Strona główna » Kadry » Wiadomości » Kwiecień 2026 - kalendarz do druku

Kwiecień 2026 - kalendarz do druku

30 marca 2026, 11:45
Kinga Olszacka
Kinga Olszacka
Z Infor.pl związana od grudnia 2022 r.
Emilia Panufnik
Emilia Panufnik
kwiecień 2026 kalendarz do druku pdf
Kwiecień 2026 - kalendarz do druku pdf
Pobierz kalendarz kwietnia 2026 roku do druku z miejscem na notatki. Kwiecień 2026 roku zawiera dwa święta ustawowo wolne od pracy i jedna niedziela handlowa. Jakie inne ważne dni występują w tym miesiącu?

Kwiecień 2026 - Wielkanoc

Kwiecień to czwarty miesiąc roku. Ma 30 dni. W tym miesiącu najczęściej wypadają Święta Wielkanocne. Oprócz nich w kwietniu występują 4 pełne weekendy, a więc 8 dni wolnych od pracy. Wynikają one z zasady prawa pracy przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy.

Wielkanoc zawsze wypada w niedzielę. W tym roku jest to 5 kwietnia. Poniedziałek Wielkanocny to więc 6 kwietnia. Tego dnia obchodzi się tradycyjnie śmigus-dyngus czyli tzw. lany poniedziałek. Niedziela Palmowa wypada tydzień wcześniej, a więc 29 marca 2026 r. Wielki tydzień rozpoczął się w poniedziałek 30 marca, a najważniejsze jego dni wypadają już w kwietniu czyli:

  • 2 kwietnia – Wielki Czwartek
  • 3 kwietnia – Wielki Piątek
  • 4 kwietnia – Wielka Sobota

W związku z tym, że pierwszy dzień Wielkanocy to niedziela, za to święto nie wyznacza się dodatkowego dnia wolnego. W kwietniu 2026 r. jest 9 dni wolnych od pracy razem z weekendami.

Kwiecień 2026 – ważne dni

Do ważnych dat kwietniowych zalicza się:

  • 1 kwietnia 2026 r. (środa)- Prima Aprilis
  • 2 kwietnia 2026 r. - Wielki Czwartek
  • 3 kwietnia 2026 r. - Wielki Piątek
  • 4 kwietnia 2026 r. - Wielka Sobota
  • 5 kwietnia 2026 r. (niedziela) - Wielkanoc
  • 6 kwietnia 2026 r. - Poniedziałek Wielkanocny
  • 22 kwietnia 2026 r. (środa) - Dzień Ziemi
  • 26 kwietnia 2026 r. - niedziela handlowa

Kalendarz do druku – pdf

Pobierz kalendarz kwietnia 2026 r. w formacie pdf z najważniejszymi datami i miejscem na notatki »

Kwiecień – polskie przysłowia ludowe

Najbardziej znane polskie przysłowia związane z miesiącem kwietniem dotyczące pogody:

  • Kwiecień, plecień, bo przeplata, trochę zimy, trochę lata.
  • Jak przygrzeje słonko, przejdzie kwiecień łąką.
  • Kwiecień co deszczem rosi, wiele owoców przynosi.
  • Kiedy w kwietniu słonko grzeje, wtedy chłop nie zubożeje.
  • Pogody kwietniowe - słoty majowe.
  • Gdyby w kwietniu nie padało, to owoców będzie mało.
  • Deszcze częste w kwietniu wróżą, że owoców będzie dużo.
  • Jeśli w kwietniu pszczoły latają, to długie chłody się zapowiadają.
  • Ciepły kwiecień, mokry maj, będzie żytko jako gaj.
Źródło: INFOR
