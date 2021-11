Kwota bazowa do odprawy emerytalnej a premie

Jak wyliczyć kwotę bazową do odprawy emerytalnej dla pracownika samorządowego? Czy należy uwzględnić premie?

Premie przy wyliczaniu kwoty bazowej do odprawy emerytalnej

Pytanie: Pracownik przechodzi na emeryturę w dniu 28.10.2021 r. W dniu 20.10.2021 r. w całej jednostce były regulacje wynagrodzeń (ze skutkiem od 01.10.2021 r.) i ten pracownik również taką dostał. Poza stawką zmieniła się również struktura wynagrodzenia tj. wcześniej były składniki: - wynagrodzenie zasadnicze, dodatek funkcyjny i dodatek stażowy (zgodnie z angażem) - premia comiesięczna w różnej wysokości uznaniowa (około 1.000,- zł). Od 01.10.2021 r. zrezygnowano z premii uznaniowej (wrzucając ją do wynagrodzenia zasadniczego) i jest tylko: - wynagrodzenie zasadnicze, dodatek funkcyjny i dodatek stażowy (zgodnie z angażem). Czy na dzień wypłaty tj.27.10.2021 r. kwota do wyliczenia powinna uwzględniać stałe składniki z października według nowego angażu z 01.10.2021 r. (gdzie "w środku" jest dorzucona do wynagrodzenia zasadniczego wcześniej praktykowana premia uznaniowa)? W 3 miesiącach poprzedzających nabycie prawa do emerytury były wypłacane co miesiąc premie uznaniowe w różnej wysokości. Czy ta premia jako zmienny składnik z 3 miesięcy powinna być wzięta pod uwagę do wyliczenia kwoty bazowej do odprawy emerytalnej? Skutkiem ww. regulacji wynagrodzeń jest bardzo znaczący wzrost wcześniej planowanej odprawy emerytalnej i stąd moje wątpliwości.

Składniki wynagrodzenia przysługujące w dnu rozwiązania umowy

Odpowiedź: Zmiana zasad wynagradzania spowodowała usunięcie z listy składników premię, wliczając jej wartość do pensji zasadniczej. Średniej z premii nie powinno się więc wliczać do podstawy wymiaru odprawy, gdyż byłoby to niezgodne z § 10 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (dalej: rozporządzenie urlopowe) oraz zawyżyłoby podstawę wymiaru świadczenia. Podstawę naliczenia odprawy będą więc stanowić składniki wynagrodzenia przysługujące pracownikowi w dniu rozwiązania stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę, a zatem wynagrodzenie zasadnicze według nowej stawki, dodatek za wysługę lat i dodatek funkcyjny.

Odprawa emerytalna lub rentowa dla pracownika samorządowego

Uzasadnienie: Z pytania nie wynika, z jakim rodzajem jednostki budżetowej mamy do czynienia. Zakładamy, że chodzi o jednostkę samorządową. Zgodnie z art. 38 ust. 3 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy przysługuje jednorazowa odprawa w wysokości:

po 10 latach pracy – 2-miesięcznego wynagrodzenia; po 15 latach pracy – 3-miesięcznego wynagrodzenia; po 20 latach pracy – 6-miesięcznego wynagrodzenia.

Jak obliczyć wysokość odprawy?

Odprawę oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy. Oblicza się ją zatem stosując m.in. zasady wskazane w § 10 rozporządzenia urlopowego – w razie zmiany w składnikach wynagrodzenia lub zmiany wysokości takich składników w okresie, z którego ustala się podstawę wymiaru, wprowadzonych przed rozpoczęciem przez pracownika urlopu wypoczynkowego lub w miesiącu wykorzystywania tego urlopu, podstawę wymiaru ustala się ponownie z uwzględnieniem tych zmian. Zasada ta ma zastosowanie także do ustalania podstawy wymiaru odprawy emerytalnej i ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, a także nagrody jubileuszowej.

Oznacza to, że składniki wynagrodzenia określone w stawce miesięcznej w stałej wysokości uwzględnia się przy ustalaniu odprawy w wysokości należnej w dniu nabycia do niej prawa.

Zmiana zasad wynagradzania pracowników w jednostce spowodowała usunięcie premii z listy składników wypłacanych podwładnym, wliczając jej wartość do pensji zasadniczej. Średniej z premii nie powinno się zatem wliczać do podstawy wymiaru odprawy, gdyż byłoby to niezgodne z powołanym wcześniej § 10 rozporządzenia urlopowego oraz zawyżyłoby podstawę wymiaru świadczenia.

Podstawa prawna:

art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1282)

§ 10 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz.U. z 1997 r. Nr 2, poz. 14)

