Przed reformą PIP pracodawcy muszą zweryfikować formy współpracy. Co różni zlecenie, B2B i umowę o pracę? Kiedy B2B jest de facto etatem?

Przed reformą PIP pracodawcy muszą zweryfikować formy współpracy. Co różni zlecenie, B2B i umowę o pracę? Kiedy B2B jest de facto etatem?

27 lutego 2026, 17:53
Anna Wiluś-Antoniuk
radca prawny w agencji zatrudnienia LeasingTeam, specjalizującej się w outsourcingu pracowników i usług HR
Co różni zlecenie, B2B i umowę o pracę? Kiedy B2B jest de facto etatem? Oto kilka wskazówek dla pracodawców przed reformą PIP. Firmy muszą zweryfikować formy współpracy.

Zlecenie, B2B czy umowa o pracę?

Jak więc odróżnić poszczególne formy zatrudnienia od siebie? Zgodnie z art. 22 §1 Kodeksu Pracy, ze stosunkiem pracy (umowa o pracę) mamy do czynienia, gdy praca jest wykonywana:

  • osobiście,
  • za wynagrodzeniem,
  • pod kierownictwem pracodawcy,
  • w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę,
  • w sposób ciągły i podporządkowany.

Kodeks pracy: Art. 22. [Definicja stosunku pracy] § 1. Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.

§ 11. Zatrudnienie w warunkach określonych w § 1 jest zatrudnieniem na podstawie stosunku pracy, bez względu na nazwę zawartej przez strony umowy.

§ 12. Nie jest dopuszczalne zastąpienie umowy o pracę umową cywilnoprawną przy zachowaniu warunków wykonywania pracy, określonych w § 1.

Umowa zlecenia to umowa starannego działania. Wyróżnia ją:

  • większa swoboda organizacyjna,
  • brak klasycznego podporządkowania, a więc w teorii większa swoboda wyboru sposobu realizowania zleconych czynności,
  • brak obowiązku wykonywania pracy w ściśle określonym miejscu i czasie,
  • możliwość zastępstwa wykonawcy przez inną osobę (co do zasady).

Kodeks cywilny: Art. 734. [Umowa zlecenia] § 1. Przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie.

§ 2. W braku odmiennej umowy zlecenie obejmuje umocowanie do wykonania czynności w imieniu dającego zlecenie. Przepis ten nie uchybia przepisom o formie pełnomocnictwa.

Art. 735.[Wynagrodzenie przyjmującego zlecenie] § 1. Jeżeli ani z umowy, ani z okoliczności nie wynika, że przyjmujący zlecenie zobowiązał się wykonać je bez wynagrodzenia, za wykonanie zlecenia należy się wynagrodzenie.

§ 2. Jeżeli nie ma obowiązującej taryfy, a nie umówiono się o wysokość wynagrodzenia, należy się wynagrodzenie odpowiadające wykonanej pracy.

Może więc to być zatrudnienie pozwalające na elastyczność (np. wybór pory dnia lub poszczególnych dni tygodnia) oraz pracę w różnych godzinach lub/i z dowolnego miejsca, a także co do zasady krótsze lub określone w czasie (np. kilka tygodni czy miesięcy) - choć oczywiście nie jest to jednoznaczne i pewne kryterium rozróżnienia.

Z kolei kontrakt B2B to relacja między dwoma przedsiębiorcami. Najczęściej opiera się na umowie o świadczenie usług (art. 750 Kodeksu Cywilnego) między firmą lub osobą prowadząca działalność gospodarczą.

Kodeks cywilny: Art. 750.[Stosowanie przepisów o zleceniu do umów o świadczenie usług] Do umów o świadczenie usług, które nie są uregulowane innymi przepisami, stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu.

Kiedy B2B jest etatem?

Wątpliwość, czy B2B nie jest etatem, mogą stanowić sytuacje, kiedy przedsiębiorca:

  • ma tylko jednego kontrahenta,
  • wykonuje pracę w określonych godzinach (np. 9-17) w siedzibie firmy,
  • podlega bieżącym poleceniom przełożonego,
  • otrzymuje stałe miesięczne wynagrodzenie niezależne od efektu,
  • nie ponosi realnego ryzyka gospodarczego - co w praktyce rozumie się przede wszystkim jako związanie z jednym klientem, który rozlicza wynagrodzenie niezależnie od wyniku wykonywanych zadań, a czasem wręcz niezależnie od czasu poświęconego na ich wykonywanie ,
  • korzysta ze sprzętu firmy,
  • ma zakaz świadczenia usług dla innych podmiotów.

- Należy jednak wziąć pod uwagę, że są osoby, które świadomie i z własnej woli współpracują w ramach umów zleceń lub B2B, bo tego chcą. Taki jest ich wybór, bowiem luźniejsza forma współpracy ma dla nich znaczenie lub chcą dorobić czy też z jakichś przyczyn utrzymywać kilka źródeł dochodów. Pojawia się więc pytanie, czy w przypadku ewentualnych kontroli inspektorzy będą brali pod uwagę wolę stron relacji zatrudnienia czy współpracy? W imię zrozumienia tego, na co się wspólnie umówili i dlaczego - komentuje Anna Wiluś-Antoniuk. – Inspekcja Pracy nie powinna mieć na celu „uszczęśliwiania na siłę”, tylko usuwanie z rynku patologii, które w praktyce powstają w sytuacji przymusu. Jeśli obie strony chcą współpracować w oparciu o zlecenie czy B2B, teza o naruszeniu prawa jako takiego czy praw jednej ze stron nie broni się automatycznie, dlatego działania PIP będą wymagały powołanego na wstępie rozsądku i otwartości na to, czego potrzebuje rynek i jego uczestnicy.

Pracodawcy muszą zweryfikować formy współpracy

W świetle planowanej reformy PIP 2026 ryzyko pozornego samozatrudnienia i fikcyjnych zleceń istotnie rośnie. Dla firm oznacza to konieczność weryfikacji form współpracy:

  • audytu obecnych kontraktów,
  • dostosowania modeli współpracy, by uniknąć skutków prawnych (jeszcze przed ryzykiem kontroli PIP),
  • przemyślenia struktury organizacyjnej,
  • wprowadzenia dokumentacji potwierdzającej brak podporządkowania/elastyczność zleceń lub B2B.
oprac. Emilia Panufnik
Źródło: INFOR
Kadry
Emeryt i rencista może dorobić o 298,30 zł więcej od 1 marca 2026 r. ZUS nie obniży mu świadczenia
27 lut 2026

Od 1 marca 2026 r. zwiększają się limity dorabiania dla wcześniejszych emerytów i rencistów. Można dorobić o 298,30 zł więcej, a ZUS nie obniży świadczenia. To dobra wiadomość.
Polscy pracownicy często pracują sensownie tylko 3 dni w tygodniu, a pozostałe 2 tracą na walkę z biurokracją. Czy w Polsce da się skrócić czas pracy?
27 lut 2026

Polscy pracownicy w ostatnich latach zwiększyli swoją produktywność o niemal 10 proc. Jednocześnie nasz kraj zajmuje 21. miejsce w UE pod względem poziomu cyfryzacji firm, a 40 proc. czasu pracy pochłaniają powtarzalne zadania administracyjne. Polscy pracownicy często pracują sensownie tylko 3 dni w tygodniu, a pozostałe 2 tracą na walkę z biurokracją. Czy w Polsce da się skrócić czas pracy?
Delegacje służbowe krajowe i zagraniczne – praktyczny przewodnik
27 lut 2026

W każdym przedsiębiorstwie delegacje służbowe – zarówno krajowe, jak i zagraniczne – są nieodłącznym elementem działalności biznesowej. Właściwe zarządzanie tym obszarem to nie tylko kwestia organizacyjna, ale też podatkowa i księgowa. Poniżej przedstawiam kluczowe informacje, które powinien znać każdy przedsiębiorca kierujący pracownika w podróż służbową.

Reforma PIP: czego nie wiedzą pracodawcy i pracownicy przed zmianą przepisów? W kogo reforma uderzy najmocniej?
27 lut 2026

Reforma PIP budzi wiele kontrowersji. Wszystko będzie zależało od sposobu realizacji przepisów o Państwowej Inspekcji Pracy w praktyce. Czego nie wiedzą pracodawcy i pracownicy przez zmianą przepisów? W kogo reforma uderzy najmocniej?
ZUS przyspiesza wypłatę zwaloryzowanych świadczeń. Oto terminy i nowe stawki
27 lut 2026

W tym roku 1 marca przypada niedzielę dlatego ZUS wypłacił wcześniej pierwsze zwaloryzowane świadczenia emerytalno-rentowe, aby uprawnieni mogli je otrzymać najpóźniej 27 lutego - przekazał PAP Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W pierwszym terminie płatności ZUS zwaloryzował ponad milion świadczeń.
Marzec 2026: kalendarz do druku, przysłowia
26 lut 2026

Marzec 2026 – darmowy kalendarz do druku w formacie PDF. Pobierz i wydrukuj. Kalendarz posiada miejsce na notatki. Jakie ważne dni wypadają w marcu tego roku? Sprawdź przysłowia ludowe związane z trzecim miesiącem w kalendarzu rocznym.
Znaczny stopień niepełnosprawności. Co przysługuje z orzeczeniem w 2026 r.? [LISTA]
27 lut 2026

Osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności doświadczają wielu trudności w codziennym funkcjonowaniu. Na jaką pomoc mogą liczyć? Czy przysługuje im wsparcie z PFRON i MOPS? Na jakie ulgi można liczyć z orzeczeniem w 2026 roku?

Czy Polacy są przeciw reformie Państwowej Inspekcji Pracy? Sondaż nie pozostawia złudzeń
26 lut 2026

28,71 proc. ankietowanych popiera reformę Państwowej Inspekcji Pracy, która pozwoli urzędnikom jednostronnie zmienić umowy zawarte między pracodawcą, a pracownikiem; 56,41 proc. nie chce jej wprowadzenia - wynika z sondażu Ogólnopolskiej Grupy Badawczej dla „Super Expressu". 14,88 proc. badanych nie ma zdania w tej sprawie.
Dlaczego restrukturyzacja przeprowadzana w firmie zazwyczaj wpływa demotywująco na pracowników
27 lut 2026

Brak wpływu, nieczytelne priorytety i zmiana ogłaszana „z góry” generują frustrację pracowników szybciej niż wysokie wymagania. Prawie co piąty pracownik traci zaangażowanie wskutek restrukturyzacji prowadzonych bez realnego udziału zespołu.
