. Urlop nie przechodzi na 2026 r., ponieważ od 2026 r. będzie nowy okres tego urlopu.
PIT zero dla rodzin z dwójką dzieci. Prezydent Nawrocki wprowadza zerowy PIT? [Ustawa]
26 sie 2025

Prezydent RP Karol Nawrocki złożył projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, który wprowadza zerowy PIT dla rodzin z dwójką dzieci. Podnosi również drugi próg podatkowy do 140 tys. zł.

REKLAMA