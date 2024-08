Szkła kontaktowe i okulary dla pracowników? Nowe zasady już obowiązują. Sprawdź, komu przysługują dofinansowania do szkieł kontaktowych oraz okularów korygujących wzrok. Jak starać się o dofinansowanie? Jaka jest wysokość dofinansowania?

Zgodnie z rozporządzeniem, pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom okulary lub szkła kontaktowe korygujące wzrok, zgodne z zaleceniem lekarza, jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego.

REKLAMA

Autopromocja

Szkła kontaktowe i okulary dla pracowników: jak często pracownik może starać się o dofinansowanie

Nie ma przepisów, które określałyby to, jak często pracownikowi przysługuje dofinansowanie do okularów. Najczęściej pracownicy występują o dofinansowanie do okularów, gdy w trakcie badań okresowych lekarz zaleci stosowanie okularów bądź szkieł kontaktowych, lub w trakcie badań wyjdzie, że zmianie uległa wada wzroku.

Szkła kontaktowe i okulary dla pracowników: wysokość dofinansowania

Niestety nie ma przepisów, które regulowałyby wysokość dofinansowania zakupu okularów lub szkieł kontaktowych. U każdego pracodawcy może więc ona się znacząco różnić. Najczęściej pracodawcy określają w regulaminach lub innych dokumentach wewnątrzzakładowych kwotę na zakup okularów, bądź szkieł kontaktowych. Jednakże, przepisy nakładają obowiązek na pracodawcę zapewnienie okularów lub szkieł kontaktowych, a nie ich dofinansowanie. W związku z tym, pracodawcy muszą uwzględnić realne koszty okularów oraz szkieł kontaktowych. By uzyskać zwrot poniesionych kosztów, bądź części poniesionych kosztów, pracownicy powinni dostarczyć pracodawcy fakturę za zakup okularów korekcyjnych, bądź szkieł kontaktowych. Na tej podstawie pracownik może otrzymać dofinansowanie. Warto sprawdzić u swojego pracodawcy, jakie informacje mają znajdować się na fakturze. Część pracodawców potrzebuje dane swojej firmy, a część preferuje faktury wystawione na danego pracownika. Ponadto bardzo często pracodawcy chcą, by widniała adnotacja dotycząca pracy przy komputerze.

Przerwy od pracy w związku z obsługą monitora

Warto pamiętać, że pracodawca zobowiązany jest zapewnić także pracownikom co najmniej 5- minutową przerwę po każdej godzinie pracy przy obsłudze monitora ekranowego. Przerwa ta jest wliczana do czasu pracy pracownika.