Majówka 2026 - kiedy wypada? Kalendarz. Czy pracodawca musi oddać inny dzień wolny od pracy?
Majówka 2026 – kiedy wypada? Jakie dni wolne wypadają w majówkę? W maju 2026 roku mamy 3 święta wolne od pracy. Sprawdź, kiedy wypada długi weekend majowy. Czy pracodawca musi oddać inny dzień wolny od pracy? Oto kalendarz.
Dni wolne 2026
Zgodnie z art. 1 ustawy o dniach wolnych od pracy dniami wolnymi od pracy w Polsce są wszystkie niedziele oraz:
- 1 stycznia – Nowy Rok,
- 6 stycznia – Święto Trzech Króli,
- pierwszy dzień Wielkiej Nocy,
- drugi dzień Wielkiej Nocy,
- 1 maja – Święto Państwowe,
- 3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja,
- pierwszy dzień Zielonych Świątek,
- Boże Ciało,
- 15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,
- 1 listopada – Wszystkich Świętych,
- 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości,
- 24 grudnia - Wigilia Bożego Narodzenia,
- 25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia,
- 26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia.
Kiedy w 2026 roku wypada długi weekend majowy? Sprawdźmy.
Majówka 2026 – kiedy wypada?
Kiedy wypada majówka w 2026 roku? 1 maja to piątek, a 3 maja to niedziela. Majówka jest więc w tym roku bardzo krótka - wypada od piątku do niedzieli. Można zaplanować sobie krótszą lub dłuższą majówkę, np.:
- Biorąc wolne 30 kwietnia w czwartek, łącznie z weekendem można mieć 4 dni wolnego.
- Biorąc wolne 2 dni (poniedziałek 4 maja i czwartek 30 kwietnia), łącznie z weekendem można mieć 5 dni wolnego.
Majówka 2026 – kalendarz
Oto kalendarz maja 2026:
Maj 2026 – dni wolne
Oprócz 1 i 3 maja w tym miesiącu 2026 roku święta ustawowo wolne od pracy wypadają także 24 maja. To Zielone Świątki, które zawsze świętuje się w niedzielę. Łącznie w maju mamy więc aż 3 święta:
- Państwowe Święto Pracy - 1 maja 2026 (piątek)
- Święto Narodowe Konstytucji - 3 maja 2026 (niedziela)
- Zielone Świątki - 24 maja 2026 (niedziela)
Czy pracodawca musi oddać inny dzień wolny od pracy?
Razem z weekendami w maju jest 11 dni wolnych od pracy. Z tego powodu, że dwa święta wypadają w niedzielę, pracodawca nie musi oddawać innych dni wolnych. Inna sytuacja byłaby, gdyby wypadły w sobotę. Zgodnie bowiem z Kodeksem pracy tylko święto wypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin.
