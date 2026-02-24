Okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony: ile wynosi przy umowie na pół etatu?

Kodeks pracy uzależnia okres wypowiedzenia od długości zatrudnienia u danego pracodawcy. Ile w związku z tym wynosi długość okresu wypowiedzenia przy umowie na czas nieokreślony na niepełny etat, np. pół etatu?

Okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony

Zgodnie z art. 32 Kodeksu pracy każda ze stron może rozwiązać umowę o pracę za wypowiedzeniem. Wówczas do rozwiązania umowy o pracę dochodzi w momencie upływu okresu wypowiedzenia. Ile więc trwa ten czas?

Kodeks pracy wprost uzależnia długość okresu wypowiedzenia od okresu zatrudnienia u danego, aktualnego pracodawcy. Od 2016 r. reguła ta dotyczy zarówno umowy na czas nieokreślony jak i umowy na czas określony. Na podstawie art. 36 Kodeksu pracy długość okresu wypowiedzenia przy umowie na czas nieokreślony i na czas określony można przedstawić w sposób następujący:

Okres zatrudnienia u pracodawcy Okres wypowiedzenia Krócej niż 6 miesięcy 2 tygodnie Co najmniej 6 miesięcy 1 miesiąc Co najmniej 3 lata 3 miesiące

Ile wynosi okres wypowiedzenia przy umowie na pól etatu?

Nie ma przy tym znaczenia czy jest to umowa na pełny, czy na niepełny etat. Wiele pracowników zatrudnionych na pół etatu zastanawia się czy ich okres wypowiedzenia będzie więc krótszy o połowę w związku z zatrudnieniem na 1/2 wymiaru czasu pracy. Okazuje się, że nie. Ustawodawca nie uzależnia długości okresu wypowiedzenia od wymiaru czasu pracy. Jedyną wytyczną jest okres czasu, u którego dana osoba pracuje u aktualnego pracodawcy czyli tzw. staż pracy.

