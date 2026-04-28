Strona główna » Kadry » Wiadomości » Maj 2026. Kalendarz do druku [pdf]

Maj 2026. Kalendarz do druku [pdf]

28 kwietnia 2026, 06:05
Kinga Olszacka
Z Infor.pl związana od grudnia 2022 r.
Emilia Panufnik
maj 2026 kalendarz do druku
Maj 2026 - kalendarz do druku
REKLAMA

REKLAMA

Pobierz i wydrukuj kalendarz maja 2026 z miejscem na notatki. Maj 2026 roku zawiera dwa święta ustawowo wolne od pracy. W tym miesiącu jest również Dzień Matki. Najważniejsze daty już są zaznaczone. Wydrukuj i dopisz swoje notatki.

Maj 2026 - święta

Maj to miesiąc, który ma 31 dni. Pierwszego dnia maja zawsze wypada Międzynarodowe Święto Pracy, a trzeciego Narodowe Święto Konstytucji 3 Maja. Długi weekend majowy wypada więc już na samym początku miesiąca. W 2026 r. majówka jest bardzo krótka, ponieważ zaczyna się w piątek 1 maja i kończy w niedzielę 3 maja. W związku z tym, że 3 maja wypada w niedzielę, pracodawca nie wyznacza innego dnia wolnego od pracy. Natomiast święto wypadające w sobotę 2 maja (Święto Flagi RP) nie jest świętem ustawowo wolnym od pracy. Zatem bez dodatkowych dni urlopowych tegoroczna majówka trwa tylko 3 dni. Oprócz wskazanych świąt połączonych z pierwszym weekendem majowym występują jeszcze 4 pełne weekendy. W niedzielę 24 maja 2026 r. wypadają Zielone Świątki - dzień ustawowo wolny od pracy. Jednak, zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, za święto wypadające w niedzielę nie oddaje się innego dnia wolnego. Łącznie w maju jest więc 11 dni wolnych od pracy.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja
Kodeks pracy 2026
Wynagrodzenia 2026. Rozliczanie płac w praktyce
Czas pracy 2026

Maj 2026 - ważne dni

Wszystkie najważniejsze dni w maju 2026 r. to:

  • 1 maja 2026 r. (piątek) - Międzynarodowe Święto Pracy - dzień wolny od pracy
  • 2 maja 2026 r. (sobota) - Dzień Flagi RP - dzień pracy
  • 3 maja 2026 r. (niedziela) - Narodowe Święto Konstytucji 3 Maja - dzień wolny od pracy
  • 24 maja 2026 r. (niedziela) - Zielone Świątki - dzień wolny od pracy
  • 26 maja 2026 r. (wtorek) - Dzień Matki - dzień pracy

Maj 2026 - kalendarz do druku pdf

Pobierz kalendarz maja 2026 r. »

maj 2026 kalendarz do druku

Maj 2026 - kalendarz do druku w formacie pdf zawiera ważne daty i miejsce na notatki

Maj - przysłowia

Z każdym miesiącem roku wiąże się wiele przysłów ludowych. Najczęściej dotyczą one pogody. Oto najbardziej znane powiedzenia związane z majem:

REKLAMA

Wypadki przy pracy. Procedury i świadczenia
Autopromocja

Wypadki przy pracy. Procedury i świadczenia

Sprawdź

  • Grzmot w maju nie szkodzi, sad dobrze obrodzi.
  • Gdy kukułka kuka w maju, spodziewaj się urodzaju.
  • Na pierwszego maja szron obiecuje dobry plon.
  • Kiedy mokry maj, będzie żyto jak gaj.
  • Deszcz majowy, chleb gotowy.
  • Pierwszego maja deszcz, nieurodzaju wieszcz.
  • Gdy maj jest przy pogodzie, nie bywają siana w szkodzie.
  • Gdy w maju plucha, w czerwcu posucha.
  • Jeśli w maju deszcz się zdarzy to lato dobrze wyparzy.
  • Chłodny maj, dobry urodzaj.
Majówka 2026 - kiedy wypada? Kalendarz. Czy pracodawca musi oddać inny dzień wolny od pracy?
Majówka 2026 - kiedy wypada? Kalendarz. Czy pracodawca musi oddać inny dzień wolny od pracy?
Od 1 maja 2026 r. nowe przepisy o stażu pracy zaczynają obowiązywać w sektorze prywatnym. Jak złożyć wniosek o zaświadczenie z ZUS?
Od 1 maja 2026 r. nowe przepisy o stażu pracy zaczynają obowiązywać w sektorze prywatnym. Jak złożyć wniosek o zaświadczenie z ZUS?
Maj 2026 - dni wolne i godziny pracy
Maj 2026 - dni wolne i godziny pracy
REKLAMA

Diety krajowe i zagraniczne po zmianach w 2026 r. [Projekt rozporządzenia]
27 kwi 2026

Diety krajowe i zagraniczne w końcu czekają zmiany. W 2026 r. trwają prace nad projektem rozporządzenia podnoszącym stawki diety krajowej i wprowadzającym liczne zmiany kwot w dietach zagranicznych. Sprawdź, jaka będzie wysokość diet w podróżach służbowych po zmianach. Projekt jest na etapie opiniowania.
Składki Polaków i wydatki FUS. ZUS przedstawia dane
27 kwi 2026

Fundusz Ubezpieczeń Społecznych w 2025 r. pokrył 82,6 proc. wydatków z własnych środków. Przychody wyniosły 458,2 mld zł, a wydatki 456,2 mld zł. Wyniki finansowe Funduszu pozwoliły na zmniejszenie planowanej na 2025 r. dotacji z budżetu państwa – poinformował ZUS.
Rozczarowanie dyrektywą o jawności wynagrodzeń. Spada liczba widełek płacowych w ofertach pracy
27 kwi 2026

Ponad 100 dni funkcjonowania części przepisów wdrażanej dyrektywy o jawności płac rozczarowuje. Badanie pokazuje, że niewiele się zmieniło. Czy pracodawcy zamieszczają widełki płacowe w ofertach pracy? W IT liczba takich ogłoszeń o pracę nawet spada.

REKLAMA

Pracownicy wyprzedzają pracodawców pod kątem AI. Najsprawniej robi to pokolenie Z i milenialsi
27 kwi 2026

Pracownicy wyprzedzają pracodawców pod kątem AI - aż 42% pracowników stosuje sztuczną inteligencję w pracy, a tylko 17% ma przy tym wsparcie pracodawcy. Najsprawniej robi to pokolenie Z i milenialsi. Zespoły mają dziś nowe oczekiwania od pracodawców - dostęp do nowoczesnych technologii i szkolenia z AI.
ZUS ostrzega o kolejnych próbach oszustwa "na ZUS". Co trzeba wiedzieć?
27 kwi 2026

ZUS ostrzega o kolejnych próbach oszustwa "na ZUS". Co trzeba wiedzieć? Oszuści znowu podszywają się pod Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Dzwonią do starszych osób i podają się za pracowników ZUS, a następnie wysyłają SMS-y z prośbą o wpłatę pieniędzy na wskazane konto bankowe.
Tysiące Polaków otrzymuje świadczenie honorowe. Kto co miesiąc może dostać 7 tys. zł?
27 kwi 2026

Każda osoba, która skończy 100 lat, może dostać honorowe świadczenie pieniężne. ZUS wypłaca je co miesiąc, jako dodatkowe pieniądze do emerytury stulatka. Na koniec marca 2026 r. dodatek w wysokości blisko 7 tys. zł otrzymywało już 4179 seniorów w całym kraju.
Długi weekend majowy 2026: tak wydłużysz go biorąc urlop na żądanie lub zwolnienie z powodu działania siły wyższej
28 kwi 2026

Maj 2026 r. nie należy do tych miesięcy, w które układ kalendarza pozwala mieć przynajmniej jeden lub dwa długie weekendy – trzydniowe lub dłuższe. W tym roku dłuższa, ale tylko trzydniowa majówka jest jedna i to ta pierwsza w miesiące. Inne weekendy maja, a jest ich w sumie pięć nie wyjdą poza ramy s0bota-niedziela.

REKLAMA

Od 1483,87 zł do 1978,49 zł renty z ZUS od marca 2026 r. do lutego 2027 r. Złóż wniosek ERN
24 kwi 2026

Od początku marca 2026 r. do końca lutego 2027 r. ZUS płaci 1483,87 zł, a nawet 1978,49 zł renty z tytułu niezdolności do pracy. Można wymienić 3 rodzaje tego świadczenia. Aby je otrzymać, składa się wniosek na formularzu ERN. Czy potrzebne są dodatkowe dokumenty dla ZUS? Jak wylicza się wysokość renty z tytułu niezdolności do pracy?
Czy pracodawca rzeczywiście nie musi podawać wynagrodzenia już w ofercie pracy? Jawność wynagrodzeń 2026 [Fakty i mity]
26 kwi 2026

Część przepisów dotyczących jawności wynagrodzeń weszło w życie pod koniec 2025 r. Jednym z nowych obowiązków pracodawców jest podanie proponowanego wynagrodzenia kandydatowi do pracy przed nawiązaniem stosunku pracy. Czy rzeczywiście trzeba to zrobić już w ofercie pracy? Oto fakty i mity na temat nowych przepisów prawa pracy.
REKLAMA