Czy będą zmiany dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności?

Osoby niepełnosprawne ruchowo w stopniu umiarkowanym czują się dyskryminowane. Z tego powodu do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej skierowano kilka ważnych pytań. Wątpliwości na temat ewentualnych zmian w obowiązujących przepisach rozwiewa Pełnomocnik Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych Łukasz Krasoń.

Osoby niepełnosprawne ruchowo w stopniu umiarkowanym pytają o zmiany

O wykluczeniu osób niepełnosprawnych ruchowo w stopniu umiarkowanym pisał w swojej interpelacji poseł Marek Matuszewski. W piśmie wskazuje m.in. na brak pierwotnie zakładanej podwyżki renty socjalnej do poziomu minimalnego wynagrodzenia za pracę. Przypomnijmy, iż w toku prac legislacyjnych projekt został zmieniony w ten sposób, że dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji wprowadzono dodatek dopełniający.

Kolejnym problemem, na który zwraca uwagę poseł, jest dofinansowanie do wynagrodzenia osób niepełnosprawnych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Jak argumentuje Matuszewski, aktualna kwota nie pokrywa nawet połowy minimalnego wynagrodzenia, dlatego ciężar zatrudnienia osób niepełnosprawnych spoczywa głównie na pracodawcach.

„Ponadto, istniejące programy rządowe, takie jak „Samodzielność – Aktywność – Mobilność”, dyskryminują osoby z umiarkowaną niepełnosprawnością ruchową, które choć nie poruszają się na wózku, również potrzebują dostosowanego transportu do codziennego funkcjonowania. W przeszłości możliwe było uzyskanie wsparcia na zakup samochodu przez osoby aktywne zawodowo – dziś ta możliwość została ograniczona bez merytorycznego uzasadnienia” – czytamy w interpelacji.

MRPiPS: Dofinansowanie z PFRON do wynagrodzenia pracownika z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności bez zmian

„W związku z niedawną nowelizacją, na chwilę obecną nie są planowane zmiany wysokości dofinansowań do wynagrodzeń pracowników z niepełnosprawnością” – poinformował Łukasz Krasoń, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych. Krasoń podkreśla, iż celem pomocy udzielanej w formie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń określonym przez Komisję Europejską w rozporządzeniu Nr 651/2014 nie jest pełna refundacja kosztów płacy, ale zachęcenie pracodawców do zatrudniania osób z niepełnosprawnościami poprzez częściowy zwrot kosztów takiego zatrudnienia.

Aktualnie takie miesięczne dofinansowanie wynosi 1550 zł w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. W odniesieniu do osób niepełnosprawnych, którym orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz niewidomych kwota ta jest powiększana o 1035 zł.

Co z programem SAM dla osób z umiarkowaną niepełnosprawnością?

Z informacji przekazanych w odpowiedzi wynika, iż na 2026 rok zaplanowano realizację projektu testowego wdrażającego wypracowane rozwiązania usług zatrudnienia wspomaganego. Model zatrudnienia wspomaganego ma być trwałym rozwiązaniem wspierającym aktywność zawodową osób z niepełnosprawnościami w Polsce.

Odnosząc się do pytania o zmianę kryteriów programu „Samodzielność–Aktywność–Mobilność”, pełnomocnik przypomniał, iż dotychczas odbyło się 5 tur naboru wniosków. Obecnie program jest realizowany bezterminowo.

Ważne „Nie jest wykluczone, że po szczegółowej analizie jego efektów i zgłoszonych przez zainteresowane środowiska postulatów zostanie on zmodyfikowany. Ewentualne zmiany obejmujące poszerzenie grona adresatów programu mogą być rozważone nie wcześniej niż po zaspokojeniu potrzeb obecnej grupy beneficjentów. W ramach naboru (marzec 2025 r.) wpłynęło ponad 5 tys. wniosków o dofinansowanie. Fundusz przeznaczył na ich realizację 210 000 000,00 zł, co pozwoli udzielić dofinansowania ok. 1 500 beneficjentom” – czytamy w piśmie, które wpłynęło do Sejmu 16 czerwca 2025 r.

Zdaniem Krasonia wsparcie z programu „Aktywny samorząd”, zapewniającego dofinansowanie urządzeń lub wyposażenia samochodu może być równie atrakcyjne jak to w ramach SAM. Obecnie bowiem na zakup i montaż oprzyrządowania do samochodu można uzyskać do 73 500 zł.

Renta socjalna a stopień umiarkowany

Wiceminister Łukasz Krasoń przypomniał również, iż posiadanie orzeczenia wydanego przez powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności o zaliczeniu do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie rzutuje na prawo do renty socjalnej. „Obecnie nie są prowadzone prace, których przedmiotem byłoby zwiększenie kwoty renty socjalnej poza coroczną waloryzacją tego świadczenia” – pisze wiceminister.

Czym jest umiarkowany stopień niepełnosprawności?

Zgodnie z przepisami, do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagającą czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych. Pamiętajmy, iż zaliczenie do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie wyklucza jednak możliwości zatrudnienia osoby niepełnosprawnej u pracodawcy niezapewniającego warunków pracy chronionej. Pracodawca powinien w takiej przystosować stanowisko pracy do potrzeb osoby z niepełnosprawnością lub umożliwić wykonywanie pracy zdalnej.

Orzeczenie ustalające stopień niepełnosprawności jest podstawą do przyznania określonych ulg i uprawnień. O tym jakie świadczenia może uzyskać osoba z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym w 2025 r. piszemy w poniższym artykule:

Źródło: Interpelacja nr 9323 w sprawie dyskryminacji osób niepełnosprawnych ruchowo w stopniu umiarkowanym oraz potrzeby zmian w systemie wsparcia/Sejm