REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Kadry » Zatrudnienie » Telepraca i praca zdalna » Praca zdalna dla rodziców dziecka do 4. i 8. roku życia: czy pracodawca może odmówić? [Kodeks pracy]

Praca zdalna dla rodziców dziecka do 4. i 8. roku życia: czy pracodawca może odmówić? [Kodeks pracy]

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
27 stycznia 2026, 20:53
Emilia Panufnik
Praca zdalna dla rodziców małych dzieci - 4 i 8 lat
Praca zdalna dla rodziców dziecka do 4. i 8. roku życia: czy pracodawca może odmówić? [Kodeks pracy]
ShutterStock

REKLAMA

REKLAMA

Rodzice dzieci do 4., a nawet 8. roku życia mogą starać się o pracę zdalną na preferencyjnych zasadach. Gwarantuje to Kodeks pracy. Ile dni pracy zdalnej przysługuje rodzicom małych dzieci? Czy pracodawca może odmówić pracy zdalnej matce lub ojcu małego dziecka? Kiedy wniosek składa pracownik wychowujący dziecko do ukończenia 4 roku życia?

rozwiń >

Praca zdalna w Kodeksie pracy - 4 sposoby

Praca zdalna została uregulowana w Kodeksie pracy w 2023 roku. Obecnie mamy 4 możliwości ustanowienia wykonywania pracy przez danego pracownika w formie zdalnej:

REKLAMA

REKLAMA

1)    Na gruncie nowych przepisów pracę zdalną (całkowitą lub częściową, tzw. hybrydowa praca zdalna) można wykonywać po uzgodnieniu z pracodawcą przed zawarciem umowy lub w trakcie zatrudnienia. W tej drugiej sytuacji do porozumienia między stronami umowy dochodzi z inicjatywy pracodawcy (na przykład na zasadach obowiązujących wszystkich pracowników w firmie) bądź na wniosek pracownika (złożony papierowo lub elektronicznie). 

2)    Poza tym w określonych sytuacjach pracodawca może polecić pracownikowi pracę zdalną (polecenie pracy zdalnej):

  • w czasie stanu nadzwyczajnego, stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu lub
  • w czasie, gdy z powodu siły wyższej pracodawca nie może zapewnić bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w dotychczasowym miejscu pracy.

W tym przypadku pracownik musi bezpośrednio przed wydaniem polecenia złożyć oświadczenie o tym, że posiada warunki lokalowe i techniczne do wykonywania pracy zdalnej.

REKLAMA

3)    Nową instytucją jest praca zdalna okazjonalna czyli uprawnienie pracownika do wnioskowania o pracę zdalną na maksymalnie 24 dni w roku.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

4)    Ponadto, ustawodawca przewidział preferencyjne zasady ubiegania się o pracę zdalną dla pracowników mających małe dzieci (i nie tylko, jednak niniejszy artykuł dotyczy pracowników będących rodzicami małych dzieci). Pierwsza taka możliwość dotyczy pracownika wychowującego dziecko do ukończenia 4 roku życia (art. 6719 § 6 Kodeksu pracy). Druga sytuacja to wniosek o elastyczną organizację czasu pracy (w tym pracę zdalną), co przysługuje pracownikowi wychowującemu dziecko do ukończenia przez nie 8 roku życia (art. 1881 Kodeksu pracy). Na czym polegają te dwa tryby?

Polecamy: Kodeks pracy 2026

Praca zdalna dla rodziców dzieci do 4. roku życia

Nowe przepisy Kodeksu pracy w sposób szczególny traktują rodziców wychowujących dziecko do ukończenia przez nie 4. roku życia. Rodzic takiego dziecka może ubiegać się o pracę zdalną, a pracodawca, co do zasady, powinien ten wniosek zaakceptować (art. 6719 § 6 Kodeksu pracy). Czy wniosek o pracę zdalną jest więc wiążący? Co to właściwie oznacza, że pracodawca co do zasady musi przyjąć wniosek? Czy są w takim razie sytuacje, kiedy odmowa pracy zdalnej jest możliwa? 

Ogólnie rzecz ujmując, pracodawca powinien przyjąć wniosek o pracę zdalną pracownika wychowującego dziecko do ukończenia przez nie 4 roku życia. Jedynymi sytuacjami, które usprawiedliwiają ewentualną odmowę zaakceptowania wniosku są:

  1. brak możliwości wykonywania pracy zdalnej ze względu na rodzaj świadczonej przez pracownika pracy,
  2. brak możliwości wykonywania pracy zdalnej ze względu na organizację pracy w firmie.
Zobacz również:

Dla rodziców dzieci do 4 roku życia, którzy korzystają z pracy zdalnej na podstawie przepisu art. 6719 § 6 Kodeksu pracy, istotna jest informacja, iż pracodawca nie może samodzielnie przywrócić takiego pracownika do pracy w trybie stacjonarnym. Traktuje o tym przepis art. 6722 § 2 Kodeksu pracy - pracodawca nie może wystąpić z wiążącym wnioskiem o zaprzestanie wykonywania pracy zdalnej i przywrócenie poprzednich warunków wykonywania pracy. Jest pewien wyjątek - sytuacja, kiedy dalsze wykonywanie pracy zdalnej nie będzie możliwe z uwagi na organizację pracy lub rodzaj pracy pracownika. Uzasadnieniem dla przymusowego powrotu pracownika z pracy zdalnej do pracy stacjonarnej byłaby na przykład zmiana w organizacji pracy w firmie lub zmiana charakteru wykonywanej pracy, co powodowałoby konieczną obecność pracownika w zakładzie pracy.

Ważne

Pracodawca nie może wypowiedzieć pracownikowi umowy o pracę z powodu złożenia wniosku o pracę zdalną i wniosku o powrót do pracy stacjonarnej na podstawie wyżej omówionych przepisów (art. 6723 KP).

Praca zdalna dla rodziców a okazjonalna praca zdalna

Pracę zdalną, która przysługuje rodzicom wychowującym dzieci do lat 4, należy odróżnić od pracy zdalnej okazjonalnej. Zmiany w Kodeksie pracy obejmują wprowadzenie nowej instytucji, jaką jest właśnie okazjonalna praca zdalna. Przysługuje ona niezależnie od tego czy pracownik posiada dziecko, czy nie. Natomiast w przypadku okazjonalnego wykonywania pracy zdalnej na wniosek pracownika podana została określona liczba dni, z której można skorzystać w roku. Zgodnie z art. 6733 § 1 Kodeksu pracy praca zdalna może być wykonywana okazjonalnie w wymiarze nieprzekraczającym 24 dni w roku kalendarzowym. Aby skorzystać z tego przepisu, należy złożyć wniosek w postaci papierowej lub elektronicznej.

Ile dni pracy zdalnej dla rodziców dzieci do 4. roku życia?

Ustawodawca zaznaczył w art. 6733 § 2 Kodeksu pracy, że do okazjonalnej pracy zdalnej nie stosuje się przepisów art. 6719–6724 oraz art. 6731 § 3, czyli również przepisów regulujących pracę zdalną dla rodziców małych dzieci. Są to więc dwie odrębne sytuacje. Ile dni pracy zdalnej przysługuje rodzicom dzieci do lat 4? W tym przypadku Kodeks pracy nie przewiduje limitu dni pracy zdalnej. Rodzice małych dzieci mogą więc ubiegać się o pracę zdalną całkowitą czyli w pełnym wymiarze lub częściową czyli hybrydową.

Dokumentacja i oświadczenia związane z pracą zdalną – wzory dokumentów dla każdej formy pracy zdalnej
Autopromocja

Dokumentacja i oświadczenia związane z pracą zdalną – wzory dokumentów dla każdej formy pracy zdalnej

Sprawdź

Praca zdalna dla rodziców dzieci do 8. roku życia

Dodatkowo od 26 kwietnia 2023 roku Kodeks pracy przewiduje instytucję elastycznej organizacji pracy (art. 1881 Kodeksu pracy), z której mogą skorzystać rodzice dzieci do 8 roku życia. Czym jest taka elastyczna organizacja pracy? Może nią być:

  1. praca zdalna
  2. system przerywanego czasu pracy, 
  3. system skróconego tygodnia pracy, 
  4. przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy, 
  5. różne godziny rozpoczynania pracy, 
  6. przedziałowy system rozpoczynania pracy, 
  7. indywidualny rozkład czasu pracy, a także 
  8. obniżenie wymiaru czasu pracy.

Jeśli pracownik chce skorzystać z tego uprawnienia, musi złożyć wniosek o zastosowanie w stosunku do niego wybranej z wyżej wymienionych form elastycznej organizacji pracy. Pismo powinno zostać w wersji papierowej lub elektronicznej złożone w terminie nie krótszym niż 21 dni przed planowanym rozpoczęciem korzystania z nowej organizacji pracy. Wniosek pracownika musi zawierać następujące informacje:

  1. imię i nazwisko oraz datę urodzenia dziecka;
  2. przyczynę konieczności skorzystania z elastycznej organizacji pracy;
  3. termin rozpoczęcia i zakończenia korzystania z elastycznej organizacji pracy;
  4. rodzaj elastycznej organizacji pracy, z której pracownik planuje korzystać.

Dziecko do 8 lat a odmowa pracy zdalnej

Pracodawca może odmówić pracy zdalnej pracownikowi wychowującemu dziecko do ukończenia przez nie 8 roku życia. W tym przypadku nie jest związany wnioskiem pracownika. Przy podejmowaniu decyzji o przyjęciu wniosku bądź odmowie jego przyjęcia bierze pod uwagę potrzeby i powód podany przez pracownika we wniosku oraz własne potrzeby i możliwości.

Co istotne, jeśli dojdzie do zmiany okoliczności stanowiącej podstawę korzystania z elastycznej organizacji pracy, pracownik może złożyć wniosek o powrót do poprzedniej organizacji pracy (przed upływem terminu elastycznej organizacji pracy wskazanego we wniosku). Pracodawca ponownie rozpatruje wniosek przy uwzględnieniu wskazanych okoliczności i informuje pracownika (na papierze lub elektronicznie) o akceptacji wniosku, przyczynie odmowy uwzględnienia wniosku albo o innym terminie powrotu do pracy. Ma na to 7 dni od dnia otrzymania wniosku.

Ustawodawca zastrzega, że złożenie wniosku o elastyczną organizację pracy nie może stanowić przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie umowy o pracę lub jej rozwiązanie bez wypowiedzenia przez pracodawcę i przyczyny uzasadniającej prowadzenie przygotowania do wypowiedzenia lub rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia. Przy ewentualnym rozwiązaniu umowy pracodawca musi udowodnić, że powyższy wniosek nie stanowił powodu rozwiązania umowy.

Zobacz również:

Praca zdalna dla rodziców – który tryb wybrać?

Jeśli w firmie nie stosuje się pracy zdalnej albo praca zdalna hybrydowa nie jest wystarczająca dla pracownika wychowującego małe dziecko, a charakter jego pracy pozwala na świadczenie jej całkowicie z domu, można ubiegać się o to na preferencyjnych zasadach. Jeśli pracownik ma dziecko do 4 roku życia, najlepiej skorzystać z art. 6719 § 6 Kodeksu pracy. Można również wnioskować o pracę zdalną hybrydową (np. gdy pracownik pracuje wyłącznie stacjonarnie). Przepis ten daje największą szansę na akceptację wniosku przez pracodawcę. Wniosek rodzica dziecka do 4 lat jest bowiem względnie wiążący pracodawcę. Jedyne możliwe przyczyny odmowy dotyczą organizacji pracy i charakteru pracy wykonywanej przez pracownika. Poza tym, w razie braku zgody na pracę zdalną pracodawca musi podać powód. Tutaj pracodawcy postępują ostrożnie. Są to nowe przepisy i boją się zarzutu o dyskryminację.

Gdy pracownik jest rodzicem dziecka, które ukończyło 4 rok życia, ale nie ukończyło 8 lat, powinien złożyć wniosek o elastyczną organizację pracy na podstawie art. 1881 Kodeksu pracy. W tym wypadku należy podać przyczynę chęci skorzystania z pracy zdalnej jako elastycznej formy organizacji czasu pracy. Nie jest to jednak wniosek wiążący. Pracodawca bierze pod uwagę okoliczności wymienione we wniosku i decyduje o przyznaniu bądź odmowie przyznania pracy zdalnej. Tutaj również musi podać ewentualny powód odmowy.

- Przywołane przepisy wprowadzają różne tryby wnioskowania o pracę zdalną oraz różne podstawy odmowy. Wniosek złożony na podstawie art. 67(19) Kodeksu pracy, pracodawca jest obowiązany uwzględnić, natomiast wniosek złożony na podstawie art. 188(1) pracodawca rozpatruje. Oznacza to, że wniosek o pracę zdalną z art. 67(19) k.p. może być nieuwzględniony tylko ze względu na organizację pracy lub rodzaj pracy, natomiast wniosek o pracę zdalną z art. 188(1) może być nieuwzględniony ze względu na potrzeby i możliwości pracodawcy, w tym konieczność zapewnienia normalnego toku pracy, organizację pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika. Katalog przesłanek uzasadniających odmowę jest w tym przypadku zdecydowanie szerszy. - komentuje ekspertka z zakresu kadr, Donata Hermann.

Zobacz również:
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023, poz. 240)

Powiązane
Wniosek o pracę zdalną – dziecko do lat 8 [WZÓR]
Wniosek o pracę zdalną – dziecko do lat 8 [WZÓR]
Ekwiwalent dla pracownika za korzystanie z komputera na pracy zdalnej
Ekwiwalent dla pracownika za korzystanie z komputera na pracy zdalnej
Okazjonalna praca zdalna 2025 r.
Okazjonalna praca zdalna 2025 r.
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie - QUIZ
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne

REKLAMA

Kadry
Od 27 stycznia 2026 r. więcej wniosków kadrowych można składać w formie elektronicznej [LISTA 12 CZYNNOŚCI]
27 sty 2026

Od dziś, 27 stycznia 2026 r., można składać więcej wniosków z zakresu prawa pracy w formie elektronicznej. Oto lista 12 czynności, których można dokonać z użyciem narzędzi komunikacji elektronicznej, w tym z wykorzystaniem poczty elektronicznej.
Luty 2026: godziny pracy i dni wolne
27 sty 2026

Luty 2026 - godziny pracy i dni wolne od pracy czyli jaka jest norma godzin w najkrótszym miesiącu w roku. Oto kalendarz lutego 2026 roku, który ma 28 dni. Czy w tym miesiącu jest niedziela handlowa?
Między doświadczeniem a świeżym spojrzeniem. Rola mentoringu w nowoczesnych procesach sukcesyjnych
27 sty 2026

Firmy, które myślą o sukcesji poważnie, wiedzą jedno. Nie chodzi o przekazanie tytułu, funkcji, biura. Chodzi o przygotowanie człowieka. Mentoring staje się dziś jedną z najważniejszych form inwestowania w ludzi. Nie dlatego, że jest modny. Dlatego, że działa. Dobrze zaprojektowany mentoring buduje zaufanie, rozwija kompetencje, pozwala sprawdzić się w relacji, nie jest tylko zadaniem do wykonania.
Nawet 300 tys. zł z ZUS. Dotacje na poprawę BHP także w 2026 r. Cieszą się coraz większą popularnością
27 sty 2026

W 2026 r. można otrzymać nawet 300 tys. zł z ZUS na poprawę BHP. Program dotacji będzie kontynuowany także w tym roku. Dofinansowanie z ZUS cieszy się coraz większą popularnością wśród przedsiębiorców. Najprawdopodobniej nabór zgłoszeń ruszy w lutym.

REKLAMA

Zwalniam się. Czy szef może żądać zapłaty za buty robocze?
27 sty 2026

Zwalniam się z pracy. Czy w związku z tym szef może żądać zapłaty za buty robocze? Co na to orzecznictwo Sądu Najwyższego? Jak pracownik może się bronić?
Odzież robocza a odzież ochronna - jakie są różnice? Jak i gdzie zapisać przydział odzieży pracownikom? [Przepisy BHP]
27 sty 2026

BHP: odzieży ochronnej nie należy mylić z odzieżą roboczą. Mają inne funkcje i stosuje się do nich odmienne przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. Jakie różnice należy wyodrębnić? Jak i gdzie zapisać przydział odzieży pracownikom?
W lutym zmienią się zasady wypłaty świadczenia 800+ dla osób ze statusem UKR. Nowe przepisy obejmą około 150 tys. osób [OFICJALNY KOMUNIKAT ZUS]
27 sty 2026

W lutym zmienią się zasady wypłaty świadczenia 800+ dla osób ze statusem UKR. Nowe przepisy obejmą około 150 tys. osób, które będą miały obowiązek ponownie złożyć wniosek oraz spełnić warunek aktywności zawodowej. Czy zmiany dotyczą też Twojej rodziny?
Zaświadczenie o stażu: ZUS odmówił wydania 49569 zaświadczeń. Dlaczego?
27 sty 2026

Zaświadczenie o stażu pobiera się z ZUS od stycznia 2026 r. Tymczasem ZUS informuje, że odmówił wydania 49569 zaświadczeń. Dlaczego wniosek USP spotyka się z negatywną odpowiedzią? Przeczytaj, jeśli nie chcesz uzyskać odmowy wydania dokumentu.

REKLAMA

Od 1 lutego 2026 r. rusza nabór wniosków (SW-R, SW-O, SW-D) o 800+ na okres świadczeniowy 2026/2027 z programu: Rodzina 800 plus
27 sty 2026

Rodzice i opiekunowie mogą już od 1 lutego 2026 r. składać wnioski o 800 plus na nowy okres świadczeniowy, który będzie trwał od 1 czerwca 2026 r. do 31 maja 2027 r. Okazuje się, że świadczenie rodzinne może być wypłacane w niższej wartości niż 800 plus. Jest to możliwe również w 2026 r. - analizujemy tą szczególną sytuację. Ponadto podajemy szczegółowy kalendarz świadczenia 800 plus na 2026 r.
ZUS podsumował miesiąc stażowego: 309 tysięcy wniosków, ale aż 50 tysięcy odmów. Co poszło nie tak?
27 sty 2026

Miesiąc po starcie nowych przepisów o stażu pracy ZUS publikuje pierwsze twarde dane. Ponad 309 tysięcy złożonych wniosków, pół miliona wydanych zaświadczeń, ale też prawie 50 tysięcy odmów. Zakład wyjaśnia, jak działa cały proces, ile trzeba czekać i dlaczego tylu Polaków dostało negatywną decyzję. Sprawdź, co zrobić, żeby nie trafić do tej statystyki.
Zapisz się na newsletter
Kodeks pracy, urlopy, wynagrodzenia, świadczenia pracownicze. Bądź na bieżąco ze zmianami z zakresu prawa pracy. Zapisz się na nasz newsletter.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA