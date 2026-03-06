REKLAMA

Kobiety uratują branżę IT? Brakuje specjalistów technicznych

Kobiety uratują branżę IT? Brakuje specjalistów technicznych

06 marca 2026, 11:49
kobiety w IT centrum danych pracownik specjalista techniczny
Kobiety uratują branżę IT? Brakuje specjalistów technicznych
Kobiety uratują branżę IT? Na dużą skalę brakuje specjalistów technicznych. Szacuje się, że do 230 r. potrzebnych będzie 300 tys. dodatkowych techników centrów danych oraz 150 tys. inżynierów odpowiedzialnych za zarządzanie systemami zasilania i chłodzenia. Jak zwiększyć udział kobiet w branży IT?

Kobiety uratują branże IT?

Dynamiczny rozwój sektora infrastruktury cyfrowej zwiększa zapotrzebowanie na specjalistów technicznych. Centra danych – będące fundamentem usług chmurowych, rozwiązań AI i gospodarki cyfrowej – już teraz mierzą się z niedoborem wykwalifikowanych specjalistów technicznych. Prognozy wskazują, że do 2030 roku globalnie potrzebnych będzie ponad 450 tys. dodatkowych pracowników. Jednocześnie kobiety wciąż pozostają niedoreprezentowane w IT – a to oznacza, że część potencjału rynku pracy nadal nie jest wykorzystywana. Na te wyzwania starają się odpowiadać przedsiębiorstwa działające w sektorze infrastruktury cyfrowej, rozwijając programy wspierające większą różnorodność zespołów.

Kobiety w branży IT - zapotrzebowanie na techników i inżynierów

Raport dotyczący rynku pracy kobiet w 2025 roku wskazuje, że mimo rosnącej aktywności zawodowej i aspiracji przywódczych, branże technologiczne nadal pozostają silnie zdominowane przez mężczyzn. W sektorze IT zaledwie 16% pracowników na stanowiskach specjalistycznych stanowią kobiety,1 co może znacznie przyczyniać się do zwiększania luki kadrowej. Taki ograniczony udział kobiet w zawodach technicznych oznacza zawężoną pulę kandydatów – w momencie, gdy zapotrzebowanie na specjalistów od infrastruktury cyfrowej rośnie dynamicznie. Dane Equinix wskazują, że do 2030 roku potrzebnych będzie 300 tys. dodatkowych techników centrów danych oraz 150 tys. inżynierów odpowiedzialnych za zarządzanie systemami zasilania i chłodzenia. Największe trudności rekrutacyjne dotyczą obecnie obszarów infrastruktury krytycznej i operacji. Badania branżowe wskazują, że najpoważniejsze niedobory występują w zawodach elektrycznych i mechanicznych (odpowiednio 33% i 30% organizacji sygnalizuje braki), a także wśród pracowników operacyjnych na poziomie junior i mid (39%) oraz menedżerów operacyjnych centrów danych (32%). To stanowiska kluczowe dla projektowania, budowy i utrzymania obiektów, dlatego konkurencja o specjalistów w tych dziedzinach jest wyjątkowo silna.

Jak zbudować większą obecność kobiet w IT?

Budowanie większej obecności kobiet w sektorze technologicznym wymaga – zdaniem przedstawicieli branży – długofalowego i systemowego podejścia. - Zwiększenie udziału kobiet w branży technologicznej wymaga działań systemowych – od edukacji po budowanie realnego doświadczenia zawodowego. Kluczowe znaczenie mają programy mentoringowe i warsztatowe, które pokazują konkretne ścieżki kariery oraz umożliwiają kobietom zdobycie praktycznych kompetencji. Wspieranie kobiet w rozwoju zawodowym w branży IT to nie tylko kwestia równości. To element odpowiedzialnego budowania przyszłości sektora infrastruktury cyfrowej. Warsztaty, mentoring i bezpośredni kontakt z praktyką technologiczną realnie zwiększają szanse kobiet na wejście do zawodów w branży IT – podkreśla Sylwia Pyśkiewicz, Dyrektor Zarządzająca Equinix w Polsce.

Equinix w Polsce współpracuje z Fundacją Edukacyjną „Perspektywy”, której programy przyczyniły się do zwiększenia udziału kobiet na polskich uczelniach technicznych o 10%. W ramach tej współpracy eksperci firmy angażują się w mentoring w programie IT for SHE oraz prowadzą warsztaty techniczne podczas wydarzeń takich jak TechCamp. Firma jest również obecna na konferencji Women in Tech Summit, jednym z największych wydarzeń w Europie poświęconych kobietom w technologiach. Celem tych działań jest nie tylko inspirowanie, lecz także łączenie edukacji z realnymi możliwościami zatrudnienia w sektorze infrastruktury cyfrowej.

Program Apprenticeships

Równolegle firma rozwija globalny program Apprenticeships, skierowany do młodych talentów zainteresowanych rozwojem w obszarze technicznym. Model ten opiera się na praktycznej nauce od pierwszego dnia, pracy w środowisku operacyjnym oraz wsparciu mentora i zespołu. Program pozwala budować kompetencje techniczne w sposób uporządkowany i długofalowy, tworząc jasno określoną ścieżkę rozwoju zawodowego oraz zapewniając inkluzywne środowisko pracy.

Współpraca z Fundacją Perspektywy to dla nas element długofalowej strategii budowania kompetencji w branży infrastruktury cyfrowej. Jeśli chcemy realnie zmniejszać lukę kadrową w centrach danych, musimy zaczynać na etapie edukacji i pokazywać młodym kobietom, że zawody techniczne są dla nich dostępne i oferują stabilną, międzynarodową ścieżkę kariery. Mentoring i warsztaty to nie jednorazowe działania – to sposób na odkrycie nowych talentów, które w przyszłości zasilą całą branżę – dodaje Sylwia Pyśkiewicz.

1 https://hrnews.pl/rynek-pracy-kobiet-2025/

Źródło: Equinix

oprac. Emilia Panufnik
Źródło: INFOR
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

