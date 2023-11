GUS: W tych miastach zarabia się średnio powyżej 8000 zł brutto. To 5784 zł netto. Jedno miasto przekracza 9600 zł brutto

W Krakowie, Warszawie, Gdańsku, Katowicach i Wrocławiu przeciętne wynagrodzenie we wrześniu przekroczyło 8 tys. zł – podał Główny Urząd Statystyczny.

Średnio, na najwyższe zarobki mogą liczyć mieszkańcy Krakowa.

Najwięcej zarabia się w Krakowie – 9648,37 zł brutto

Główny Urząd Statystyczny podał dane z dużych miast dotyczące przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2023 r. Według informacji GUS, najwięcej zarabia się w Krakowie – 9648,37 zł, Warszawie - 8838,48 zł i w Gdańsku – 8715,93 zł.

Najniższe przeciętne wynagrodzenie odnotowano we wrześniu w Kielcach – 6097,82 zł. Przeciętne zarobki nieprzekraczające 7 tys. zł osiągnęli też mieszkańcy Białegostoku, Gorzowa Wielkopolskiego, Lublina, Olsztyna i Opola.

Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2023 r. w skali całego kraju wyniosło 7379,88 zł.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w dużych miastach

Białystok

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2023 r. wyniosło 6100,53 zł i było o 1,3 proc. niższe w stosunku do poprzedniego miesiąca i o 9,1 proc. wyższe niż w analogicznym okresie 2022 r.

Bydgoszcz

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2023 r. wyniosło 7231,76 zł i było o 4,4 proc. wyższe w stosunku do poprzedniego miesiąca i o 8,8 proc. wyższe niż w analogicznym okresie 2022 r.

Gdańsk

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2023 r. wyniosło 8715,93 zł i było o 0,5 proc. wyższe w stosunku do sierpnia 2023 r. i o 5,4 proc. wyższe niż we wrześniu 2022 r.

Gorzów Wielkopolski

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2023 r. wyniosło 6208,14 zł i było o 2,8 proc. niższe w stosunku do poprzedniego miesiąca i o 10,4 proc. wyższe niż w analogicznym okresie 2022 r.

Katowice

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2023 r. wyniosło 8622,89 zł i było o 2,0 proc. niższe w stosunku do poprzedniego miesiąca oraz o 4,9 proc. niższe niż w analogicznym okresie 2022 r.

Kielce

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2023 r. wyniosło 6097,82 zł i było o 0,8 proc. niższe w stosunku do poprzedniego miesiąca i o 9,5 proc. wyższe niż w analogicznym okresie 2022 r.

Kraków

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2023 r. wyniosło 9648,37 zł i było o 5,9 proc. wyższe w stosunku do poprzedniego miesiąca i o 16,7 proc. wyższe niż w analogicznym okresie 2022 r.

Lublin

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2023 r. wyniosło 6823,55 zł i było o 1,1 proc. wyższe w stosunku do poprzedniego miesiąca i o 14,8 proc. wyższe niż w analogicznym okresie 2022 r.

Łódź

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2023 r. wyniosło 7051,78 zł i było o 0,3 proc. wyższe w stosunku do poprzedniego miesiąca i o 10,8 proc. wyższe niż w analogicznym okresie 2022 r.

Olsztyn

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2023 r. wyniosło 6730,93 zł i było o 2,5 proc. wyższe w stosunku do poprzedniego miesiąca i o 11,8 proc. wyższe niż w analogicznym okresie 2022 r.

Opole

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2023 r. wyniosło 6966,24 zł i było o 0,2 proc. niższe w stosunku do poprzedniego miesiąca, a o 10,7 proc. wyższe niż w analogicznym okresie 2022 r.

Poznań

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2023 r. wyniosło 7899,70 zł i było o 2,9 proc. niższe w stosunku do poprzedniego miesiąca, ale o 1,8 proc. wyższe niż w analogicznym okresie 2022 r.

Rzeszów

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2023 r. wyniosło 7095,71 zł i było o 1,1 proc. wyższe w stosunku do poprzedniego miesiąca i o 12,6 proc. wyższe niż w analogicznym okresie 2022 r.

Szczecin

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2023 r. wyniosło 7718,53 zł i było o 2,2 proc. wyższe w stosunku do poprzedniego miesiąca i o 12,3 proc. wyższe niż w analogicznym okresie 2022 r.

Toruń

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2023 r. wyniosło 7487,88 zł i było o 9,5 proc. wyższe w stosunku do poprzedniego miesiąca i o 11,1 proc. wyższe niż w analogicznym okresie 2022 r.

Warszawa

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2023 r. wyniosło 8838,48 zł i było o 0,3 proc. niższe w stosunku do poprzedniego miesiąca i o 10,9 proc. wyższe niż w analogicznym okresie 2022 r.

Wrocław

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2023 r. wyniosło 8263,84 zł i było o 3,0 proc. wyższe w relacji do poprzedniego miesiąca i o 16,4 proc. wyższe niż w analogicznym okresie 2022 r.

Zielona Góra

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2023 r. wyniosło 7066,54 zł i było o 0,5 proc. niższe w stosunku do poprzedniego miesiąca i o 8,8 proc. wyższe niż w analogicznym okresie 2022 r.