Jak powinno wyglądać CV w Polsce?

Szukając pracy, musisz być przygotowany, że zostaniesz poproszony o dostarczenie Curriculum Vitae. Jest to obowiązkowy dokument w procesie rekrutacji. Dzięki niemu, pracodawca ma możliwość wstępnego przyjrzenia się sylwetkom kandydatów na stanowisko pracy, bez konieczności osobistego spotkania.

Dopiero później, jeśli rekruter uzna, że Twoje CV jest interesujące, może zaprosić Cię na rozmowę kwalifikacyjną. Z tego powodu sposób, w jaki stworzysz swój życiorys, ma ogromne znaczenie. To pierwszy kontakt pracodawcy z Twoją osobą. Na podstawie tego dokumentu szefostwo zadecyduje, czy zgłoszenie jest warte uwagi. Jak zatem powinno wyglądać prawidłowo napisane CV?

Co to jest CV?

Curriculum Vitae to krótki opis kandydata na stanowisko pracy. Powinien posiadać formalną strukturę oraz uwzględniać kilka podstawowych zasad. Musisz umieścić w nim konkretne i precyzyjne informacje. Najważniejsze, abyś pamiętał, że jest to forma Twojej autoprezentacji, na podstawie której pracodawca decyduje, czy zaprosi Cię na kolejny etap rekrutacji. Dlatego Twoje CV powinno wyglądać nie tylko profesjonalnie, ale i zachęcająco dla rekrutera.

Format CV

Dokument ten możesz stworzyć na dwa sposoby: chronologiczny lub funkcjonalny. Podstawowa różnica polega na tym, że kładą one nacisk na różne aspekty.

CV chronologiczne

Można powiedzieć, że jest to podstawowa, najczęściej wybierana forma CV. Polega na chronologicznym przedstawieniu historii wcześniejszego zatrudnienia. Kolejność najlepiej rozpocząć od ostatniego miejsca pracy, kończąc na najstarszym. Ten format życiorysu nie jest najlepszym wyborem, jeśli w Twojej karierze zawodowej znajduje się duża luka lub często zmieniałeś stanowiska pracy. CV chronologiczne stawia więc na pierwszym miejscu historię zatrudnienia.

CV funkcjonalne

Curriculum vitae w formie funkcjonalnej jest rozwiązaniem mniej popularnym, jednakże bardzo ciekawym. Odchodzi ono od stawania chronologii na pierwszym miejscu. W tym przypadku najważniejsze są Twoje osiągnięcia i umiejętności. Powinieneś skupić się na podkreśleniu swoich mocnych stron. Ta struktura pozwala pracodawcom łatwo zauważyć, w jaki sposób Twoje kwalifikacje mogą przydać się w konkretnej pracy, niezależnie od tego gdzie pracowałeś wcześniej.

Profesjonalny wygląd CV

Bez względu na to, na jaką formę się zdecydujesz, musisz pamiętać o zachowaniu profesjonalnego wyglądu CV. Pamiętaj, że rekruter otrzymuje setki takich dokumentów, dlatego jeśli Twój życiorys już na pierwszy rzut oka będzie wyglądał niedbale – może nawet nie zostać przeczytany. Jest to dokument formalny, dlatego należy stworzyć go z zachowaniem pewnych zasad.

Zdjęcie – umieszczenie zdjęcia nie jest obowiązkowe. Jeśli jednak zdecydujesz się na dołączenie fotografii, pamiętaj, aby wyglądała ona profesjonalnie. Po pierwsze – musi być to zdjęcie formalne, nie prywatne ujęcie Twojej sylwetki na plaży. Po drugie – zadbaj o jakość zdjęcia. Powinno być wyraźne i w dobrej rozdzielczości. Długość CV – życiorys jest uznawany za krótką formę dokumentu. Powszechnie uznaje się, że nie powinien przekraczać jednej kartki A4. Jeśli zmieścisz się w takiej długości, masz pewność, że żadna strona się nie zagubi i rekruter zapozna się z całością pisma. Przejrzystość – CV musi być czytelne i łatwe do szybkiego przejrzenia. Rekruter początkowo poświęca takiemu dokumentowi dosłownie kilka sekund w poszukiwaniu interesujących go informacji. Zastosuj czytelną i ogólnie dostępną czcionkę, aby na każdym urządzeniu dokument wyglądał jednakowo. Nie zapomnij o odpowiednich wymiarach marginesów, a także o odstępach między wierszami. Każdą sekcję oddziel wyróżnionymi nagłówkami, aby CV miało przejrzysty układ. Kolory – jako, że jest to dokument formalny, nie stosuj krzykliwej kolorystyki. Nieco koloru nie zaszkodzi, ale niech będą to stonowane barwy.

Pomocne narzędzia

Jeśli nie czujesz się na siłach, aby samodzielnie, prawidłowo napisać Curriculum Vitae, to nic nie szkodzi. W sieci istnieją narzędzia, takie jak, np. Jobseeker.com, które pomogą Ci stworzyć CV w profesjonalny sposób, zgodny z powyższymi zasadami.

Wystarczy, że wybierzesz szablon, który najbardziej Ci odpowiada i wypełnisz go swoimi danymi. Dzięki temu masz gwarancję czytelności życiorysu oraz prawidłowej budowy dokumentu.

Informacje w CV

Skoro wiesz już, jakie formy możesz wykorzystać w CV i jak powinno wyglądać od strony wizualnej, należy zająć się jego treścią. Tworząc życiorys na polski rynek pracy, należy zawrzeć w nim konkretne informacje, takie jak: dane osobowe, wykształcenie, podsumowanie i doświadczenie zawodowe, umiejętności oraz zainteresowania.

Dane osobowe

Jest to obowiązkowy element każdego CV. Te informacje należy umieścić na początku dokumentu, niezależnie od jego formatu. W nagłówku wpisz: imię i nazwisko, adres oraz dane kontaktowe takie jak numer telefonu i e-mail.

Podsumowanie zawodowe

Kilkuzdaniowe streszczenie wszystkich informacji zawartych w życiorysie. Jest to forma krótkiej prezentacji Ciebie jako idealnego kandydata na konkretne stanowisko. Jej celem jest zachęcenie pracodawcy do dokładnego zapoznania się z całym CV.

Doświadczenie zawodowe

Czyli chronologiczne zestawienie wcześniejszych miejsc pracy. W tym miejscu musisz podać nazwy poprzednich firm, stanowiska, na których pracowałeś, oraz dokładne daty zatrudnienia.

Wykształcenie

Podobna forma jak w doświadczeniu zawodowym, aczkolwiek dotycząca ścieżki edukacji. Najlepiej, abyś zaczął od szkoły średniej, ponieważ informacja nawiązująca do gimnazjum czy podstawówki jest zbędna dla rekrutera. Następnie napisz nazwę uczelni oraz kierunku, na którym studiowałeś. Możesz wspomnieć o temacie pracy licencjackiej lub magisterskiej, jeśli związana była z zawodem, o który się starasz.

Umiejętności

Umiejętności to inaczej kompetencje i cechy charakteru, które posiadasz. Jest to bardzo ważna sekcja w CV. Dzięki niej możesz udowodnić rekruterowi, że masz wiedzę, a także zdolności do wykonywania konkretnego zawodu. Najważniejsze jest to, aby na podstawie tych informacji rekruter poczuł, że jesteś kandydatem idealnie skrojonym do wymagań podanych w ogłoszeniu o pracę.

Spersonalizuj tę sekcję i zadbaj o to, aby cechy, które opisujesz, odpowiadały na konkretne potrzeby pracodawcy podane w ogłoszeniu o pracę. Najlepiej zrobić to w formie listy. Wypunktuj swoje kompetencje jedna pod drugą. Dzięki temu będą się one wyróżniać na tle całego dokumentu i będą bardziej czytelne. Możesz podzielić swoje umiejętności na miękkie oraz twarde.

Umiejętności twarde – są to kompetencje, które można dokładnie zmierzyć i ocenić np. za pomocą stopni znajomości danego zagadnienia (np. języki obce, obsługa programów). Możesz je potwierdzić, dołączając do podania o pracę dyplomy, licencje i certyfikaty. Pamiętaj, że pracodawca podczas rozmowy kwalifikacyjnej może zweryfikować, czy posiadasz dane umiejętności, prosząc Cię np. o wypełnienie testu lub wykonanie zadania praktycznego. Umiejętności miękkie – inaczej umiejętności osobiste, społeczne, interpersonalne i komunikacyjne. Określają m.in. to, jak się zachowujemy, jak organizujemy swoją pracę, jak integrujemy się z innymi ludźmi. Wynikają one z Twoich cech osobowości. Dopasuj kompetencje miękkie do stanowiska, o które się starasz.

Podsumowanie

Jeśli starasz się o posadę na polskim rynku pracy, musisz stworzyć profesjonalne CV. Jest to najważniejszy dokument w procesie rekrutacji. Na jego podstawie pracodawca podejmuje decyzję, czy zaprosić kandydata na rozmowę kwalifikacyjną. Z tego powodu tak ważne jest, aby Curriculum Vitae było napisane w profesjonalny sposób, dzięki czemu zwiększy szanse na zatrudnienie.