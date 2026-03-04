REKLAMA

Mężczyźni opiekowali się dziećmi przez 2,3 mln dni a kobiety 8,5 mln dni w roku - dane ZUS dot. zasiłku opiekuńczego

Mężczyźni opiekowali się dziećmi przez 2,3 mln dni a kobiety 8,5 mln dni w roku - dane ZUS dot. zasiłku opiekuńczego

04 marca 2026, 14:38
Iwona Kowalska-Matis
Iwona Kowalska-Matis
Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS Województwa Dolnośląskiego
opieka nad dzieckiem choroba zasiłek opiekuńczy zus
Mężczyźni opiekowali się dziećmi przez 2,3 mln dni a kobiety 8,5 mln dni w roku - dane ZUS dot. zasiłku opiekuńczego
Mężczyźni opiekowali się dziećmi przez 2,3 mln dni a kobiety 8,5 mln dni w roku - to dane ZUS dotyczące zasiłku opiekuńczego. Natomiast w przypadku zasiłku przy opiece nad innym członkiem rodziny niż dziecko prowadzili panowie - 1,4 mln dni na opiekuńczym. Panie pobierały zasiłek przez 988 tys. dni. Przysługuje on osobie, która podlega ubezpieczeniu chorobowemu.

Zasiłek opiekuńczy - kiedy przysługuje?

Gdy zachoruje nasz rodzic lub współmałżonek możemy się nim zaopiekować i wystąpić o zasiłek opiekuńczy. Z ubezpieczenia chorobowego możemy, więc korzystać nie tylko wtedy, gdy sami chorujemy, ale także, gdy jesteśmy zdrowi, ale musimy pomóc naszym bliskim. Trzeba jednak pamiętać o właściwym złożeniu wniosku do ZUS.

O zasiłek opiekuńczy mogą wnioskować tylko te osoby, które podlegają ubezpieczeniu chorobowemu, czyli od ich pensji jest płacona składka chorobowa do ZUS. To właśnie z tego ubezpieczenia wypłacane są m.in. zasiłki chorobowe, opiekuńcze i macierzyńskie. Ubezpieczenie chorobowe jest obowiązkowe dla osób zatrudnionych na umowę o pracę. W przypadku zatrudnienia na umowę zlecenia, czy inną umowę agencyjną, ale też prowadzenia działalności gospodarczej takie ubezpieczenie jest dobrowolne.

Opieka nad dzieckiem - zasiłek opiekuńczy

  • Absencja chorobowa w 2024 z tytułu opieki nad dzieckiem wyniosła 10,9 mln dni w całej Polsce,
  • w tym na Dolnym Śląsku 979 tys., co stanowiło 9 proc. wszystkich zasiłków, które zostały wykorzystane w całym kraju.
  • Mężczyźni opiekowali się dziećmi przez 2, 3 mln dni a kobiety 8,5 mln dni.
  • Przeciętna nieobecność trwała 3,8 dnia.
  • Najczęściej o zasiłek opiekuńczy z tytułu opieki nad dzieckiem występowały osoby w wieku 30 – 39 lat.

Opieka nad innym członkiem rodziny - zasiłek opiekuńczy

  • Absencja chorobowa w Polsce, w minionym roku, z tytułu opieki nad innym członkiem rodziny to 2,4 mln dni, w tym 1,4 mln dni na opiekuńczym spędzili panowie i 988 tys. dni panie.
  • Na Dolnym Śląsku 171 tys. dni, co stanowiło 7,1 proc. wszystkich zasiłków, które zostały wykorzystane w całym kraju.
  • Przeciętna nieobecność trwała 5 dni. (Na Dolnym Śląsku 4,4 dnia).
  • Najczęściej o zasiłek opiekuńczy z tytułu opieki nad innym członkiem rodziny występowały osoby w wieku 30 – 39 lat. Na drugim miejscu znalazły się osoby w przedziale wiekowym 50 – 59 lat.

- Jak widać warto składkę na to ubezpieczenie płacić, gdyż z tego ubezpieczenia możemy korzystać nie tylko w sytuacji, gdy sami zachorujemy, ale także wtedy, gdy musimy zaopiekować się chorym członkiem rodziny, np. dzieckiem, małżonkiem, rodzicem, bratem czy teściową. Wówczas za czas opieki będzie nam przysługiwał zasiłek opiekuńczy – informuje Iwona Kowalska-Matis, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS województwa dolnośląskiego.

Wniosek o zasiłek opiekuńczy Z-15A i Z-15B

Przepisy określają na ile dni w roku kalendarzowym można otrzymać zasiłek opiekuńczy. Ten limit zależy m.in. od tego, kim będziemy się opiekować i w jakich sytuacjach. W dużych firmach – zasiłek wypłaca pracodawca, w tych, w których pracuje mniej niż 20 pracowników – zasiłek wypłaca ZUS. - Żeby naliczenie i wypłata były jak najszybsze konieczne jest właściwe złożenie wniosku do ZUS po to uniknąć postępowań wyjaśniających, które wydłużają czas oczekiwania na wypłatę zasiłku – przestrzega Kowalska-Matis. - Wniosek można wysłać pocztą tradycyjną, można do nas przynieść osobiście, ale najlepiej jest skorzystać ze swojego profilu ePUE i przekazać Z-15A/Z-15B drogą elektroniczną z podpisem elektronicznym. Również pracodawca może przesłać do nas pocztą tradycyjną oryginał otrzymanego od pracownika wniosku – zapewnia Iwona Kowalska-Matis.

Ile czasu można pobierać zasiłek opiekuńczy?

Zasiłek opiekuńczy można otrzymać maksymalnie za 60 dni w roku kalendarzowym na opiekę nad:

  • chorym dzieckiem do ukończenia 14 lat,
  • zdrowym dzieckiem do ukończenia 8 lat w określonych przepisami sytuacjach, np. z powodu nieprzewidzianego zamknięcia żłobka czy przedszkola, do którego dziecko uczęszcza.

Prawo do zasiłku mają na równi matka i ojciec dziecka, jednak zasiłek może otrzymać za dany okres tylko jeden z rodziców, ten, który wystąpi z wnioskiem o jego wypłatę. Zasiłek opiekuńczy przysługuje wtedy, gdy nie ma innych członków rodziny, którzy mogą zapewnić opiekę. Nie dotyczy to opieki nad chorym dzieckiem w wieku do lat 2.

Z zasiłku opiekuńczego do 30 dni w roku kalendarzowym można skorzystać na opiekę nad:

  • niepełnosprawnym dzieckiem, które ukończyło 8 lat, ale ma mniej niż 18 lat – w związku z porodem, chorobą albo pobytem w szpitalu małżonka lub rodzica dziecka, który stale opiekuje się dzieckiem,
  • chorym dzieckiem niepełnosprawnym, które ukończyło 14 lat, ale ma mniej niż 18 lat.

Trzydziestodniowy limit dni zasiłkowych przysługuje, jeśli dziecko niepełnosprawne ma:

  • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
  • orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału, na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Limit 30 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym wynosi także wtedy, gdy w rodzinie jest więcej niż jedno dziecko niepełnosprawne w wieku od 8 -14 do 18 lat.

Jeśli musimy zająć się chorym dzieckiem w wieku powyżej 14 lat, (które nie jest z niepełnosprawnością) lub innym chorym członkiem rodziny (m.in. małżonkiem, rodzicem, wnukiem, rodzeństwem, teściami, dziadkami), to zasiłek przysługuje maksymalnie przez 14 dni w roku kalendarzowym.

Jeśli w roku kalendarzowym opiekujemy się wyłącznie niepełnosprawnym dzieckiem oraz innymi chorymi członkami rodziny (i nie mamy innych dzieci, które nie ukończyły 14 lat), zasiłek opiekuńczy przysługuje łącznie za okres nie dłuższy niż 30 dni w roku kalendarzowym, w tym nie dłuższy niż 14 dni na opiekę nad chorymi członkami rodziny. Łączny okres wypłaty zasiłku opiekuńczego nie może przekroczyć 60 dni w roku kalendarzowym. Nie zależy on od liczby osób uprawnionych do zasiłku, liczby dzieci lub członków rodziny, którzy wymagają opieki.

Ważne

Co ważne przy zasiłku opiekuńczym przysługuje on niezależnie od okresu ubezpieczenia. Zatem, jeśli nawet po tygodniu naszej pracy, rozchoruje się dziecko, które będzie wymagało naszej opieki, możemy już w takim krótkim czasie korzystać z tego świadczenia.

oprac. Emilia Panufnik
Powiązane
Nowe standardy opieki nad dziećmi do lat 3 już obowiązują. Pobierz podręczniki i poradnik
Nowe standardy opieki nad dziećmi do lat 3 już obowiązują. Pobierz podręczniki i poradnik
Upoważnienie do opieki nad dzieckiem: do pobrania na wyjazd w wakacje [WZÓR]
Upoważnienie do opieki nad dzieckiem: do pobrania na wyjazd w wakacje [WZÓR]
Więcej niż 2 dni wolne na opiekę nad dzieckiem w roku. Wyższy wymiar zwolnienia od pracy przy większej liczbie dzieci
Więcej niż 2 dni wolne na opiekę nad dzieckiem w roku. Wyższy wymiar zwolnienia od pracy przy większej liczbie dzieci
Źródło: INFOR
