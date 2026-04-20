Czy AI wyprze zawód doradcy zawodowego? Już teraz tworzy CV i wybiera oferty pracy dopasowane do kandydata

Czy AI wyprze zawód doradcy zawodowego? Sprawdza się w tej roli doskonale. Już teraz tworzy profesjonalne CV i wybiera oferty pracy dopasowane do kandydata. Proces rekrutacji zmienia się na dobre dzięki sztucznej inteligencji.

Sztuczna inteligencja jako doradca zawodowy?

50% Polaków uważa, że sztuczna inteligencja może pomóc szybciej dopasować CV do konkretnych ofert pracy, wynika z najnowszego badania Pracuj.pl. To jeden z sygnałów, że rola cyfrowych narzędzi w rekrutacji rośnie. Jednocześnie 40% respondentów ma etyczne wątpliwości wobec ich wykorzystania, co pokazuje, jak ambiwalentne są nastroje wokół AI. Między entuzjazmem a ostrożnością kandydatów i pracowników rodzi się więc pytanie: czy algorytmy przejmą rolę osobistych doradców kariery, czy pozostaną jedynie narzędziem wspierającym ludzi w podejmowaniu zawodowych decyzji?

Najważniejsze informacje:

52% badanych przez Pracuj.pl uważa, że AI może pomóc stworzyć bardziej profesjonalne CV

50% sądzi, że dzięki AI można szybciej dopasować CV do konkretnych ofert pracy

35% uważa, że użycie AI przy tworzeniu CV zwiększa szanse na odpowiedź od rekrutera

40% ma etyczne wątpliwości wobec korzystania z AI przez kandydatów w rekrutacji

Oferty pracy dopasowane do CV kandydata

37% badanych przyznaje, że ich pewność siebie na rynku pracy spadła w ostatnich trzech latach, a wśród najmłodszych odsetek ten sięga aż 44%. Skoro brak wiary w siebie jest tak powszechny, naturalne wydaje się, że kandydaci szukają wsparcia. Jak się okazuje, może ono mieć też formę sztucznej inteligencji. Dla większości osób ważne jest jednak nie tylko samo wsparcie, ale także poczucie porządku, wygody i dopasowania podczas całego procesu rekrutacji. Nic dziwnego, że 52% badanych docenia spersonalizowane rekomendacje ofert pracy dopasowane do swoich preferencji. Kandydaci oczekują od rekrutacji nie tylko skuteczności, lecz także przejrzystości i spokoju – chcą mieć poczucie, że proces przebiega w sposób uporządkowany i dostosowany do ich potrzeb.

Algorytmy od dawna wspierają nas w pisaniu maili, planowaniu czasu, tworzeniu treści czy analizie danych, więc naturalne jest, że przenikają także do obszaru, w którym stawką jest przyszłość zawodowa. To, co kiedyś wymagało wsparcia doradcy kariery lub choćby koleżeńskiej korekty CV, dziś można powierzyć sztucznej inteligencji. Jednocześnie AI nie rozwiązuje wszystkich problemów – ostateczny efekt wciąż zależy od realnych doświadczeń i umiejętności samych aplikujących.

AI pomaga w znalezieniu pracy

Kandydaci coraz częściej dostrzegają, że narzędzia oparte na algorytmach mogą wspierać ich na różnych etapach procesu rekrutacyjnego. I tak, 35% respondentów przyznaje na przykład, że chętnie sięgnęłoby po AI podczas rozwiązywania zadania rekrutacyjnego. Aż połowa badanych przez Pracuj.pl uważa też, że dzięki sztucznej inteligencji można szybciej dopasować aplikację do konkretnej oferty pracy. Automatyczne dopasowanie języka, wyłapywanie słów kluczowych czy sugerowanie zmian w opisie doświadczeń sprawia, że aplikacje mogą zdaniem kandydatów pomóc trafić w sedno oczekiwań rekrutera i zwiększyć szansę na rekrutacyjny sukces.

- Sztuczna inteligencja może dziś wspierać kandydatów na wielu etapach procesu rekrutacyjnego. Narzędzia oparte na AI umożliwiają m.in. trening odpowiedzi na pytania czy doskonalenie zadań praktycznych. To duży krok w stronę demokratyzacji dostępu do narzędzi rozwojowych, choć oczywiście nie zastąpi w pełni pracy z doświadczonym ekspertem - mówi Alina Michałek, HR Business Partner w Pracuj.pl.

Rola AI w rekrutacji zaczyna się jednak wcześniej. 52% badanych przez Pracuj.pl uważa, że AI pomaga stworzyć bardziej profesjonalne CV – i ta liczba dobrze oddaje moment, w którym znalazł się rynek pracy. Coraz częściej to nie tylko kompetencje, lecz także umiejętność korzystania z narzędzi cyfrowych decydują o tym, jak kandydat zaprezentuje się w procesie rekrutacyjnym. CV przygotowane przy wsparciu algorytmu może być bardziej przejrzyste, lepiej dopasowane do wymagań stanowiska i sformatowane w bardziej atrakcyjny sposób. Narzędzia cyfrowe zaczynają więc pełnić rolę partnera: pomagają zbudować narrację o sobie, uporządkować informacje, a także przygotować się do realnych wyzwań rekrutacyjnych.

Korzystanie z AI a etyka

40% osób zapytanych przez Pracuj.pl przyznaje, że korzystanie przez kandydatów ze sztucznej inteligencji w procesie rekrutacyjnym skłania ich do refleksji etycznych. Odmiennego zdania jest 21% respondentów. Częściej takie wątpliwości wyrażają pracownicy biurowi (44%) niż fizyczni (35%) – zapewne dlatego, że to właśnie w rekrutacjach na stanowiska biurowe narzędzia AI znajdują dziś najszersze zastosowanie, a jakość dokumentów aplikacyjnych ma tam szczególnie duże znaczenie.

Problem etyczny sprowadza się do pytania o granice odpowiedzialnego korzystania z technologii. Algorytm, który pomaga dopracować język lub uporządkować CV, może pełnić rolę cennego asystenta. Ważne jednak, aby nie wykorzystywać go do generowania treści, które przypisują kandydatowi doświadczenia lub umiejętności, jakich nie posiada. Dlatego kluczowe staje się rozwijanie zasad etycznego korzystania z AI - tak, by technologia wspierała, a nie zastępowała prawdziwe kompetencje.

- Rynek pracy od zawsze wymagał dobrej autoprezentacji – każdy kandydat starał się zaprezentować swoje mocne strony jak najlepiej. Sztuczna inteligencja tę tendencję wzmacnia i profesjonalizuje, dając szansę, by więcej osób mogło pokazać swoje kompetencje w przemyślany i spójny sposób. Dla rekruterów to również impuls, by sięgać po nowe narzędzia i metody oceny, które pozwolą lepiej rozpoznawać prawdziwe talenty wśród coraz bardziej dopracowanych aplikacji - mówi Alina Michałek z Pracuj.pl.

Dylematy te otwierają ważne pytanie o przyszłość rekrutacji. W jakim stopniu pozostanie ona oparta na dokumentach tworzonych samodzielnie przez kandydatów, a w jakim na materiałach wspieranych przez sztuczną inteligencję? Coraz bardziej prawdopodobny wydaje się scenariusz, w którym AI nie tyle zastępuje człowieka, co przejmuje część rutynowych zadań – analizę, dopasowanie, rekomendacje – pozostawiając ludziom przestrzeń do podejmowania decyzji, budowania relacji i dostrzegania potencjału, którego algorytmy nie są w stanie w pełni uchwycić.

Czy AI zastąpi zawód doradcy zawodowego?

Wraz z dynamicznym rozwojem narzędzi AI coraz częściej pojawia się pytanie, jaką rolę odegrają one w doradztwie zawodowym przyszłości. Możliwości wydają się ogromne – od inteligentnych asystentów wspierających kandydatów w tworzeniu dokumentów po systemy, które pomagają lepiej dopasować kompetencje do ofert pracy. Coraz częściej to właśnie sztuczna inteligencja staje się pierwszym punktem kontaktu z rynkiem, podpowiadając, jak opisać doświadczenie, w które branże warto celować czy jak rozwijać własne umiejętności.

Nie oznacza to jednak, że technologia zastąpi człowieka. Wręcz przeciwnie – w miarę jak AI przejmuje część zadań analitycznych i technicznych, rośnie znaczenie tego, co niepowtarzalnie ludzkie: empatii, intuicji, zdolności słuchania i rozumienia kontekstu. To właśnie te kompetencje staną się w przyszłości największym wyróżnikiem zarówno doradców kariery, jak i samych kandydatów.

Współpraca z technologią

Przyszłość doradztwa zawodowego nie polega więc na rywalizacji z technologią, lecz na współpracy z nią. Sztuczna inteligencja może wyrównywać szanse, demokratyzować dostęp do wiedzy i pomocy w planowaniu kariery, a jednocześnie inspirować ludzi do bardziej świadomych decyzji zawodowych. W połączeniu z ludzkim doświadczeniem i intuicją może stworzyć nową jakość – proces rekrutacyjny i rozwojowy, który jest jednocześnie skuteczny, sprawiedliwy i bardziej dostępny niż kiedykolwiek wcześniej.