MRPiPS tworzy listę zawodów objętych niedoborami kadrowymi. Kto zyska?

Co to są zawody deficytowe?

Zawody deficytowe to takie, w których liczba wolnych miejsc pracy jest większa niż liczba osób zainteresowanych podjęciem pracy i spełniających wymagania pracodawców (najtrudniej pracodawcom znaleźć kandydatów do pracy).

Co to są zawody zrównoważone?

Zawody zrównoważone to te, w których liczba wolnych miejsc pracy jest zbliżona do liczby osób zainteresowanych podjęciem pracy i spełniających wymagania pracodawców.

Co to są zawody nadwyżkowe?

Zawody nadwyżkowe, w których liczba wolnych miejsc jest mniejsza niż liczba osób zainteresowanych podjęciem pracy i spełniających wymagania pracodawców (najtrudniej osobom poszukującym pracy znaleźć zatrudnienie).

Długo wyczekiwana lista zawodów deficytowych trafiła do konsultacji

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opublikowało projekt rozporządzenia wraz z załącznikiem obejmującym 329 zawodów z 37 grup elementarnych objętych niedoborami kadrowymi. Dokument, który właśnie rozpoczął ścieżkę uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych, ma przyspieszyć legalizację zatrudnienia cudzoziemców w kluczowych dla gospodarki sektorach.

Jak powstała lista deficytowych zawodów?

Resort opracował wykaz na podstawie rygorystycznych kryteriów analitycznych. Wśród nich znalazły się: klasyfikacja zawodów uznanych za deficytowe w Barometrze zawodów na 2026 rok, stosunek liczby bezrobotnych do ofert pracy poniżej 5 w pierwszym półroczu 2025, liczba zarejestrowanych bezrobotnych w danym zawodzie nieprzekraczająca 5000 osób oraz wydanie ponad 1000 dokumentów legalizujących pracę cudzoziemców.

Analiza wykazała, że w wytypowanych zawodach zarejestrowano 33 tysiące bezrobotnych przy 29 tysiącach wolnych miejsc pracy. Jednocześnie wydano ponad 100 tysięcy dokumentów legalizujących zatrudnienie obcokrajowców, w tym około 30 tysięcy zezwoleń typu A.

Kogo dotyczy preferencyjna procedura?

Lista obejmuje profesje reprezentujące szeroki przekrój polskiego rynku pracy. Znalazły się na niej specjaliści służby zdrowia – lekarze na różnych etapach specjalizacji oraz pielęgniarki i położne. Resort uwzględnił również inżynierów branży przemysłowej, budowlanej i elektrycznej, a także przedstawicieli sektora IT: programistów, projektantów baz danych i administratorów systemów.

Nie zabrakło rzemieślników i pracowników technicznych: dekarzy, hydraulików, monterów rurociągów oraz operatorów urządzeń energetycznych. W wykazie znalazły się też zawody związane z transportem publicznym – kierowcy autobusów i motorniczowie tramwajów – a także lektorzy języków obcych i asystenci nauczycieli.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - WYKAZ, OKREŚLAJĄCY GRUPY ZAWODÓW, W KTÓRYCH WYSTĘPUJĄ NIEDOBORY KADROWE można znaleźć tutaj.

Co zmieni się dla pracodawców?

Nowe rozporządzenie wprowadzi mechanizm priorytetowego rozpatrywania wniosków o zezwolenia na pracę dla cudzoziemców. Wojewodowie będą mogli przyspieszyć procedury dla obywateli państw trzecich aplikujących o zatrudnienie w zawodach objętych wykazem.

Resort podkreśla, że mimo utrzymującego się niskiego bezrobocia, polski rynek pracy boryka się z trudnościami rekrutacyjnymi w wielu segmentach. Rozwiązanie ma ułatwić pracodawcom pozyskiwanie wykwalifikowanych pracowników w sytuacji, gdy krajowa podaż siły roboczej okazuje się niewystarczająca.