W wieku 35-44 lat istotnie powiększa się przewaga zarobków mężczyzn nad zarobkami kobiet. Co ciekawe, w budownictwie to kobiety zarabiają przeciętnie o 1205,34 zł więcej niż mężczyźni

13 marca 2026, 22:49
zarobki kobiety mężczyźni wynagrodzenia
W wieku 35-44 lat istotnie powiększa się przewaga zarobków mężczyzn nad zarobkami kobiet. Różnica wysokości zarobków ze względu na płeć pogłębia się wraz z wyższym stanowiskiem i wielkością firmy. Dlaczego doświadczenie nie wpływa tak samo dobrze na podwyżkę u kobiet jak u mężczyzn? Co ciekawe, w budownictwie to kobiety zarabiają przeciętnie o 1205,34 zł więcej niż mężczyźni.

Przeciętne wynagrodzenie kobiety a przeciętne wynagrodzenie mężczyzny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie kobiety jest o 777,16 zł niższe niż mężczyzny – wynika z najnowszych danych GUS z września 2025 roku. Co istotne, luka nie zmniejsza się wraz z doświadczeniem, lecz pogłębia w momencie, gdy kariera wchodzi w najbardziej intensywną fazę. Po 35. roku życia różnica wynosi prawie 1200 zł miesięcznie, a w największych firmach, które zatrudniają ponad tysiąc pracowników, sięga ponad 1500 zł. Skala dysproporcji rośnie wraz z wielkością organizacji i wyraźnie różni się w zależności od sektora. Analizę z okazji Dnia Kobiet przygotował Personnel Service.

- Przyjrzeliśmy się danym dotyczącym przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, a więc mówimy o średniej, która z definicji upraszcza rzeczywistość. To nie jest wskaźnik idealny, bo np. nie pokazuje struktury stanowisk, ale daje nam punkt odniesienia i pozwala zobaczyć skalę zjawiska w ujęciu makro. Z danych Eurostatu wynika, że nieskorygowana luka płacowa w Polsce należy do niższych w Unii Europejskiej i wynosi około 7-8 proc., podczas gdy średnia unijna przekracza 12 proc. To relatywnie dobry wynik, ale nie oznacza braku problemu. Kobiety wciąż mierzą się z barierami strukturalnymi na rynku pracy – komentuje Krzysztof Inglot, prezes Polskiego Stowarzyszenia Outsourcingu, ekspert rynku pracy, założyciel Personnel Service.

Różnica w wynagradzaniu kobiet i mężczyzn znacząco rośnie w przedziale 35-44 lat

Różnica pojawia się już na starcie. Wśród osób do 24. roku życia kobiety zarabiają średnio o 301,07 zł mniej. W grupie 25-34 lata luka zwiększa się do 612,5 zł. Najbardziej wyraźny skok widać jednak w momencie, gdy kariera nabiera tempa – w wieku 35-44 lata różnica to 1196,6 zł, a w przedziale 45-54 lata utrzymuje się na zbliżonym poziomie (1150,72 zł).

To właśnie w okresie największej aktywności zawodowej dystans finansowy jest największy. Dopiero po 55. roku życia różnica wyraźnie maleje (138,64 zł), by w grupie 65+ ponownie wzrosnąć do 379,75 zł. Dane pokazują, że luka nie znika wraz z doświadczeniem – przeciwnie, materializuje się w najbardziej kluczowym momencie kariery.

W większych firmach kobiety zarabiają mniej?

Skala organizacji ma znaczenie. W najmniejszych firmach zatrudniających do 5 osób kobiety zarabiają przeciętnie o 222,95 zł więcej niż mężczyźni, a w podmiotach liczących 6-9 pracowników przewaga ta wynosi 303,82 zł. W firmach 10-49 osób różnica jest neutralna (77,3 zł). Sytuacja zmienia się w średnich i dużych organizacjach. W firmach zatrudniających 50-249 osób luka wynosi już 1112,13 zł, w podmiotach 250-999 pracowników 1024,89 zł. Natomiast w największych organizacjach, zatrudniających powyżej tysiąca osób, sięga zawrotnej kwoty 1514,42 zł miesięcznie. Zatem im większa struktura, tym większy finansowy dystans między kobietami a mężczyznami.

Kobiety zarabiają mniej w męskich branżach

Różnice wynagrodzeń wyraźnie zależą od sektora gospodarki. W górnictwie i wydobywaniu luka, ze względu na to, że to głównie męska branża, wynosi aż 2220,37 zł. W działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej różnica to 2263,5 zł, a w przemyśle 1375 zł. Największe dysproporcje widoczne są w sektorach o wysokiej wartości dodanej. W działalności finansowej i ubezpieczeniowej różnica sięga 4494,28 zł, a w informacji i komunikacji, czyli w programowaniu – 3576,05 zł. W handlu oraz naprawie pojazdów samochodowych to 1391,9 zł, w edukacji 1206,42 zł, a w opiece zdrowotnej i pomocy społecznej 1967,24 zł. Są też obszary, w których sytuacja jest odwrotna. Co ciekawe, w budownictwie kobiety zarabiają przeciętnie o 1205,34 zł więcej niż mężczyźni.

Więcej kobiet nie pracuje

Ze styczniowego „Barometru Polskiego Rynku Pracy” Personnel Service wynika, że aktywność zawodowa kobiet jest niższa niż mężczyzn. Wśród kobiet zatrudnienie deklaruje 66 proc., podczas gdy wśród mężczyzn 72 proc. Najczęstszą formą zatrudnienia pozostaje umowa o pracę, bo posiada ją zdecydowana większość pracujących kobiet. Jednocześnie 34 proc. kobiet deklaruje, że obecnie nie pracuje, co oznacza o 6 pkt proc. wyższy odsetek niż w przypadku mężczyzn.

Podsumowanie

- Te dane pokazują, że luka płacowa nie jest jednorazowym odchyleniem, ale zjawiskiem, które kumuluje się w czasie. Różnica kilkuset czy nawet ponad tysiąca złotych miesięcznie przekłada się w skali roku na kilkanaście tysięcy złotych, a w perspektywie całej kariery – na realną różnicę w poziomie oszczędności, inwestycji czy wysokości przyszłej emerytury. Dlatego dyskusja o luce płacowej powinna wykraczać poza porównanie średnich i dotyczyć struktury zatrudnienia, dostępu do stanowisk decyzyjnych oraz rozwiązań wspierających łączenie ról zawodowych i rodzinnych – podsumowuje Krzysztof Inglot z Personnel Service.

Źródło: Personnel Service

oprac. Emilia Panufnik
Kadry
PIP dostanie realną władzę nad „śmieciówkami” i B2B. Reforma przeszła przez Senat – co się zmieni dla firm i pracowników?
13 mar 2026

Senat właśnie przepuścił bez żadnych poprawek ustawę, która może na nowo ułożyć relacje między pracodawcami a wykonawcami pracującymi na „śmieciówkach” i B2B. Państwowa Inspekcja Pracy ma dostać narzędzia, by zamieniać fikcyjne kontrakty cywilnoprawne w etaty – a od ich użycia zależą również pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy. Dokument zmierza teraz na biurko prezydenta Karola Nawrockiego.
PPK: osoba, która ukończyła 60 lat, sama decyduje o wariancie wypłaty środków z konta
13 mar 2026

Osoba, która ukończyła 60 lat, sama decyduje o wariancie wypłaty środków z konta. Głównym celem uczestnictwa w PPK jest systematyczne gromadzenie oszczędności z przeznaczeniem na wypłatę po osiągnięciu właśnie 60. roku życia. Wariant wypłaty, wybrany przez uczestnika PPK po osiągnięciu tego wieku, przesądza o tym, czy uczestnik będzie musiał zapłacić podatek od zysków kapitałowych.
Rozliczanie nadgodzin u pracownika zatrudnionego na część etatu. Poradnik dla pracodawców
13 mar 2026

Zatrudnianie pracowników na część etatu to dla wielu firm klucz do elastyczności. Jednak rozliczanie ich czasu pracy budzi znacznie więcej kontrowersji niż w przypadku pracowników pełnoetatowych. Kluczowym wyzwaniem jest prawidłowe ustalenie momentu, w którym pracownikowi zaczyna przysługiwać dodatek za nadgodziny. Błędne zapisy lub ich brak w umowie o pracę mogą narazić pracodawcę na roszczenia ze strony pracowników lub problemy w razie kontroli przez PIP.
Senat przyjął PIP. Decyzje inspektora "na przyszłość" budzą spory
13 mar 2026

Senat przyjął w czwartek reformę Państwowej Inspekcji Pracy. Ekspert prawa pracy prof. dr hab. Arkadiusz Sobczyk ocenił dla PAP, że reforma zmierza w dobrym kierunku i jest rozwiązaniem kompromisowym. Zaznaczył jednak, że niektóre przepisy mogą być kontrowersyjne.

13 emerytura 2026 netto - kiedy wypłata? [Terminy]
12 mar 2026

13 emerytura w 2026 roku - ile wynosi netto? Nie trzeba składać wniosku o trzynastkę - przyznawana jest z urzędu. Wypłata trzynastki funkcjonuje od 2019 roku. Kiedy przewidywana jest w tym roku? Oto terminy wskazane przez ZUS.
Sejm uchwalił reformę PIP. Wszystko wskazuje na to, że inspektorzy pracy będą przekształcać umowy
12 mar 2026

W środę 11 marca 2026 r. Sejm uchwalił kontrowersyjną reformę PIP. Wszystko wskazuje na to, że inspektorzy pracy będą przekształcać umowy cywilnoprawne w umowy o pracę. Teraz prace nad ustawą prowadzone są w Senacie.
Zmiany w rachunkowości. Prezydent RP podpisał ustawę 11 marca 2026 r.
12 mar 2026

Została już ujawniona informacja w sprawie ustawy z dnia 27 lutego 2026 r. o zmianie ustawy o rachunkowości. Chodzi o nowelizację, która wprowadza zmiany w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2023 r. poz. 120, z późn. zm.). Prezydent RP podpisał ustawę 11 marca 2026 r. a nowe przepisy niebawem w mocy! Na co powinny przygotować się firmy i spółki?
Co trzecia osoba nie ma zaufania do ZUS. Jak oszczędzają osoby w wieku przedemerytalnym?
12 mar 2026

Osoby w wieku przedemerytalnym starają się oszczędzać dodatkowe pieniądze na czas emerytury. Odkładana kwota zależy od zarobków. Sprawdź, gdzie osoby 50+ trzymają swoje oszczędności.

Stażowe – odpowiedź na wniosek o wydanie zaświadczenia o okresach ubezpieczenia dla celów doliczenia do stażu pracy (USP) - co dalej?
12 mar 2026

Stażowe – podpowiadamy co trzeba wiedzieć, żeby skutecznie odebrać dokument z ZUS i skorzystać z przywilejów jakie daje zaliczenie okresów zatrudnienia czy prowadzenia JDG - do stażu pracy.
Pracownicy po 50. roku życia są najbardziej wykluczeni na rynku pracy. Wyzwanie dla pracodawcy na 2026 r. - inkluzywne środowisko pracy
12 mar 2026

Z badań wynika, że pracownicy po 50. roku życia są najbardziej wykluczeni na rynku pracy. Różnorodność, włączająca kultura organizacyjna, zrozumienie i odpowiedzialne zarządzanie zespołami stają się w 2026 roku jednym z kluczowych wyzwań dla pracodawców. Czym jest prawdziwie inkluzywne miejsce pracy, jak postrzegają je Polacy i jak pracodawcy mogą dostosować strategie do zróżnicowanych potrzeb pracowników?
