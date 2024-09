Czy pracownik musi podpisać wypowiedzenie umowy o pracę przedstawione mu przez pracodawcę? Czy zgoda pracownika jest wymagana, aby wypowiedzenie umowy o pracę było skuteczne? Co na to przepisy prawa pracy?

Wypowiedzenie umowy o pracę w Kodeksie pracy

Wypowiedzenie umowy o pracę to jednostronne oświadczenie woli pracodawcy lub pracownika, które należy sporządzić na piśmie. Wypowiedzieć można umowę na okres próbny, umowę na czas określony i umowę na czas nieokreślony. Długość okresu wypowiedzenia dla każdego rodzaju umowy została uregulowana w Kodeksie pracy. Z upływem określonego przepisami prawa pracy czasu będącego okresem wypowiedzenia dochodzi do rozwiązania stosunku pracy. Wypowiedzenie jako jeden ze sposobów rozwiązania stosunku pracy uregulowano w art. 30 §1 pkt 2 Kodeksu pracy.

Czy pracownik musi podpisać wypowiedzenie umowy o pracę?

Jeśli pracownik sam składa wypowiedzenie, oczywiście powinien takie pismo podpisać. Natomiast pytanie powstaje w przypadku wypowiedzenia złożonego przez pracodawcę. Czy takie pismo musi zostać podpisane przez pracownika, któremu pracodawca wypowiada umowę? Nie. Jeszcze raz należy podkreślić, że wypowiedzenie to jednostronne oświadczenie woli. Oznacza to, że do jego skuteczności nie wymaga się zgody drugiej strony stosunku pracy, a więc w tym wypadku pracownika.

Aby doręczenie wypowiedzenia umowy o pracę było skuteczne, pracodawca musi dostarczyć je w taki sposób, by pracownik mógł się z nim zapoznać (art. 61 §1 Kodeksu cywilnego). Może to zrobić osobiście, ale też za pośrednictwem poczty czy kuriera. Nie wymaga się, aby na dokumencie złożony był podpis pracownika. Nawet gdy pracownik odmówi przyjęcia przesyłki poleconej, uznaje się wypowiedzenie za doręczone, ponieważ osoba ta miała możliwość zapoznania się z treścią dokumentu (Wyrok SN z dnia 26 września 2000 r., I PKN 45/00).

Inaczej sytuacja wygląda w przypadku rozwiązania umowy o prace za porozumieniem stron, wówczas wymagane są podpisy obu stron. W ten sposób strony potwierdzają, że jest to ich wspólna decyzja.