Majówka 2026 - kiedy wypada? Kalendarz. Czy pracodawca musi oddać inny dzień wolny od pracy?

Majówka 2026 – kiedy wypada? Jakie dni wolne wypadają w majówkę? W maju 2026 roku mamy 3 święta wolne od pracy. Sprawdź, kiedy wypada długi weekend majowy. Czy pracodawca musi oddać inny dzień wolny od pracy? Oto kalendarz.

Dni wolne 2026

Zgodnie z art. 1 ustawy o dniach wolnych od pracy dniami wolnymi od pracy w Polsce są wszystkie niedziele oraz:

1 stycznia – Nowy Rok,

6 stycznia – Święto Trzech Króli,

pierwszy dzień Wielkiej Nocy,

drugi dzień Wielkiej Nocy,

1 maja – Święto Państwowe,

3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja,

pierwszy dzień Zielonych Świątek,

Boże Ciało,

15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,

1 listopada – Wszystkich Świętych,

11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości,

24 grudnia - Wigilia Bożego Narodzenia,

25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia,

26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia.

Kiedy w 2026 roku wypada długi weekend majowy? Sprawdźmy.

Majówka 2026 – kiedy wypada?

Kiedy wypada majówka w 2026 roku? 1 maja to piątek, a 3 maja to niedziela. Majówka jest więc w tym roku bardzo krótka - wypada od piątku do niedzieli. Można zaplanować sobie krótszą lub dłuższą majówkę, np.:

Biorąc wolne 30 kwietnia w czwartek, łącznie z weekendem można mieć 4 dni wolnego. Biorąc wolne 2 dni (poniedziałek 4 maja i czwartek 30 kwietnia), łącznie z weekendem można mieć 5 dni wolnego.

Majówka 2026 – kalendarz

Oto kalendarz maja 2026:

majówka 2026 dni wolne od pracy

Maj 2026 – dni wolne

Oprócz 1 i 3 maja w tym miesiącu 2026 roku święta ustawowo wolne od pracy wypadają także 24 maja. To Zielone Świątki, które zawsze świętuje się w niedzielę. Łącznie w maju mamy więc aż 3 święta:

Państwowe Święto Pracy - 1 maja 2026 (piątek) Święto Narodowe Konstytucji - 3 maja 2026 (niedziela) Zielone Świątki - 24 maja 2026 (niedziela)

Czy pracodawca musi oddać inny dzień wolny od pracy?

Razem z weekendami w maju jest 11 dni wolnych od pracy. Z tego powodu, że dwa święta wypadają w niedzielę, pracodawca nie musi oddawać innych dni wolnych. Inna sytuacja byłaby, gdyby wypadły w sobotę. Zgodnie bowiem z Kodeksem pracy tylko święto wypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin.