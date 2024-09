Przewoźnik, taksówkarz czy kurier: które zlecenia aplikacyjne bardziej się opłacają?

Branża przewozowa to obecnie jedna z najprężniej rozwijających się gałęzi polskiej gospodarki. Ofert pracy i zleceń nie brakuje. Rośnie także popularność największych aplikacji łączących kierowców z klientami. Z drugiej strony, kolejne zmiany obowiązującego prawodawstwa mogą odstraszać nowych kandydatów. Zastanawiasz się, czy to praca dla Ciebie i którą opcję wybrać? Zanim podejmiesz decyzję o tym, jakiego rodzaju zlecenia przewozowe chcesz realizować, sprawdź na jakie aspekty warto zwrócić uwagę.

Jaka wiedza może się przydać?

W przypadku kierowcy lub kuriera, poza posiadaniem niezbędnych uprawnień do prowadzenia pojazdów, bardzo cennym atutem jest znajomość topografii miasta i doświadczenie za kierownicą. Poruszanie się po gąszczu ulic, zwłaszcza w godzinach szczytu, może bowiem przyprawiać o ból głowy. Czego jeszcze możemy się spodziewać podczas realizowania zleceń?



– Współpraca w ramach różnych aplikacji wymaga sprawnego balansowania między zleceniami. Na szczęście są narzędzia, które pomagają zoptymalizować ten proces, by przewoźnicy i kierowcy mogli skupić się wyłącznie na bezpiecznej jeździe - uspokaja Łukasz Witkowski, Co-founder Natviol, aplikacji rozliczeniowej dla kierowców i kurierów.

Jakie opcje zatrudnienia ma kierowca?

Jeżeli uwielbiasz prowadzić samochód, doskonale znasz topografię swojego miasta i przepisy ruchu drogowego oraz nie masz problemu z nawiązywaniem relacji społecznych, praca taksówkarza lub przewoźnika aplikacyjnego jest dla Ciebie stworzona. Usługi możesz świadczyć w ramach własnej działalności gospodarczej albo pracując dla korporacji lub floty zewnętrznego pośrednika. Samodzielność gwarantuje większą swobodę. Współpraca z większym podmiotem zapewnia z kolei dodatkowe wsparcie na każdym etapie budowania kariery.



– Ostatnie miesiące nie były łatwe dla polskiego rynku przewozu osób. W życie weszły nie tylko przepisy zobowiązujące firmy do dokładniejszego weryfikowania współpracujących z nimi kierowców, ale także przepisy, w ramach których taksówkarze i przewoźnicy aplikacyjni zobowiązani są do posiadania polskiego prawa jazdy. Eksperci alarmują, że zmiany te przyczynią się do odpływu ponad 20 tysięcy kierowców, co znacząco wpłynie zarówno na ceny usług, jak i ich dostępność oraz czas oczekiwania na przejazd – zauważa Łukasz Witkowski, Co-founder Natviol.



Decydując się na pracę taksówkarza lub przewoźnika aplikacyjnego musisz wziąć pod uwagę, że z uwagi na jej charakter, lepiej nie spodziewać się stałych i stabilnych zarobków. Bywają dni naprawdę wzmożonej pracy, ale także i te, kiedy nic się nie dzieje. Wysokość Twojego wynagrodzenia bezpośrednio zależy od ilości przyjętych i zrealizowanych zleceń, co wymaga nieustannego trzymania ręki na pulsie i gotowości do pracy w czasie, gdy konkurencja zwykle rezygnuje.



Każda osoba decydująca się na pracę taksówkarza musi złożyć m.in. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwa komunikacyjne, odpowiednie zaświadczenie lekarskie oraz dokumenty potwierdzające dopuszczenie pojazdu do ruchu. Ale to nie wszystko. Zawodowy taksówkarz musi odbyć odpłatne szkolenie pozwalające na zdobycie stosownej licencji, zakupić taksometr i zainstalować kasę fiskalną.



Alternatywą jest świadczenie usług przewozowych w ramach popularnych aplikacji. Tu warunków do spełnienia jest znacznie mniej, a kierowcy sami decydują jak długo i jak często zamierzają pracować za kółkiem.

Blaski i cienie pracy kuriera

Innowacyjne technologie sprawiły, że także zlecenia kurierskie coraz częściej przenoszą się do aplikacji mobilnych. Zadaniem kuriera jest dostarczenie przesyłki z punktu A do punktu B oraz taka optymalizacja wszystkich zleceń, by realizować je w ramach jak najkrótszej trasy.



Praca kuriera aplikacyjnego różni się także znacząco od pracy kuriera zatrudnionego w dużych sieciach logistycznych. Kurierzy aplikacyjni samodzielnie decydują zarówno o ilości przewożonych paczek, jak i trasach, na jakich chcą się poruszać. Ponadto sami ustalają godziny gotowości do pracy. Podczas gdy kurierzy sieciowi pracują głównie rano, kurierzy aplikacyjni realizują zlecenia najczęściej w godzinach popołudniowych i wieczorem.



Chcąc zostać kurierem aplikacyjnym wystarczy zarejestrować się na odpowiedniej stronie. Nie trzeba spełniać żadnych dodatkowych wymagań dotyczących stanu pojazdu lub własnych umiejętności, dlatego taka forma zarobku cieszy się dużym zainteresowaniem zwłaszcza wśród młodych ludzi. Dodatkowo, pracę kuriera można wykonywać także poruszając się rowerem lub hulajnogą elektryczną. To często znacznie bardziej efektywne rozwiązanie, zwłaszcza jeżeli obszar zlecenia obejmuje centrum miasta.



Choć wynagrodzenie kuriera jest niższe niż wynagrodzenie osoby zajmującej się przewozem osób, wielu klientów praktykuje wypłacanie dodatkowych premii za szybką realizację zlecenia lub pracę w niestandardowych godzinach. Warto pamiętać, że choć dostarczanie przesyłek jest znacznie prostsze od przewozu osób, także tutaj warto dodatkowo ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków.