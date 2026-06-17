Praca zdalna wciąż wygrywa. Kandydaci aplikują 4,5 razy częściej
REKLAMA
REKLAMA
Choć pracownicy najchętniej wybierają pracę zdalną, firmy coraz częściej proponują model hybrydowy. Dane No Fluff Jobs pokazują, że oferty umożliwiające pracę na odległość otrzymują 4,5 razy więcej zgłoszeń niż te wymagające pracy stacjonarnej.
Praca zdalna bardzo atrakcyjna
Osoby szukające zatrudnienia najchętniej odpowiadają na oferty z możliwością pracy zdalnej: 4,5-krotnie częściej niż na te wymagające pracy stacjonarnej, wynika z danych No Fluff Jobs. Tymczasem w ogłoszeniach dominuje hybrydowy tryb wykonywania obowiązków - w dwa lata odsetek ofert wspominających o takiej opcji wzrósł o ponad 60%. Liderem pod tym względem jest Wrocław, kolejne miejsca zajmują Gdańsk i Katowice. Dostępność ogłoszeń oferujących pracę zdalną od 2024 r. utrzymuje się na w miarę stałym poziomie nieco ponad 30%.
REKLAMA
REKLAMA
"Udział ogłoszeń o pracy oferujących możliwość wykonywania obowiązków w trybie hybrydowym od 2024 r. zwiększył się z 20,5% do 35%. Jednocześnie odsetek ofert zawierających wymóg pracy stacjonarnej spadł z 46% do 33,5%, podczas gdy dostępność pracy zdalnej utrzymuje się na w miarę stałym poziomie (33,5% w 2024 r. i 31,5% obecnie)" - czytamy w komunikacie.
Zdalny tryb pracy cieszy się największym zainteresowaniem wśród osób szukających zatrudnienia - wspominające o takiej możliwości ogłoszenia są odwiedzane dwukrotnie częściej niż te, które mówią o trybie hybrydowym, i trzykrotnie częściej niż te z trybem stacjonarnym. Przekłada się to na wysyłanie CV - na oferty z możliwością pracy zdalnej aplikuje 3 razy więcej osób niż na te z pracą hybrydową i 4,5 razy więcej niż na te ze stacjonarną.
Pandemia zmieniła wszystko
"Pandemia mocno zmieniła postrzeganie rzeczywistości przez szukających pracy. Otwartość pracodawców na tryb zdalny w tamtym okresie pozwoliła wielu osobom przetestować go na własnej skórze i odczuć zauważalne korzyści np. poprawę work-life balance, mniejszy stres i oszczędności w dojazdach do biura. Nic dziwnego, że tak wiele osób szuka możliwości pracy z domu i jest w stanie poświęcić więcej czasu na znalezienie pracy zdalnej niż takiej, która wymusza obecność w biurze" - powiedziała Chief People & Operations Officer w No Fluff Jobs Paulina Król, cytowana w materiale.
REKLAMA
Gdzie najwięcej ofert pracy zdalnej?
Najwięcej ogłoszeń informujących o możliwości pracy zdalnej dotyczy stanowisk z Wrocławia - stanowią one 33,5% ofert zatrudnienia w tym mieście publikowanych na No Fluff Jobs. Praca hybrydowa dominuje w Krakowie (57,5% ofert z tego miasta), a największą przewagę pracy stacjonarnej odnotowano w Łodzi (aż 67% ofert z tego miasta), podkreślono.
Niekwestionowanymi liderami pod względem dostępności pracy zdalnej są kategorie IT oraz marketing - oferty pracy spoza biura stanowią w nich po 39%. Praca w trybie hybrydowym najczęściej pojawia się w ogłoszeniach adresowanych do branży HR (42%, chociaż nadal przeważa tu praca stacjonarna - 46%) oraz IT (40%). Pracy stacjonarnej najczęściej oczekuje się w sprzedaży (85% ofert w tej kategorii) oraz w logistyce (82%).
REKLAMA
- Czytaj artykuły
- Rozwiązuj testy
- Zdobądź certyfikat
REKLAMA