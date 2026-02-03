REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Kadry » Zatrudnienie » MRPiPS tworzy listę zawodów objętych niedoborami kadrowymi. Kto zyska?

MRPiPS tworzy listę zawodów objętych niedoborami kadrowymi. Kto zyska?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
03 lutego 2026, 18:49
Kinga Piwowarska
Kinga Piwowarska
Doktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie w Katedrze Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
lista
MRPiPS tworzy listę zawodów objętych niedoborami kadrowymi. Kto zyska?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

MRPiPS tworzy listę zawodów objętych niedoborami kadrowymi. Kto zyska? Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opublikowało projekt rozporządzenia wraz z załącznikiem obejmującym 329 zawodów z 37 grup elementarnych objętych niedoborami kadrowymi. Dokument, który właśnie rozpoczął ścieżkę uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych, ma przyspieszyć zatrudnienie w kluczowych dla gospodarki sektorach. Kto zyska?

rozwiń >

Co to są zawody deficytowe?

Zawody deficytowe to takie, w których liczba wolnych miejsc pracy jest większa niż liczba osób zainteresowanych podjęciem pracy i spełniających wymagania pracodawców (najtrudniej pracodawcom znaleźć kandydatów do pracy).

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja
Prawo pracy. Przegląd zmian 2025 i 2026 r.
Urlopy wypoczynkowe. Udzielanie, ustalanie wymiaru i rozliczanie wynagrodzenia
Jak optymalizować koszty zatrudnienia. Poradnik dla pracodawców

Co to są zawody zrównoważone?

Zawody zrównoważone to te, w których liczba wolnych miejsc pracy jest zbliżona do liczby osób zainteresowanych podjęciem pracy i spełniających wymagania pracodawców.

Co to są zawody nadwyżkowe?

Zawody nadwyżkowe, w których liczba wolnych miejsc jest mniejsza niż liczba osób zainteresowanych podjęciem pracy i spełniających wymagania pracodawców (najtrudniej osobom poszukującym pracy znaleźć zatrudnienie).

Długo wyczekiwana lista zawodów deficytowych trafiła do konsultacji

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opublikowało projekt rozporządzenia wraz z załącznikiem obejmującym 329 zawodów z 37 grup elementarnych objętych niedoborami kadrowymi. Dokument, który właśnie rozpoczął ścieżkę uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych, ma przyspieszyć legalizację zatrudnienia cudzoziemców w kluczowych dla gospodarki sektorach.

REKLAMA

Jak powstała lista deficytowych zawodów?

Resort opracował wykaz na podstawie rygorystycznych kryteriów analitycznych. Wśród nich znalazły się: klasyfikacja zawodów uznanych za deficytowe w Barometrze zawodów na 2026 rok, stosunek liczby bezrobotnych do ofert pracy poniżej 5 w pierwszym półroczu 2025, liczba zarejestrowanych bezrobotnych w danym zawodzie nieprzekraczająca 5000 osób oraz wydanie ponad 1000 dokumentów legalizujących pracę cudzoziemców.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Analiza wykazała, że w wytypowanych zawodach zarejestrowano 33 tysiące bezrobotnych przy 29 tysiącach wolnych miejsc pracy. Jednocześnie wydano ponad 100 tysięcy dokumentów legalizujących zatrudnienie obcokrajowców, w tym około 30 tysięcy zezwoleń typu A.

Kogo dotyczy preferencyjna procedura?

Lista obejmuje profesje reprezentujące szeroki przekrój polskiego rynku pracy. Znalazły się na niej specjaliści służby zdrowia – lekarze na różnych etapach specjalizacji oraz pielęgniarki i położne. Resort uwzględnił również inżynierów branży przemysłowej, budowlanej i elektrycznej, a także przedstawicieli sektora IT: programistów, projektantów baz danych i administratorów systemów.

Nie zabrakło rzemieślników i pracowników technicznych: dekarzy, hydraulików, monterów rurociągów oraz operatorów urządzeń energetycznych. W wykazie znalazły się też zawody związane z transportem publicznym – kierowcy autobusów i motorniczowie tramwajów – a także lektorzy języków obcych i asystenci nauczycieli.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - WYKAZ, OKREŚLAJĄCY GRUPY ZAWODÓW, W KTÓRYCH WYSTĘPUJĄ NIEDOBORY KADROWE można znaleźć tutaj.

Zatrudnianie i zwalnianie pracowników
Autopromocja

Zatrudnianie i zwalnianie pracowników

Sprawdź

Co zmieni się dla pracodawców?

Nowe rozporządzenie wprowadzi mechanizm priorytetowego rozpatrywania wniosków o zezwolenia na pracę dla cudzoziemców. Wojewodowie będą mogli przyspieszyć procedury dla obywateli państw trzecich aplikujących o zatrudnienie w zawodach objętych wykazem.

Resort podkreśla, że mimo utrzymującego się niskiego bezrobocia, polski rynek pracy boryka się z trudnościami rekrutacyjnymi w wielu segmentach. Rozwiązanie ma ułatwić pracodawcom pozyskiwanie wykwalifikowanych pracowników w sytuacji, gdy krajowa podaż siły roboczej okazuje się niewystarczająca.

Projekt rozporządzenia, który wejdzie w życie 14 dni po opublikowaniu w Dzienniku Ustaw, stanowi odpowiedź na strukturalne niedobory kadrowe w polskiej gospodarce. Poprzez priorytetową obsługę wniosków wizowych i zezwoleń na pracę, resort pragnie usprawnić proces legalizacji zatrudnienia cudzoziemców w 329 zawodach – od służby zdrowia i inżynierii po rzemiosło budowlane i transport publiczny. Dla pracodawców oznacza to realne skrócenie czasu pozyskiwania wykwalifikowanych pracowników z zagranicy w tych obszarach, gdzie rodzimy rynek pracy nie generuje wystarczającej podaży kandydatów.

POELCAMY: KODEKS PRACY 2026

Powiązane
200+ co miesiąc w 2026 r. dla sercowców, cukrzyków, osób po udarze, nowotworze, z chorobami płuc, wzorku czy słuchu. Warunki 2026
200+ co miesiąc w 2026 r. dla sercowców, cukrzyków, osób po udarze, nowotworze, z chorobami płuc, wzorku czy słuchu. Warunki 2026
Jest nowa wersja projektu o PIP: polecenie nawiązania stosunku pracy, później decyzja a także interpretacja indywidualna GIP
Jest nowa wersja projektu o PIP: polecenie nawiązania stosunku pracy, później decyzja a także interpretacja indywidualna GIP
Zamiast 800+ na dzieci – bony na jedzenie, ubrania i wyprawkę. Bo rodzice nie szanują tych pieniędzy. Warunki 2026
Zamiast 800+ na dzieci – bony na jedzenie, ubrania i wyprawkę. Bo rodzice nie szanują tych pieniędzy. Warunki 2026
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie - QUIZ
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne

REKLAMA

Kadry
MRPiPS tworzy listę zawodów objętych niedoborami kadrowymi. Kto zyska?
03 lut 2026

MRPiPS tworzy listę zawodów objętych niedoborami kadrowymi. Kto zyska? Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opublikowało projekt rozporządzenia wraz z załącznikiem obejmującym 329 zawodów z 37 grup elementarnych objętych niedoborami kadrowymi. Dokument, który właśnie rozpoczął ścieżkę uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych, ma przyspieszyć zatrudnienie w kluczowych dla gospodarki sektorach. Kto zyska?
Czy można jechać na urlop w czasie zwolnienia lekarskiego? Kontrola ZUS
03 lut 2026

Czasami zwolnienie lekarskie nie wymaga leżenia chorego. Jeśli pacjent może chodzić, zastanawia czy może udać się na odpoczynek wyjazdowy. W związku z tym powstaje pytanie: czy można jechać na urlop podczas zwolnienia lekarskiego?
L4: pacjent może chodzić - czy choroba usprawiedliwia niewykonanie wezwania w sprawie podatku?
03 lut 2026

Czy choroba usprawiedliwia niewykonanie wezwania od burmistrza w sprawie wyjaśnienia sprawy podatkowej? Co jeśli na zwolnieniu lekarskim widnieje adnotacja „pacjent może chodzić”? W tej niezwykle ciekawej sprawie Naczelny Sąd Administracyjny w przełomowym wyroku odniósł się do zasadności nałożenia kary porządkowej nałożonej na (chorego - przebywającego na L4) podatnika, który w czasie zwolnienia dostał wezwanie do stawienia się w urzędzie. Kto wygrał?
Ile wynosi najwyższa emerytura w Polsce? Nowe dane ZUS szokują
03 lut 2026

51,4 tys. zł brutto - tyle wyniosła najwyższa emerytura w Polsce. Pobiera ją mężczyzna, którego staż pracy to 67 lat - wynika z informacji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Z kolei najniższa wypłacana kwota przez ZUS to 2 grosze i otrzymują ją dwie osoby. W marcu emerytów i rencistów czeka waloryzacja świadczeń.

REKLAMA

Czy dofinansowanie posiłków w pracy działa i pracownicy dobrowolnie wracają do biur?
03 lut 2026

Większość pracowników pracujących hybrydowo przychodzi do pracy z jakiegoś powodu - gdy widzi w tym wartość. Czy dofinansowanie posiłków w pracy działa i pracownicy dobrowolnie wracają do biur?
Jest nowa wersja projektu o PIP: polecenie nawiązania stosunku pracy, później decyzja a także interpretacja indywidualna GIP
03 lut 2026

Im dalej w las tym gorzej... Trudno powiedzieć, ale spór wokół projektu ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz niektórych innych ustaw (nowa wersja jest z dnia 28.01.2026 r., dalej jako: projekt) - trwa w najlepsze. Najważniejsza różnica co do poprzednich wersji jest taka, że najpierw ma być wydane polecenie nawiązania stosunku pracy, później ewentualnie decyzja ustalająca stosunek pracy - jeżeli pracodawca nie dostosuje się do polecenia. Co istotne zaproponowano również coś na wzór IIP - indywidualnej interpretacji podatkowej. Ma obowiązywać wniosek kierowany do GIP w spawie wydania indywidualnej interpretacji co do istnienia stosunku pracy, czy też nie, w danej sytuacji faktycznej.
31,40 brutto: ile to netto? Umowa zlecenie 2026
02 lut 2026

Za wykonanie umowy zlecenia nie można płacić mniej niż 31,40 zł brutto na godzinę. Jaka jest stawka netto czyli ile na rękę otrzyma zleceniobiorca? Od zeszłego roku stawka wrosła o 90 gr. Udostępniamy kalkulator umowy zlecenia.
Młode kobiety w dużych miastach ofiarami kryzysu psychicznego w pracy. Próbują łączyć karierę z budowaniem rodziny
02 lut 2026

Młode kobiety w dużych miastach ofiarami kryzysu psychicznego w pracy. Dlaczego? Próbują łączyć karierę z budowaniem życia prywatnego, prowadzeniem rodziny. Największym wyzwaniem pozostaje więc stres i brak równowagi między pracą a życiem prywatnym.

REKLAMA

Wstrzymywane podwyżki spowodowały, że pracownicy pracują za dużo i nieadekwatnie do wynagrodzenia [Raport płacowy]
02 lut 2026

Ostrożne decyzje kadrowe w postaci wstrzymywania podwyżek spowodowały, że pracownicy pracują za dużo i nieadekwatnie do otrzymywanego wynagrodzenia. Coraz więcej z nich myśli o zmianie pracy. Jakie jeszcze wnioski wypływają z najnowszego raportu płacowego?
Co w lutym na rynku pracy? Rekordowy styczeń: liczba aplikacji kandydatów wzrosła o 1/3
02 lut 2026

Styczeń 2026 roku przyniósł rekordową aktywność kandydatów na polskim rynku pracy. Na portalach justjoin.it oraz rocketjobs.pl odnotowano historycznie najwięcej aplikacji – o 30 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Dane odzwierciedlają narastającą presję na rynku pracy i rosnącą determinację osób poszukujących zatrudnienia.
Zapisz się na newsletter
Kodeks pracy, urlopy, wynagrodzenia, świadczenia pracownicze. Bądź na bieżąco ze zmianami z zakresu prawa pracy. Zapisz się na nasz newsletter.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA