Wydanie kopii i odbiór dokumentacji pracowniczej 2019

Odbiór dokumentacji pracowniczej

Odebranie dokumentacji pracowniczej prowadzonej w poprzedniej postaci będzie możliwe w terminie 30 dni od dnia odebrania zawiadomienia w tej sprawie. Informacja lub zawiadomienie o możliwości odbioru dokumentacji są doręczane za pokwitowaniem osobiście albo przez operatora pocztowego, osoby upoważnione przez pracodawcę lub też za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, pod warunkiem uzyskania potwierdzenia doręczenia.

Jeżeli zawiadomienie doręczane przez operatora pocztowego nie zostanie odebrane, operator pozostawi zawiadomienie o możliwości odbioru informacji lub zawiadomienia w terminie 7 dni, licząc od dnia pozostawienia tej wiadomości w oddawczej skrzynce pocztowej lub, gdy nie jest to możliwe, w drzwiach mieszkania. W przypadku niepodjęcia tych dokumentów w tym terminie operator pozostawi powtórne zawiadomienie o możliwości ich odbioru w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty pierwszego zawiadomienia. Doręczenie informacji lub zawiadomienia będzie się uważało za dokonane z upływem ostatniego dnia ww. 14-dniowego terminu, a informację lub zawiadomienie będzie się włączać odpowiednio do części B albo C akt osobowych pracownika (§ 15 komentowanego rozporządzenia).

Odbiór papierowej dokumentacji pracowniczej następuje osobiście i za pokwitowaniem przez pracownika, byłego pracownika albo osoby upoważnionej. Wydanie dokumentacji pracowniczej prowadzonej w postaci elektronicznej nastąpi na informatycznym nośniku danych odebranym osobiście i za pokwitowaniem albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej, pod warunkiem że osoba, której dokumentacja pracownicza ma być wydana, będzie jednoznacznie zidentyfikowana przed jej wydaniem, a wydanie dokumentacji pracowniczej będzie potwierdzone dowodem doręczenia.

Pracownik został zawiadomiony o możliwości odbioru dokumentacji pracowniczej. Pierwszego zawiadomienia nie odebrał, natomiast zgodnie ze zwrotką z poczty 14-dniowy termin od pierwszego zawiadomienia upłynął 15 lutego 2019 r. A zatem od tego dnia należy liczyć 30 dni, w ciągu których pracownik może odebrać dokumentację (termin upłynie 18 marca 2019 r., tj. w pierwszym dniu roboczym po dniu, w którym upływa termin (17 marca 2019 r. przypada bowiem w niedzielę).

Wydawanie kopii dokumentacji

W obecnym stanie prawnym pracodawca wydaje kopię całości lub części dokumentacji pracowniczej na wniosek (złożony zgodnie z art. 9412 Kodeksu pracy) pracownika lub byłego pracownika albo uprawnionych osób, w przypadku śmierci pracownika lub byłego pracownika, złożony w postaci papierowej lub elektronicznej.

Pracodawca na wniosek pracownika wydaje kopię całości lub części tej dokumentacji (§ 18 komentowanego rozporządzenia):

1) w postaci papierowej, opatrzoną własnoręcznym podpisem pracodawcy potwierdzającym zgodność kopii z dokumentacją pracowniczą, albo

2) w postaci elektronicznej, jako odwzorowanie cyfrowe sporządzone zgodnie z zasadami określonymi w załączniku nr 1, zapisane w formacie PDF i opatrzone kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym pracodawcy, potwierdzającymi zgodność kopii z dokumentacją pracowniczą.

Natomiast w przypadku przechowywania dokumentacji pracowniczej przez pracodawcę w postaci elektronicznej wydanie kopii jej całości lub części nastąpi:

1) w postaci elektronicznej albo

2) w postaci papierowej stanowiącej wydruk z dokumentacji pracowniczej prowadzonej w postaci elektronicznej.

Termin na wydanie kopii całości lub części dokumentacji pracowniczej określonej we wniosku wynosi 30 dni od dnia jego otrzymania. Taki wniosek będzie się dołączało odpowiednio do części B albo C akt osobowych pracownika.

