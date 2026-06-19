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Zmienią się przepisy o mobbingu i dyskryminacji. Sejm uchwalił nowelizację Kodeksu pracy

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19 czerwca 2026, 14:06
Tomasz Kowalski
Tomasz Kowalski
molestowanie mobbing praca dyskryminacja nowelizacja kodeksu pracy sejm
Zmienią się przepisy o mobbingu i dyskryminacji. Sejm uchwalił nowelizację Kodeksu pracy
Shutterstock

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Sejm uchwalił ustawę nowelizującą Kodeks pracy i upraszczającą definicję mobbingu. Zmiany mają sprawić, że wszyscy pracownicy będą czuli się bezpiecznie w swoim miejscu pracy. Ustawa została przekazana do dalszych prac w Senacie.

Nowelizacja Kodeksu pracy - zmiana definicji mobbingu

Obowiązująca definicja mobbingu, znajdująca się w Kodeksie pracy, ma ponad 20 lat. Jest skomplikowana, trudna w stosowaniu i często zawodzi zarówno pracowników, jak i pracodawców oraz sądy.

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Uchwalona przez Sejm ustawa o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego upraszcza definicję mobbingu. Mobbingiem będą zachowania mające charakter nawracający, powtarzający się lub stały, które pochodzą m.in. od przełożonego, współpracownika, podwładnego, pojedynczej osoby bądź grupy. W projekcie uznano, że działania te mogą mieć charakter fizyczny, werbalny i pozawerbalny. Uniezależniono również uznanie za mobbing od intencjonalności działania sprawcy lub od wystąpienia określonego skutku. Za mobbing będzie się też uznawać nakazywanie lub zachęcanie do takich zachowań.

Uprawnienia mobbingowanego pracownika

Ustawa wzmacnia ochronę osób dotkniętych mobbingiem. Nowe przepisy przewidują, że mobbingowany pracownik będzie miał prawo do ubiegania się u pracodawcy o zadośćuczynienie w wysokości nie niższej niż sześciokrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę. Pracownik będzie mógł również dochodzić odszkodowania.

Uchwalone przepisy wzmacniają osobistą odpowiedzialność sprawców. Pracodawca, który wypłaci zadośćuczynienie lub odszkodowanie, będzie miał bowiem prawo dochodzić od osoby, od której pochodziły zachowania stanowiące mobbing, wyrównania poniesionej szkody.

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Obowiązek pracodawcy przeciwdziałania mobbingowi

Pracodawcy zatrudniający co najmniej 9 osób będą zobowiązani do wprowadzenia wewnętrznych zasad i procedur przeciwdziałania mobbingowi i przedstawienia ich w formie regulaminu pracy lub obwieszczenia. Mniejsi pracodawcy nie będą mieli obowiązku wprowadzania formalnych regulaminów, jednak pozostaną zobowiązani do przeciwdziałania mobbingowi i podejmowania odpowiednich działań w tym zakresie.

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Pracodawcy będą zobowiązani do prowadzenia działań profilaktycznych. Ponadto będą musieli reagować na zgłoszenia i realnie wspierać osoby doświadczające przemocy.

Zmiana przepisów dotyczących dyskryminacji

Nowelizacja Kodeksu pracy objęła także przepisy dotyczące dyskryminacji. Przejawem dyskryminacji będą również sytuacje, w których pracownik z jednej lub z kilku przyczyn określonych w ustawie był, jest lub mógłby być traktowany w porównywalnej sytuacji mniej korzystnie niż inni pracownicy.

Do przejawów dyskryminacji należeć będzie każde działanie polegające na zachęcaniu innej osoby do naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu lub nakazaniu jej naruszenia tej zasady. Przejawem dyskryminacji będzie także każde niepożądane zachowanie, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności pracownika i stworzenie wobec niego zastraszającej, wrogiej, poniżającej, upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery. Na takie zachowanie mogą składać się fizyczne, werbalne lub pozawerbalne elementy (molestowanie).

Co dalej z nowelizacją Kodeksu pracy?

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego zostanie teraz przekazana do Senatu. Jeśli izba wyższa nie wprowadzi zmian, a Prezydent podpisze ustawę, to nowe przepisy wejdą w życie po upływie 21 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

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Źródło: INFOR
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