Kwiecień 2026 - kalendarz do druku

Pobierz kalendarz kwietnia 2026 roku do druku z miejscem na notatki. Kwiecień 2026 roku zawiera dwa święta ustawowo wolne od pracy i jedna niedziela handlowa. Jakie inne ważne dni występują w tym miesiącu?

Kwiecień 2026 - Wielkanoc

Kwiecień to czwarty miesiąc roku. Ma 30 dni. W tym miesiącu najczęściej wypadają Święta Wielkanocne. Oprócz nich w kwietniu występują 4 pełne weekendy, a więc 8 dni wolnych od pracy. Wynikają one z zasady prawa pracy przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy.

Wielkanoc zawsze wypada w niedzielę. W tym roku jest to 5 kwietnia. Poniedziałek Wielkanocny to więc 6 kwietnia. Tego dnia obchodzi się tradycyjnie śmigus-dyngus czyli tzw. lany poniedziałek. Niedziela Palmowa wypada tydzień wcześniej, a więc 29 marca 2026 r. Wielki tydzień rozpoczął się w poniedziałek 30 marca, a najważniejsze jego dni wypadają już w kwietniu czyli:

2 kwietnia – Wielki Czwartek

3 kwietnia – Wielki Piątek

4 kwietnia – Wielka Sobota

W związku z tym, że pierwszy dzień Wielkanocy to niedziela, za to święto nie wyznacza się dodatkowego dnia wolnego. W kwietniu 2026 r. jest 9 dni wolnych od pracy razem z weekendami.

Kwiecień 2026 – ważne dni

Do ważnych dat kwietniowych zalicza się:

1 kwietnia 2026 r. (środa)- Prima Aprilis

2 kwietnia 2026 r. - Wielki Czwartek

3 kwietnia 2026 r. - Wielki Piątek

4 kwietnia 2026 r. - Wielka Sobota

5 kwietnia 2026 r. (niedziela) - Wielkanoc

6 kwietnia 2026 r. - Poniedziałek Wielkanocny

22 kwietnia 2026 r. (środa) - Dzień Ziemi

26 kwietnia 2026 r. - niedziela handlowa

Kalendarz do druku – pdf

Pobierz kalendarz kwietnia 2026 r. w formacie pdf z najważniejszymi datami i miejscem na notatki »

Kwiecień – polskie przysłowia ludowe

Najbardziej znane polskie przysłowia związane z miesiącem kwietniem dotyczące pogody: