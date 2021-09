Odprawa emerytalna - wysokość, warunki

Jaka jest wysokość odprawy emerytalnej? Jakie warunki należy spełnić, aby ją otrzymać? Czy odprowadza się od niej podatek i składki ZUS? Kiedy wypłacić odprawę?

Odprawa emerytalna - Kodeks pracy

Komu przysługuje i ile wynosi odprawa emerytalna? Jakie warunki należy spełniać, aby ją otrzymać? Poniżej najważniejsze informacje o świadczeniu emerytalnym.

Zgodnie z Kodeksem pracy, pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na emeryturę przysługuje odprawa pieniężna (art. 92(1) Kodeksu pracy). Prawo do odprawy przysługuje niezależnie od rodzaju zawartego stosunku pracy np. mianowania, powołania oraz niezależnie od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy. Odprawę emerytalną wypłaca się w dniu ustania stosunku pracy. Za niewypłacenie odprawy grozi grzywna w wysokości od 1000 zł do 30 000 zł.

Odprawa emerytalna przysługuje w przypadku przejścia na emeryturę niezależnie od przyczyn, które stały się podstawą rozwiązania umowy o pracę. Pracownikowi należy się świadczenie, gdy nabył do niego prawo i nie kontynuuje zatrudnienia. Prawo do odprawy emerytalnej przysługuje pracownikowi, który nigdy dotąd nie korzystał z tego świadczenia.

Odprawa emerytalna - kiedy nie przysługuje?

Pracownik zwolniony dyscyplinarnie traci prawo do otrzymania świadczenia, ponieważ rozwiązanie stosunku pracy nie następuje w związku z przejściem na emeryturę.

Odprawa emerytalna nie przysługuje również w przypadku gdy pracownik rozwiązuje umowę o pracę w związku z przejściem na rentę rodzinną. Dodatkowo odprawa nie przysługuje osobie, która po rozwiązaniu stosunku pracy przechodzi na świadczenie przedemerytalne.

Odprawa emerytalna - wysokość

Zgodnie z Kodeksem pracy, minimalna wysokość odprawy emerytalnej wynosi jednomiesięczne wynagrodzenie pracownika. Jednak przepisy wewnątrzzakładowe mogą posiadać zapisy korzystniejsze dla pracowników. Tarcza 4.0 wprowadziła zmiany dotyczące maksymalnej wysokości odprawy emerytalnej! Nowa maksymalna wysokość odprawy jest równa 10-krotności minimalnego miesięcznego wynagrodzenia (wcześniej była to 15-krotność minimalnego wynagrodzenia za pracę).

Odprawa emerytalna - podatek i ZUS

Odprawa emerytalna stanowi przychód ze stosunku pracy, więc podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym, jednak nie stanowi podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Kiedy wypłacić odprawę emerytalną?

Prawo do odprawy i jej wypłata są wymagalne w dniu przejścia na emeryturę, którym jest dzień rozwiązania stosunku pracy. Niedotrzymanie terminu wypłaty powoduje, że pracownik może domagać się od pracodawcy odsetek za zwłokę na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego.

Odprawa emerytalna a dwie umowy o pracę

Bardzo istotne jest również, że odprawę emerytalną można dostać tylko raz. Pracownik, który otrzymał odprawę, nie może ponownie nabyć do niej prawa np. u innego pracodawcy, dlatego tak ważne jest umieszczenie tej informacji w świadectwie pracy. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy pracownik przechodząc na emeryturę rozwiązuje kilka stosunków pracy i gdy one wszystkie ustają w tej samej dacie, ma prawo do odprawy emerytalnej od każdego z tych pracodawców. Jeśli pracownik był zatrudniony jednocześnie u kilku pracodawców, ale przechodząc na emeryturę nie rozwiązał wszystkich umów o pracę, otrzyma tylko jedną odprawę.