Uwaga: akcja protestacyjna w Państwowej Straży Pożarnej [związkowcy zatwierdzili plan działania na 2025 r.]

W połowie grudnia 2024 r. w Spale odbyło się posiedzenie Rady Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”. Strażacy mają kilka ważnych postulatów w sprawie ich służby, które wciąż nie są rozpatrywane przez stronę rządową, zrobiono wręcz krok w tył, bo wciąż brak propozycji konkretnych rozwiązań prawnych. W związku opracowano konkretny plan działania nad akcją protestacyjną wśród strażaków!

Żądania służb mundurowych skierowane do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Przedstawiciele konkretnych służb mundurowych w całej Polsce wystosowali do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji podjęcia konkretnych działań mających na celu poprawę ich sytuacji zawodowej, w tym zarobków, warunków służby i innych ważnych kwestii. Pismo było złożone w imieniu:

Zarządu Głównego NSZZ Policjantów;

Zarządu Głównego NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej ;

; Zarządu Głównego NSZZ Pracowników Pożarnictwa;

Zarządu Krajowego Związku Zawodowego Strażaków „Florian“;

Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność“.

Do strony rządowej wystosowano pismo, w którym konkretnie wskazano postulaty przedstawicieli służb mundurowych. Pismo podjęto po zapoznaniu się z propozycjami jakie zostały przedstawione w trakcie Zespołu do spraw poprawy warunków pełnienia służby przez funkcjonariuszy służb podległych MSWIA w dniu 15 listopada 2024 roku.

Ważne Związkowcy piszą, że żądają od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji podjęcia konkretnych działań, są to: Wzrost uposażeń funkcjonariuszy służb podległych MSWIA o 15% od 1 stycznia 2025 roku. Wdrożenie świadczenia mieszkaniowego dla funkcjonariuszy służb podległych MSWIA w wysokości i na zasadach obowiązującymi w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2025 roku. Świadczenie mieszkaniowe musi zawierać odprawą mieszkaniową i mieć taki samą wysokość współczynnika świadczenia mieszkaniowego. Wprowadzane przepisy powinny także uwzględniać mechanizm waloryzacji tego świadczenia. Wprowadzenie do „Programu modernizacji na lata 2026-2029" mechanizmu podwyżek uposażeń funkcjonariuszy służb podległych MSWIA. Dokonanie zmiany zasad naliczania emerytur dla funkcjonariuszy przyjętych do służby po 31 grudnia 2012 roku oraz finansowanie budżetu resortu spraw wewnętrznych i administracji w oparciu o wskaźnik PKB. Wprowadzenie płatnych nadgodzin dla funkcjonariuszy otrzymujących dodatek funkcyjny, uwzględniając wprowadzenie minimalnego poziomu dodatków np. służbowych dla pozostałych funkcjonariuszy. Włączenie przedstawicieli związków zawodowych do prac nad siatką płac. Dokonanie zmian w sposobie rozliczania czasu służby funkcjonariuszy skierowanych do szkół lub ośrodków szkolenia.

Skąd takie postulaty i tak szeroka propozycja zmian, związkowcy podkreślają w uzasadnieniu:

"Rola i znaczenie zadań realizowanych przez funkcjonariuszy służb podległych ministerstwu spraw wewnętrznych i administracji w zakresie bezpieczeństwa państwa i jego obywateli, szczególnie w obecnej sytuacji międzynarodowej w pełni uzasadniają niezwłoczne przyjęcie propozycji przedstawionych w trakcie prac Zespołu o postulaty związków zawodowych reprezentujących funkcjonariuszy Straży Granicznej, Policji i Państwowej Straży Pożarnej. Zaproponowany wzrost uposażeń funkcjonariuszy służb podległych ministerstwu spraw wewnętrznych i administracji w 2025 roku na poziomie 5% nie może być uznany jako wystarczający, ponieważ stanowi jedynie utrzymanie siły nabywczej w związku z inflacją. Ponadto jego wysokość nie ma czynnika motywacyjnego dla służących funkcjonariuszy jak i dla kandydatów do służby. Wprowadzenie świadczenia mieszkaniowego w służbach resortu spraw wewnętrznych i administracji na wzór rozwiązań funkcjonujących w Siłach Zbrojnych RP jest spełnieniem wieloletniego postulatu środowiska mundurowego. Jednak rozwiązania te muszą być takie same jak w Siłach Zbrojnych RP. Niedopuszczalne jest tworzenie połowicznego rozwiązania, które nie obejmuje odprawy mieszkaniowej i posiada inne współczynniki świadczenia mieszkaniowego. Nieakceptowalnym jest również brak elementu płacowego w nowo planowanej ustawie modernizacyjnej na lata 2026-2029. Tylko realne podwyżki w kolejnych latach, zagwarantowane ustawą modernizacyjną, mogłyby zniwelować zbyt niski wzrost uposażeń planowany w 2025 roku i zmotywować funkcjonariuszy do dalszego pełnienia służby w kolejnych latach. Zauważyć należy, że we wszystkich poprzednich ustawach modernizacyjnych wzrost uposażeń był znaczącym elementem, dlatego też funkcjonariusze oczekiwali od obecnego kierownictwa resortu rozwiązań przynajmniej na tym samym poziomie.".

Krok w tył w negocjacjach z MSWiA, a więc strajk: zapowiadają strażacy

Jak czytamy w oficjalnych komunikatach ogłoszonych przez Krajową Sekcję Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”: w stosunku do propozycji, jaka została przedstawiona 15 listopada 2024 r., nie zmieniło się nic co pozwoliłoby stwierdzić, że rozmowy ruszyły do przodu. Wiceministrowie Spraw Wewnętrznych i Administracji Czesław Mroczek oraz Wiesław Szczepański doprecyzowali jedynie kwestie związane z planami wprowadzenia w podległych służbach świadczenia mieszkaniowego oraz programu „Karta Mundurowa”. Świadczenie mieszkaniowe na pewno nie zostanie wprowadzone od dnia 1 stycznia 2025 r. ale istnieje szansa, że będzie to szybciej niż w trzech transzach. Przedstawiciele resortu nie przedstawili w dalszym ciągu żadnych projektów aktów prawnych, które można by w sposób merytoryczny ocenić. W odniesieniu do pozostałych postulatów zgłoszonych we wspólnym stanowisku związków zawodowych z dn. 25 listopada br., ministerstwo nie podjęło rozmów. W posiedzeniu zespołu uczestniczył przewodniczący KSP Bartłomiej Mickiewicz. Wobec powyższego, zgodnie z postanowieniami Rady KSP NSZZ „Solidarność” z dn. 17 grudnia br., Związek przystąpił do realizacji planu działań protestacyjnych. Na posiedzeniu Rady Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność" zatwierdzono plan działań protestacyjnych na wypadek braku zadawalających efektów rozmów.

