przed reformą pip pracodawcy muszą zweryfikować formy współpracy. co różni zlecenie, b2b i umowę o pracę? kiedy b2b jest de facto etatem?

Co różni zlecenie, B2B i umowę o pracę? Kiedy B2B jest de facto etatem? Oto kilka wskazówek dla pracodawców przed reformą PIP. Firmy muszą zweryfikować formy współpracy.

Zlecenie, B2B czy umowa o pracę?

Jak więc odróżnić poszczególne formy zatrudnienia od siebie? Zgodnie z art. 22 §1 Kodeksu Pracy, ze stosunkiem pracy (umowa o pracę) mamy do czynienia, gdy praca jest wykonywana:

REKLAMA

REKLAMA

osobiście,

za wynagrodzeniem,

pod kierownictwem pracodawcy,

w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę,

w sposób ciągły i podporządkowany.

Kodeks pracy: Art. 22. [Definicja stosunku pracy] § 1. Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. § 11. Zatrudnienie w warunkach określonych w § 1 jest zatrudnieniem na podstawie stosunku pracy, bez względu na nazwę zawartej przez strony umowy. § 12. Nie jest dopuszczalne zastąpienie umowy o pracę umową cywilnoprawną przy zachowaniu warunków wykonywania pracy, określonych w § 1.

Umowa zlecenia to umowa starannego działania. Wyróżnia ją:

większa swoboda organizacyjna,

brak klasycznego podporządkowania, a więc w teorii większa swoboda wyboru sposobu realizowania zleconych czynności,

brak obowiązku wykonywania pracy w ściśle określonym miejscu i czasie,

możliwość zastępstwa wykonawcy przez inną osobę (co do zasady).

Kodeks cywilny: Art. 734. [Umowa zlecenia] § 1. Przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie. § 2. W braku odmiennej umowy zlecenie obejmuje umocowanie do wykonania czynności w imieniu dającego zlecenie. Przepis ten nie uchybia przepisom o formie pełnomocnictwa. Art. 735.[Wynagrodzenie przyjmującego zlecenie] § 1. Jeżeli ani z umowy, ani z okoliczności nie wynika, że przyjmujący zlecenie zobowiązał się wykonać je bez wynagrodzenia, za wykonanie zlecenia należy się wynagrodzenie. § 2. Jeżeli nie ma obowiązującej taryfy, a nie umówiono się o wysokość wynagrodzenia, należy się wynagrodzenie odpowiadające wykonanej pracy.

Może więc to być zatrudnienie pozwalające na elastyczność (np. wybór pory dnia lub poszczególnych dni tygodnia) oraz pracę w różnych godzinach lub/i z dowolnego miejsca, a także co do zasady krótsze lub określone w czasie (np. kilka tygodni czy miesięcy) - choć oczywiście nie jest to jednoznaczne i pewne kryterium rozróżnienia.

Z kolei kontrakt B2B to relacja między dwoma przedsiębiorcami. Najczęściej opiera się na umowie o świadczenie usług (art. 750 Kodeksu Cywilnego) między firmą lub osobą prowadząca działalność gospodarczą.

REKLAMA

Kodeks cywilny: Art. 750.[Stosowanie przepisów o zleceniu do umów o świadczenie usług] Do umów o świadczenie usług, które nie są uregulowane innymi przepisami, stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu.

Kiedy B2B jest etatem?

Wątpliwość, czy B2B nie jest etatem, mogą stanowić sytuacje, kiedy przedsiębiorca:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

ma tylko jednego kontrahenta,

wykonuje pracę w określonych godzinach (np. 9-17) w siedzibie firmy,

podlega bieżącym poleceniom przełożonego,

otrzymuje stałe miesięczne wynagrodzenie niezależne od efektu,

nie ponosi realnego ryzyka gospodarczego - co w praktyce rozumie się przede wszystkim jako związanie z jednym klientem, który rozlicza wynagrodzenie niezależnie od wyniku wykonywanych zadań, a czasem wręcz niezależnie od czasu poświęconego na ich wykonywanie ,

korzysta ze sprzętu firmy,

ma zakaz świadczenia usług dla innych podmiotów.

- Należy jednak wziąć pod uwagę, że są osoby, które świadomie i z własnej woli współpracują w ramach umów zleceń lub B2B, bo tego chcą. Taki jest ich wybór, bowiem luźniejsza forma współpracy ma dla nich znaczenie lub chcą dorobić czy też z jakichś przyczyn utrzymywać kilka źródeł dochodów. Pojawia się więc pytanie, czy w przypadku ewentualnych kontroli inspektorzy będą brali pod uwagę wolę stron relacji zatrudnienia czy współpracy? W imię zrozumienia tego, na co się wspólnie umówili i dlaczego - komentuje Anna Wiluś-Antoniuk. – Inspekcja Pracy nie powinna mieć na celu „uszczęśliwiania na siłę”, tylko usuwanie z rynku patologii, które w praktyce powstają w sytuacji przymusu. Jeśli obie strony chcą współpracować w oparciu o zlecenie czy B2B, teza o naruszeniu prawa jako takiego czy praw jednej ze stron nie broni się automatycznie, dlatego działania PIP będą wymagały powołanego na wstępie rozsądku i otwartości na to, czego potrzebuje rynek i jego uczestnicy.

Pracodawcy muszą zweryfikować formy współpracy

W świetle planowanej reformy PIP 2026 ryzyko pozornego samozatrudnienia i fikcyjnych zleceń istotnie rośnie. Dla firm oznacza to konieczność weryfikacji form współpracy: