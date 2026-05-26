REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Kadry » Wiadomości » Ile płacić? Składniki wynagrodzenia i inne należności zależne od minimalnego wynagrodzenia

Ile płacić? Składniki wynagrodzenia i inne należności zależne od minimalnego wynagrodzenia

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
26 maja 2026, 07:14
Tomasz Kowalski
Tomasz Kowalski
pracownik pieniądze złotówki złote gotówka banknoty składki ZUS minimalne wynagrodzenie 2026 minimalna stawka godzinowa dodatek do wynagrodzenia świadczenia należności pracownicze składniki wynagrodzenia podstawa wymiaru odszkodowanie
Ile płacić? Składniki wynagrodzenia i inne należności zależne od minimalnego wynagrodzenia
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

W 2026 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 4806 zł. Od płacy minimalnej zależy wysokość innych składników wynagrodzenia oraz świadczeń i należności pracowniczych. Jakie to są świadczenia i w jakiej wysokości?

rozwiń >

Od minimalnego wynagrodzenia zależą inne świadczenia i należności

W 2026 roku minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 4806 zł brutto. Oznacza to, że pracownik otrzyma 3605,85 zł netto lub 3611,85 zł netto przy podwyższonych kosztach uzyskania przychodów.

REKLAMA

REKLAMA

Powyższe kwoty dotyczą pracowników zatrudnionych w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy. Dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze minimalne wynagrodzenie ustala się proporcjonalnie do etatu.

Do obliczenia wysokości wynagrodzenia pracownika przyjmuje się przysługujące pracownikowi składniki wynagrodzenia i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy, zaliczone według zasad statystyki zatrudnienia i wynagrodzeń określonych przez GUS do wynagrodzeń osobowych. Jednakże do obliczania wysokości wynagrodzenia nie uwzględnia się:

  • nagrody jubileuszowej;
  • odprawy pieniężnej przysługującej pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy;
  • wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych;
  • dodatku do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej;
  • dodatku za staż pracy;
  • dodatku za szczególne warunki pracy.

Wysokość minimalnej płacy w 2026 roku wpływa na wysokość niektórych składników wynagrodzenia, świadczeń i należności przewidzianych w prawie pracy oraz w systemie ubezpieczeń.

REKLAMA

Wypadki przy pracy. Procedury i świadczenia
Autopromocja

Wypadki przy pracy. Procedury i świadczenia

Sprawdź

Minimalna stawka godzinowa

Minimalna stawka godzinowa wynagrodzenia za pracę w 2026 roku

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  • styczeń, luty, maj, sierpień, listopad, grudzień – 30,04 zł
  • marzec, wrzesień i październik – 27,31 zł
  • kwiecień, czerwiec – 28,61 zł
  • lipiec – 26,12 zł

Minimalna stawka godzinowa dla umów cywilnoprawnych

Stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych w 2026 roku

  • minimalna stawka za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług - 31,40 zł

Dodatek za pracę w nocy

Dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w 2026 roku

  • styczeń, luty, maj, sierpień, listopad, grudzień – 6,01 zł
  • marzec, wrzesień i październik – 5,46 zł
  • kwiecień, czerwiec – 5,72 zł
  • lipiec – 5,22 zł

Minimalne odszkodowanie za naruszenie zasady równego traktowania

Odszkodowanie za naruszenie zasady równego traktowania w 2026 roku

  • minimalne odszkodowanie za naruszenie zasady równego traktowania – 4806 zł

Minimalne wynagrodzenie przestojowe

Wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy, jeżeli pracownik był gotów do jej wykonywania, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy w 2026 roku

  • minimalne wynagrodzenie pracownika za przestój - 4806 zł

Minimalne wynagrodzenie w razie braku obowiązku wykonywania pracy

Wynagrodzenie pracownika, który ze względu na rozkład czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nie ma obowiązku wykonywania pracy w 2026 roku

  • minimalne wynagrodzenie pracownika, który nie ma obowiązku wykonywania pracy – 4806 zł

Kwoty wolne od potrąceń

Kwoty wolne od potrąceń w 2026 roku

  • 100% minimalnego wynagrodzenia za pracę, przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne - 3605,85 zł (zwykłe kup i PIT-2), 3305,85 zł (podwyższone kup i PIT-2), 3611,85 zł (zwykłe kup, bez PIT-2), 3311,85 zł (podwyższone kup, bez PIT-2)
  • 75% wynagrodzenia minimalnego netto przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi - 2704,39 zł (zwykłe kup i PIT-2), 2479,39 zł (podwyższone kup i PIT-2), 2708,89 zł (zwykłe kup, bez PIT-2), 2483,89 zł (podwyższone kup, bez PIT-2)
  • 90% wynagrodzenia minimalnego netto przy potrącaniu kar pieniężnych - 3245,27 zł (zwykłe kup i PIT-2), 2975,27 zł (podwyższone kup i PIT-2), 3250,67 zł (zwykłe kup, bez PIT-2), 2980,67 zł (podwyższone kup, bez PIT-2)
  • 80% wynagrodzenia minimalnego netto przy potrąceniach innych za zgodą pracownika - 2884,68 zł (zwykłe kup i PIT-2), 2644,68 zł (podwyższone kup i PIT-2), 2889,48 zł (zwykłe kup, bez PIT-2), 2649,48 zł (podwyższone kup, bez PIT-2)

Odprawa pieniężna w razie zwolnienia grupowego

Odprawa pieniężna z tytułu rozwiązania stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracownika w 2026 roku

  • maksymalna wysokość odprawy pieniężnej - 72090 zł

Wynagrodzenie praktykanta

Miesięczne świadczenie pieniężne podczas odbywania praktyki absolwenckiej w 2026 roku

  • maksymalna wysokość miesięcznego świadczenia pieniężnego - 9612 zł

Minimalna podstawa wymiaru składek

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopie wychowawczym w 2026 roku

  • minimalna podstawa wymiaru składek - 3604,50 zł

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób prowadzących działalność gospodarczą rozliczających składki na zasadach preferencyjnych w 2026 roku

  • minimalna podstawa wymiaru składek - 1441,80 zł

Minimalna podstawa wymiaru zasiłku chorobowego

Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego z tytułu pracy w pełnym wymiarze czasu pracy w 2026 roku

  • minimalna podstawa wymiaru zasiłku - 4147,09 zł

Podstawa prawna:

  • ustawa z 4 lutego 2011 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (j.t. Dz.U. z 2024 r., poz. 1773),
  • ustawa z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. (Dz.U. z 2025 r., poz. 277 z późn. zm.),
  • ustawa z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (j.t. Dz.U. z 2025 r., poz. 570 z późn. zm.),
  • ustawa z 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (j.t. Dz.U. z 2025 r., poz. 1578),
  • ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (j.t. Dz.U. z 2026 r., poz. 199 z późn. zm.),
  • ustawa z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (j.t. Dz.U. z 2025 r., poz. 501 z późn. zm.),
  • rozporządzenie Rady Ministrów z 11 września 2025 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2026 r. (Dz.U. z 2025 r. poz. 1242).
Powiązane
Odprawa pośmiertna czy odszkodowanie? Obowiązki pracodawcy w razie śmierci pracownika
Odprawa pośmiertna czy odszkodowanie? Obowiązki pracodawcy w razie śmierci pracownika
Pracujesz na świadczeniu przedemerytalnym? W tym roku termin na rozliczenie się z ZUS jest dłuższy
Pracujesz na świadczeniu przedemerytalnym? W tym roku termin na rozliczenie się z ZUS jest dłuższy
Przerwa w wykonywaniu pracy. Kiedy pracownik nie otrzyma wynagrodzenia przestojowego?
Przerwa w wykonywaniu pracy. Kiedy pracownik nie otrzyma wynagrodzenia przestojowego?
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie - QUIZ
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne

REKLAMA

Kadry
Rynek pracy I kwartał 2026 – mniej pracujących, więcej biernych zawodowo. Najnowsze dane GUS
26 maja 2026

W I kwartale 2026 r. liczba pracujących spadła o 109 tys. osób w porównaniu z końcem 2025 r. Jednocześnie wzrosła liczba osób biernych zawodowo. Najwyższe bezrobocie wciąż dotyka młodych – stopa bezrobocia w grupie 15-24 lata wyniosła aż 12,5%. Sprawdź najważniejsze dane z najnowszego badania GUS.
Wniosek po tym terminie spowoduje utratę prawa do 800 plus za wcześniejsze miesiące
26 maja 2026

Zbliża się termin składania do ZUS wniosków o świadczenie wychowawcze, tzw. 800 plus. Do 30 czerwca rodzice i opiekunowie mogą złożyć wniosek na nowy okres świadczeniowy. Wniosek można składać wyłącznie elektronicznie.
9 tygodni urlopu tylko dla ojca. Dzięki nowemu prawu coraz więcej mężczyzn wybiera dziecko zamiast pracy
25 maja 2026

9 tygodni urlopu tylko dla ojca - to prawo przysługuje od kwietnia 2023 r. Nadal jednak niewielu pracowników-ojców zna swoje uprawnienia. Tymczasem dzięki nowemu prawu coraz więcej mężczyzn wybiera dziecko zamiast pracy. Tego urlopu nie da się przenieść na matkę, a szkoda zrezygnować.
Poradnik ZUS z okazji Dnia Matki 2026: pytania i odpowiedzi w indywidualnych sprawach. Specjalna skrzynka pocztowa dla rodziców
25 maja 2026

Z okazji Dnia Matki 2026 ZUS przygotował poradnik dla rodziców. Odpowiada na wiele pytań dotyczących zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu, działalności gospodarczej, zlecenia, zasiłku chorobowego i macierzyńskiego, świadczeń przysługujących przed porodem i po narodzinach dziecka. Udziela też wskazówek, jak ubiegać się o świadczenia krok po kroku. ZUS założył również specjalną skrzynkę pocztową dla rodziców do zadawania pytań w sprawach indywidualnych.

REKLAMA

Dodatkowe pieniądze od pracodawcy za urlop w okresie Bożego Ciała 2026 r. Czym są wczasy pod gruszą?
26 maja 2026

Boże Ciało w 2026 r. wypada 4 czerwca. Jeśli pracownik wykorzystuje dłuższy urlop w tym okresie, może skorzystać z tzw. wczasów pod gruszą. To dodatkowe pieniądze od pracodawcy za wykorzystanie z reguły 14 dni kalendarzowych z rzędu urlopu wypoczynkowego. Sprawdź, czy funkcjonuje w firmie.
Odprawa pośmiertna czy odszkodowanie? Obowiązki pracodawcy w razie śmierci pracownika
25 maja 2026

Wraz ze śmiercią pracownika wygasa jego stosunek pracy. Powoduje to powstanie obowiązku rozliczenia się pracodawcy z rodziną zmarłego. Z czego pracodawca musi się rozliczyć? Kto jest uprawniony do praw majątkowych po pracowniku?
Wszystko o urlopach wypoczynkowych przed szczytem wakacyjnym 2026 r. [Pytania, odpowiedzi, przykłady]
22 maja 2026

Wszystko o urlopach wypoczynkowych przed szczytem wakacyjnym 2026 r. - prawo pracy w pigułce. Każdy pracownik i pracodawca powinien znać te pytania, odpowiedzi. Warto przyswoić te przepisy na konkretnych przykładach.
Pracujesz na świadczeniu przedemerytalnym? W tym roku termin na rozliczenie się z ZUS jest dłuższy
26 maja 2026

Osoby łączące pobieranie świadczenia przedemerytalnego z pracą zarobkową muszą rozliczyć się z ZUS. Niewywiązanie się z tego obowiązku może skutkować zmniejszeniem lub zawieszeniem wypłat świadczenia.

REKLAMA

45,6 tys. płatników otrzymało zwrot nadpłaconej składki zdrowotnej z 2025 r. ZUS planuje kolejne wypłaty. Sprawdź konto eZUS
21 maja 2026

Ponad 45,6 tys. płatników otrzymało już zwrot nadpłaconej składki zdrowotnej z 2025 r. ZUS planuje kolejne wypłaty. Sprawdź konto eZUS - czy ZUS automatycznie utworzył wniosek o zwrot nadpłaty (RZS-R)? Co dalej?
Nawet 2140,68 zł miesięcznie - tyle od 1 czerwca wyniesie zasiłek dla bezrobotnych
26 maja 2026

Od 1 czerwca 2026 r. zmieni się wysokość zasiłku dla bezrobotnych. Świadczenie jest co roku waloryzowane i nowa kwota będzie obowiązywać do końca maja przyszłego roku. Jakie warunki powinny być spełnione, żeby uzyskać zasiłek?
Zapisz się na newsletter
Kodeks pracy, urlopy, wynagrodzenia, świadczenia pracownicze. Bądź na bieżąco ze zmianami z zakresu prawa pracy. Zapisz się na nasz newsletter.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA