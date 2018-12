Proces digitalizacji akt pracowniczych, czyli jak przejść na e-dokumentację

Już 1 stycznia 2019 roku wejdą w życie rewolucyjne zmiany w prowadzeniu i przechowywaniu dokumentacji pracowniczej. Zmiany oznaczają dodatkowe obowiązki dla pracodawców i działów kadr, jednak mając w perspektywie długoletnie korzyści związane z usprawnieniem pracy i niższymi wydatkami jest to najlepszy moment, aby przejść na elektroniczną formę akt osobowych.

Elektroniczna dokumentacja pracownicza

Według nowych przepisów, od 1 stycznia 2019 r. pracodawca będzie miał możliwość wyboru prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej w formie elektronicznej albo papierowej. Przejście z formy papierowej na elektroniczną ma nastąpić poprzez cyfrowe odwzorowanie (skany) oryginałów dokumentów i opatrzenie ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wybór formy elektronicznej oznacza, że pracodawca nie będzie już musiał przechowywać dokumentacji w postaci papierowej.

Elektroniczna dokumentacja pracownicza to korzyści zarówno dla pracodawców, jak i pracowników. Dla pracodawców oznacza to znaczące oszczędności, gdyż obecnie koszty po stronie pracodawców z tytułu prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej to ok. 130 mln rocznie (źródło: Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii). Natomiast pracownicy zyskają m.in. większe bezpieczeństwo przechowywania swoich danych.

Krótszy okres przechowywania akt pracowniczych

Obecnie w Polsce obowiązuje jeden z najdłuższych na świecie, 50-letni okres przechowywania akt pracowniczych. Dla porównania w Finlandii jest to 10 lat, a w Danii tylko 5 lat. Od 1 stycznia 2019 r. pracodawcy będą mogli przechowywać akta pracownicze 10, a nie 50 lat. 10-letni okres przechowywania dokumentów będzie dotyczył pracowników zatrudnionych po 1 stycznia 2019 r.

Co do zasady, wobec pracowników zatrudnionych między 1 stycznia 1999 r. a 31 grudnia 2018 r. obowiązuje 50-letni okres przechowywania akt pracowniczych. Zgodnie z nową regulacją, pracodawca będzie miał możliwość skorzystania z krótszej archiwizacji, pod warunkiem spełnienia dodatkowych obowiązków wobec ZUS - tłumaczy Iwona Wołkiewicz, ekspert prawa pracy. W tym celu będzie musiał składać comiesięczne raporty informacyjne do ZUS. Będą one zawierały dane niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia oraz jego wysokości. W ten sposób mają zostać zabezpieczone interesy ubezpieczonych.

Natomiast dokumentacja pracowników zatrudnionych przed 1 stycznia 1999 r. jest przechowywana na dotychczasowych zasadach, czyli 50 lat. W stosunku do tych pracowników, pracodawca również będzie miał możliwość skrócenia tego okresu do 10 lat.

Co się zmieni w dokumentacji pracowniczej po 1 stycznia 2019 r.

Według nowych przepisów, akta osobowe pracownika będą składać się z 4 części, a nie jak obecnie - 3 części.

W części A, mają znaleźć się dokumenty sprzed okresu zatrudnienia (świadectwa pracy, dyplomy itp.).

Część B dotyczy dokumentów związanych z zatrudnieniem pracownika (umowa, zaświadczenie lekarskie, szkolenia BHP).

W części C mają być przechowywane dokumenty związane z ponoszeniem przez pracownika odpowiedzialności porządkowej lub odpowiedzialności określonej w odrębnych przepisach, które przewidują zatarcie kary po upływie określonego czasu.

Nowa część D to dokumenty z wiązane z rozwiązaniem albo wygaśnięciem stosunku pracy.

Dodatkowo pracodawca będzie miał obowiązek prowadzenia pozostałej dokumentacji np. ewidencja czasu pracy.

Dostosowanie oprogramowania do obsługi e-dokumentacji

Proces przejścia na elektroniczną postać akt osobowych stanowi wyzwanie dla działów kadr, ale w dłuższej perspektywie czasu będzie to opłacalne. Z miesiąca na miesiąc będzie przyrastać ilość dokumentów ze względu na obowiązek przechowywania dodatkowej dokumentacji wynikającej z nowych przepisów, zatem jest to najlepszy moment, aby podjąć decyzję o przejściu na elektroniczną dokumentację pracowniczą.

Oprogramowanie enova365 to system ERP zgodny z wymogami ustawy i rozporządzenia dotyczącego dokumentacji pracowniczej po 1 stycznia 2019. Zawiera pełny zakres funkcjonalności, jaki powinien mieć moduł e-dokumentacji pracowniczej. Po pierwsze, jest cyfrowym odzwierciedleniem dokumentacji papierowej. Każdy dokument, pokatalogowany zgodnie z ustawą, jest opatrzony jest e-podpisem. Po drugie, system umożliwia wydawanie i kopiowanie dokumentacji do pliku pdf lub skompresowanego pliku ZIP. System pozwala również na składanie raportów do ZUS (OWA, RIA, RPA). Natomiast dzięki pulpitom do samoobsługi pracowniczej pracownik w każdej chwili ma dostęp do swojej dokumentacji, co usprawnia komunikację między działem HR a pracownikami firmy. Elektroniczna dokumentacja stanowi także bazę wiedzy o każdym pracowniku, gdzie w jednym miejscu mamy zgromadzone takie informacje jak przebyte kursy szkolenia, certyfikaty itp., a pracownicy działów kadr mogą je wyszukać na jedno kliknięcie. – podkreśla Joanna Walentek, Project Manager Modułu Kadry, Płace i HR enova365.

Każda firma, która chce zminimalizować koszty związane z gromadzeniem danych w formie papierowej oraz zwiększyć bezpieczeństwo akt pracowniczych, powinna zdecydować się na digitalizację po 1 stycznia 2019 roku. Przygotowania do tego procesu najlepiej zacząć już teraz.