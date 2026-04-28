Maj 2026. Kalendarz do druku [pdf]
Pobierz i wydrukuj kalendarz maja 2026 z miejscem na notatki. Maj 2026 roku zawiera dwa święta ustawowo wolne od pracy. W tym miesiącu jest również Dzień Matki. Najważniejsze daty już są zaznaczone. Wydrukuj i dopisz swoje notatki.
Maj 2026 - święta
Maj to miesiąc, który ma 31 dni. Pierwszego dnia maja zawsze wypada Międzynarodowe Święto Pracy, a trzeciego Narodowe Święto Konstytucji 3 Maja. Długi weekend majowy wypada więc już na samym początku miesiąca. W 2026 r. majówka jest bardzo krótka, ponieważ zaczyna się w piątek 1 maja i kończy w niedzielę 3 maja. W związku z tym, że 3 maja wypada w niedzielę, pracodawca nie wyznacza innego dnia wolnego od pracy. Natomiast święto wypadające w sobotę 2 maja (Święto Flagi RP) nie jest świętem ustawowo wolnym od pracy. Zatem bez dodatkowych dni urlopowych tegoroczna majówka trwa tylko 3 dni. Oprócz wskazanych świąt połączonych z pierwszym weekendem majowym występują jeszcze 4 pełne weekendy. W niedzielę 24 maja 2026 r. wypadają Zielone Świątki - dzień ustawowo wolny od pracy. Jednak, zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, za święto wypadające w niedzielę nie oddaje się innego dnia wolnego. Łącznie w maju jest więc 11 dni wolnych od pracy.
Maj 2026 - ważne dni
Wszystkie najważniejsze dni w maju 2026 r. to:
- 1 maja 2026 r. (piątek) - Międzynarodowe Święto Pracy - dzień wolny od pracy
- 2 maja 2026 r. (sobota) - Dzień Flagi RP - dzień pracy
- 3 maja 2026 r. (niedziela) - Narodowe Święto Konstytucji 3 Maja - dzień wolny od pracy
- 24 maja 2026 r. (niedziela) - Zielone Świątki - dzień wolny od pracy
- 26 maja 2026 r. (wtorek) - Dzień Matki - dzień pracy
Maj 2026 - kalendarz do druku pdf
Maj - przysłowia
Z każdym miesiącem roku wiąże się wiele przysłów ludowych. Najczęściej dotyczą one pogody. Oto najbardziej znane powiedzenia związane z majem:
Wypadki przy pracy. Procedury i świadczenia
- Grzmot w maju nie szkodzi, sad dobrze obrodzi.
- Gdy kukułka kuka w maju, spodziewaj się urodzaju.
- Na pierwszego maja szron obiecuje dobry plon.
- Kiedy mokry maj, będzie żyto jak gaj.
- Deszcz majowy, chleb gotowy.
- Pierwszego maja deszcz, nieurodzaju wieszcz.
- Gdy maj jest przy pogodzie, nie bywają siana w szkodzie.
- Gdy w maju plucha, w czerwcu posucha.
- Jeśli w maju deszcz się zdarzy to lato dobrze wyparzy.
- Chłodny maj, dobry urodzaj.
