PPK: śmierć pracownika przed wypłatą, a po wypłacie wynagrodzenia. Jaka jest różnica?

Jeśli uczestnik PPK zmarł po wypłacie wynagrodzenia, od którego zostały obliczone i pobrane wpłaty do PPK, należy przekazać te wpłaty do instytucji finansowej. Gdyby jednak śmierć uczestnika PPK nastąpiła przed wypłatą wynagrodzenia, nie można by było od tego wynagrodzenia obliczyć i pobrać wpłat do PPK

Śmierć uczestnika PPK, a obowiązek pracodawcy dot. przekazania wpłat do PPK

Wpłaty do PPK stanowią określony procent wynagrodzenia uczestnika PPK, w rozumieniu ustawy o PPK. „Wynagrodzeniem” jest podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe uczestnika PPK, o której mowa w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, bez stosowania ograniczenia do tzw. 30-krotności, oraz z wyłączeniem podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopie wychowawczym oraz pobierających zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego.

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Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe pracownika jest, co do zasady, przychód z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy. Wpłaty do PPK finansowane przez podmiot zatrudniający są obliczane, a wpłaty finansowane przez uczestnika PPK są obliczane i pobierane w terminie wypłaty wynagrodzenia przez podmiot zatrudniający. Następnie podmiot zatrudniający ma czas na dokonanie tych wpłat (czyli na przekazanie ich do instytucji finansowej, z którą ma zawartą umowę o zarządzanie PPK) do 15 dnia następnego miesiąca.

Śmierć uczestnika PPK po wypłacie wynagrodzenia

W sytuacji, gdy od wynagrodzenia wypłaconego uczestnikowi zostały obliczone i pobrane wpłaty do PPK, ale przed ich dokonaniem uczestnik zmarł, należy przekazać te wpłaty do instytucji finansowej. Wpłaty do PPK sfinansowane przez pracodawcę należy wykazać w imiennym raporcie ZUS RCA za ostatni miesiąc, w którym zmarły pracownik uzyskał przychód stanowiący podstawę wymiaru składek. Raport złożony za miesiąc, w którym nastąpiło przekazanie wpłat do PPK z kodem 3000 XX złożony po śmierci pracownika miałby status odrzucony.

Środki zgromadzone na rachunku PPK zmarłego uczestnika trafią do jego bliskich. Zgodnie z przepisami ustawy o PPK, jeżeli w chwili śmierci uczestnik pozostawał w związku małżeńskim, instytucja finansowa przekaże połowę środków zgromadzonych na rachunku PPK zmarłego jego małżonkowi – w zakresie, w jakim środki te stanowiły przedmiot małżeńskiej wspólności majątkowej. Pozostałe środki z rachunku PPK zmarłego uczestnika trafią do osób uprawnionych wskazanych przez uczestnika instytucji finansowej prowadzącej jego rachunek PPK, a w razie niewskazania tych osób - do spadkobierców uczestnika. W razie prowadzenia rachunku PPK przez zakład ubezpieczeń, osobami uprawnionymi do otrzymania sumy ubezpieczenia (jeżeli w chwili śmierci ubezpieczonego nie ma osoby uprawnionej wskazanej instytucji finansowej), są członkowie najbliższej rodziny ubezpieczonego - w kolejności ustalonej w ogólnych warunkach ubezpieczenia, chyba że w umowie o prowadzenie PPK przewidziano inną kolejność.

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Przykład Wynagrodzenie pracownika (uczestnika PPK) za maj zostało wypłacone mu 10 czerwca. Od tego wynagrodzenia zostały obliczone i pobrane wpłaty do PPK. 12 czerwca pracownik zmarł – przed przekazaniem tych wpłat do instytucji finansowej. Mimo to, pracodawca powinien dokonać tych wpłat. Załóżmy, że zrobi to 15 lipca. W takim przypadku sfinansowaną przez pracodawcę wpłatę trzeba będzie wykazać w raporcie ZUS RCA za czerwiec (czyli za ostatni miesiąc, w którym zmarły pracownik uzyskał przychód stanowiący podstawę wymiaru składek). Zmarły pracownik nie był żonaty i wskazał instytucji finansowej swojego przyjaciela jako osobę uprawnioną do środków z rachunku PPK po jego śmierci, w związku z czym środki z rachunku PPK zmarłego uczestnika trafią do jego przyjaciela - bez konieczności przeprowadzenia postępowania spadkowego.

Śmierć uczestnika PPK przed wypłatą wynagrodzenia

W przypadku, gdy uczestnik PPK zmarł przed wypłatą wynagrodzenia, pracodawca nie nalicza od tego wynagrodzenia wpłat do PPK. Prawa majątkowe ze stosunku pracy przechodzą wówczas na żonę zmarłego oraz inne osoby spełniające warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej (w razie braku takich osób prawa te wchodzą do spadku). Wynagrodzenie wypłacone członkom rodziny zmarłego pracownika nie jest przychodem ze stosunku pracy i nie stanowi podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w związku z czym nie należy naliczać od niego wpłat do PPK.

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