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PESEL UKR: do kiedy legalny pobyt w Polsce? Legalizacja pobytu cudzoziemców - uwaga na zakaz pracy, deportacje czy utratę ubezpieczenia medycznego

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16 czerwca 2026, 08:55
Aneta Kaleniuk
Aneta Kaleniuk
Specjalistka ds. kadr i płac
pracownicy z ukrainy legalny pobyt w polsce zatrudnienie pesel ukr
PESEL UKR: do kiedy legalny pobyt w Polsce? Legalizacja pobytu cudzoziemców - co warto wiedzieć? Uwaga na zakaz pracy, deportacje czy utratę ubezpieczenia medycznego
Shutterstock

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Co warto wiedzieć o legalizacji pobytu cudzoziemców? Do kiedy legalny pobyt w Polsce mają obywatele Ukrainy z PESEL UKR? Uwaga na zakaz pracy, deportacje czy utratę ubezpieczenia medycznego.

Legalizacja pobytu cudzoziemców - co warto wiedzieć?

Przepisy dotyczące legalizacji pobytu Ukraińców zmieniają się a wraz z nimi zasady legalizacji pobytu w Polsce. Obecnie dla Ukraińców z nadanym PESEL UKR termin ważności kart automatycznie przedłużył się do 4 marca 2027 roku, ale trzeba spełnić szereg wymagań - bezpieczniej dla pracownika jest sprawdzić wszystkie obowiązujące go zgłoszenia i ich terminy ważności, by uniknąć niespodzianek.

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PESEL UKR - do kiedy legalny pobyt?

Zmiany zasad i procedur legalizacji pobytu w Polsce wprowadzają pełną elektronizację procesu, cyfryzację przez system MOS oraz przedłużenie ważności niektórych dokumentów na mocy prawa. Najważniejsze zmiany zależą od statusu cudzoziemca:

Obywatele Ukrainy (UKR): terminy ważności dokumentów wygasające po 2022 roku ulegają automatycznemu przedłużeniu do 4 marca 2027 roku. Uwaga! Ważne, aby sprawdzić, czy ten status nie wygasł – w przypadku wyjazdu z Polski na dłużej niż 30 dni lub uzyskania innego tytułu pobytowego (np. karty pobytu CUKR, statusu uchodźcy lub innej formy ochrony międzynarodowej). Status można utracić, uzyskując status ochronny w innym państwie lub nie dotrzymując terminów zgłoszeń – niezłożenie wniosku o status UKR w urzędzie gminy w określonym terminie po przekroczeniu granicy lub nie posiadając indywidualnego paszportu.

Złożenie wniosku w wyznaczonym terminie skutkuje automatycznym przedłużeniem ważności karty pobytu do czasu wydania zezwolenia, nawet jeśli data obowiązująca stara kartę jest już nieaktualna.

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Gdy kończy się karta pobytu wydana na podstawie pobytu męża (w celu połączenia się z rodziną) również należy złożyć wniosek, najpóźniej w ostatnim obowiązującym dniu terminu. Zalecenia urzędu gminy w tej sytuacji wskazują na zebranie dokumentacji odpowiednio wcześniej, nawet miesiąc przed końcem terminu. Ważne jest, to aby zachować obecny status, a co za tym idzie legalny pobyt w Polsce i możliwość podjęcia pracy. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające małżeństwo – aktualny akt ślubu wydany nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku, kartę pobytu męża lub decyzję zezwalającą na pobyt stały lub rezydenta długoterminowego, potwierdzenie wspólnego zamieszkania (np. umowa najmu na oboje małżonków), umowy o pracę, dokumenty potwierdzające ubezpieczenie zdrowotne.

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Ważne

Swój status można sprawdzić na oficjalnej stronie ministerstwa: gov.pl dla obywateli Ukrainy.

Pozostali cudzoziemcy - pobyt w Polsce

Inni cudzoziemcy (spoza Ukrainy lub bez statusu UKR) mogą posłużyć się systemem wnioskowania on-line w systemie elektronicznym MOS (od kwietnia 2026 wyłącznie cyfrowo będą przyjmowane wnioski). Wniosek należy złożyć przed końcem terminu ważności karty pobytu. Jeśli karta jest uszkodzona, zmieniły się dane osobowe lub wizerunek – konieczny będzie wniosek o wymianę karty.

Do obowiązków wszystkich cudzoziemców w Polsce należą: kontrolowanie ilości dni przebywania w strefie Schengen (max 90 dni w każdym okresie 180-dniowym w ruchu bezwizowym lub na wizie typu C), obowiązek zameldowania w gminie w 4 dniu pobytu (obywatele spoza UE) lub 30 dniu pobytu (obywatele UE), pilnowanie ważności paszportu – musi być aktualny jeszcze 3 miesiące po planowanym terminie opuszczenia Polski, trzeba posiadać ważne ubezpieczenie medyczne oraz w przypadku chęci podjęcia pracy – odpowiednie zezwolenie.

Zezwolenie na pracę w Polsce - składki ZUS

Zezwolenie na prace w Polsce to dokument, o który wnioskuje pracodawca. Samo zezwolenie nie legalizuje pobyt – musi być ważna karta pobytu lub wiza. Jest kilka typów zezwoleń:

Zatrudnianie i zwalnianie pracowników
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Zatrudnianie i zwalnianie pracowników

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  • Typ A – najczęściej występujący w Polsce - zatrudnienie na umowie o pracę, na okres maksymalnie 3 lat
  • Typ B – dotyczy członkostwa w zarządzie spółki (3-5 lat)
  • Typ C,D,E – delegowanie do Polski pracownika przez pracodawcę zagranicznego
  • Typ S – prace sezonowe

O ubezpieczeniu w ZUS decyduje typ umowy oraz fakt rzeczywistego wykonywania pracy na terytorium Polski, nie zaś typ zezwolenia. Specyficznym wyjątkiem są zezwolenia C,D,E – pracownicy nie podlegają ZUS w Polsce, zas umowy dwustronne z niektórymi krajami pozwalają uniknąć podwójnego opodatkowania.

Przy typie S można zawrzeć umowę z niektórymi tylko składkami – wypadkową oraz chorobową (KRUS). Jeśli zostanie zawarta zwykła umowa o prace lub umowa zlecenie – podlega pełnemu oskładkowaniu.

Podsumowanie

Podsumowując – cudzoziemcy , którym kończy się termin ważności karty pobytu lub innych zezwoleń muszą zadbać o uzupełnienie wniosków w odpowiednich terminach, żeby nie utracić możliwości pobytu i pracy w Polsce. Jeśli dopuszczono, by termin upłynął trzeba liczyć się z natychmiastowymi konsekwencjami: zakazem pracy, ryzykiem deportacji czy utratą ubezpieczenia medycznego. Dlatego warto zadbać wcześniej o skompletowanie dokumentacji i złożyć wniosek 1-2 miesiące wcześniej.

Zobacz również:
oprac. Emilia Panufnik
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Źródło: INFOR
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