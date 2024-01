3 promile miał pijany policjant, który stawił się do służby. Jakie są kary dyscyplinarne w Policji?

Wydalenie ze służby - jest komunikat Komendanta powiatowego Policji w Oleśnicy, województwo dolnośląskie

Jak wynika z oficjalnego komunikatu Komendant powiatowy Policji w Oleśnicy podjął decyzję o wdrożeniu specjalnej procedury zmierzającej do wydalenia ze służby funkcjonariusza policji, który stawił się do służby w stanie nietrzeźwości. W dniu 7 stycznia 2024 roku w komunikacie opublikowanym na stronie internetowej KPP w Oleśnicy napisano:

"Chcąc zachować pełną transparentność prowadzonych działań informujemy, że decyzją Komendanta Powiatowego Policji w Oleśnicy, niemal natychmiast po otrzymaniu informacji, została wdrożona procedura zmierzająca do wydalenia ze służby jednego z funkcjonariuszy, który w dniu 6 stycznia 2024 roku przystąpił do realizacji zadań służbowych w stanie nietrzeźwości. Czynności realizowane przez funkcjonariuszy polegające m.in. na wykonaniu wszelkich ustaleń i przeprowadzeniu badania na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu, potwierdziły ten fakt, gdyż alkomat wskazał 3 promile alkoholu. Funkcjonariusz niezwłocznie został więc odsunięty od służby i wdrożono wobec niego przewidziane prawem procedury. W naszej formacji nie było i nie ma przyzwolenia na wszelkie przejawy łamania prawa, więc już tylko godziny dzielą go od zwolnienia ze służby. Tego typu przypadki mają charakter incydentalny i każdy z nich jest wnikliwie analizowany, a gdy tylko potwierdzają się informacje o naruszeniu dyscypliny służbowej lub łamaniu prawa, wdrażane są od razu wszystkie procedury. Podejmowane w tej sprawie działania i czynności prowadzone są pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Oleśnicy.".

"Pijesz - wylatujesz" - jakie są kary dyscyplinarne w Policji?

Karami dyscyplinarnymi w Policji są:

1) upomnienie;

2) nagana;

3) ostrzeżenie o niepełnej przydatności do służby na zajmowanym stanowisku;

4) wyznaczenie na niższe stanowisko służbowe;

5) obniżenie stopnia;

6) ostrzeżenie o niepełnej przydatności do służby;

7) wydalenie ze służby - to najsurowsza kara.

Kiedy zwalnia się policjanta ze służby?

Policjanta zwalnia się ze służby w przypadkach:

1) orzeczenia trwałej niezdolności do służby przez komisję lekarską;

2) nieprzydatności do służby, stwierdzonej w opinii służbowej w okresie służby przygotowawczej;

3) wymierzenia kary dyscyplinarnej wydalenia ze służby;

4) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego;

4a) wymierzenia przez sąd prawomocnym orzeczeniem środka karnego w postaci zakazu wykonywania zawodu policjanta;

5) zrzeczenia się obywatelstwa polskiego lub nabycia obywatelstwa innego państwa;

6) upływu okresu służby określonego w kontrakcie, jeżeli nie nastąpi zawarcie kolejnego kontraktu lub mianowanie na stałe;

7) upływu okresu próbnego służby kontraktowej, jeżeli policjant lub przełożony skorzystał z oświadczenia o rozwiązaniu stosunku służbowego.

Kara wydalenia ze służby oznacza zwolnienie ze służby w Policji - za co można być wydalonym z Policji?

Kara wydalenia ze służby oznacza obligatoryjne zwolnienie ze służby w Policji. Kiedy jest wymierzana ta najsurowsza kara dla policjanta? Wtedy, gdy stopień zawinienia oraz charakter zawinienia stoi w sprzeczności z zadaniami ustawowymi Policji oraz nie pozwala na dalsze pełnienie służby. Powinno dojść do czynu o znacznej szkodliwości społecznej i tego, że funkcjonariusz swoim zachowaniem dowiódł, że nie powinien pełnić służby w policji. Jednak co ważne, ustawodawca – nie przyporządkował kar do określonych naruszeń. W konsekwencji decyzja o jej ewentualnym orzeczeniu wynika ze swobodnej (ale nie dowolnej) oceny materiału dowodowego przeprowadzonej przez przełożonego, uwzględniającej dyrektywy wymiaru kary. Co ważne, w razie zastosowania tej kary, orzeczenie winno w sposób niebudzący wątpliwości wskazywać, że żadna inna kara nie osiągnie pożądanego celu.

Wydaje się, że znajdowanie się pod wpływem nietrzeźwości w służbie mając 3 promile, całkowicie kwalifikuje się pod ewidentne naruszenie prawa i obowiązków, a w konsekwencji zasad obowiązujących w Policji.

Przykład Kara wydalenia ze służby oznacza zwolnienie ze służby w Policji nie podlega zatarciu. Co to oznacza? Jakie inne konsekwencje? W zasadzie oznacza to koniec pracy w Policji. Taki funkcjonariusz nie możliwości powrotu do służby. W sytuacji wymierzenia takiej kary funkcjonariusz traci prawo do zajmowania lokalu mieszkalnego, jeżeli takowe posiada, oraz pozbawiony jest możliwości wypłaty nagrody rocznej za ostatni rok kalendarzowy.

Obligatoryjne wykonanie kary - związanie orzeczeniem dyscyplinarnym

Obwinionego policjanta obciążają tylko takie negatywne okoliczności zdarzenia, których zaistnienie nie budzi żadnych wątpliwości (w niniejszej sprawie owe 3 promile nie budziły wątpliwości), a więc które zostały wyjaśnione przy uwzględnieniu wszystkich, dostępnych organom dyscyplinarnym, środków dowodowych mających jakiekolwiek znaczenie dla ustalenia tych okoliczności.

Jak podkreśla się w orzecznictwie: taki rodzaj kary powinien być wymierzany "wówczas, gdy waga popełnionego przewinienia dyscyplinarnego nie pozwala na dalsze pełnienie przez niego służby" (wyr. NSA z 16 czerwca 2011 r., I OSK 209/11). Właściwy organ Policji ma obowiązek zwolnienia policjanta ze służby, jeżeli wobec tego policjanta została orzeczona kara dyscyplinarna wydalenia ze służby i orzeczenie to ma walor decyzji prawomocnej (zob. wyr. WSA w Krakowie z 15 stycznia 2009 r., III SA/Kr 1071/08). Właściwy organ służbowy Policji jest związany orzeczeniem dyscyplinarnym i nie może go nie wykonać – decyzje kadrowe są jedynie obligatoryjnymi aktami wykonania tej kary.

Zaliczenie okresów służby a wydalenie ze służby

Zgodnie z ustawą z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 17), a konkretnie w myśl art. 80 ust. 1. Policjantowi, który po zwolnieniu ze służby w Policji podjął pracę, okres tej służby wlicza się do okresu zatrudnienia w zakresie wszelkich uprawnień wynikających z prawa pracy. Niemniej jednak, przepis art. 80 ust. 4 ww. ustawy stanowi, że: Przepisu ust. 1 nie stosuje się do policjanta zwolnionego ze służby na podstawie art. 41 ust. 1 pkt 3, 4 i 4a. Zatem w sytuacji m.in. wydalenia ze służby okresu służby nie wlicza się do okresu zatrudnienia w zakresie wszelkich uprawnień wynikających z prawa pracy.

Do wysługi emerytalnej zalicza się również okresy pozbawienia wolności i odbywania kary pozbawienia wolności oraz okresy zawieszenia w czynnościach służbowych, w przypadku gdy funkcjonariusz został uniewinniony lub postępowanie karne zostało umorzone, albo gdy nie został ukarany karą dyscyplinarną wydalenia ze służby, a contrario, jeżeli został ukarany taką taką, to nie zalicza się do wysługi emerytalnej.

Szczegóły w zakresie prawa do świadczeń emerytalnych określa: ustawa z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1280).