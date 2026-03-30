Kwiecień 2026 - kalendarz do druku
REKLAMA
REKLAMA
Pobierz kalendarz kwietnia 2026 roku do druku z miejscem na notatki. Kwiecień 2026 roku zawiera dwa święta ustawowo wolne od pracy i jedna niedziela handlowa. Jakie inne ważne dni występują w tym miesiącu?
- Kwiecień 2026 - Wielkanoc
- Kwiecień 2026 – ważne dni
- Kalendarz do druku – pdf
- Kwiecień – polskie przysłowia ludowe
Kwiecień 2026 - Wielkanoc
Kwiecień to czwarty miesiąc roku. Ma 30 dni. W tym miesiącu najczęściej wypadają Święta Wielkanocne. Oprócz nich w kwietniu występują 4 pełne weekendy, a więc 8 dni wolnych od pracy. Wynikają one z zasady prawa pracy przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy.
REKLAMA
REKLAMA
Wielkanoc zawsze wypada w niedzielę. W tym roku jest to 5 kwietnia. Poniedziałek Wielkanocny to więc 6 kwietnia. Tego dnia obchodzi się tradycyjnie śmigus-dyngus czyli tzw. lany poniedziałek. Niedziela Palmowa wypada tydzień wcześniej, a więc 29 marca 2026 r. Wielki tydzień rozpoczął się w poniedziałek 30 marca, a najważniejsze jego dni wypadają już w kwietniu czyli:
- 2 kwietnia – Wielki Czwartek
- 3 kwietnia – Wielki Piątek
- 4 kwietnia – Wielka Sobota
W związku z tym, że pierwszy dzień Wielkanocy to niedziela, za to święto nie wyznacza się dodatkowego dnia wolnego. W kwietniu 2026 r. jest 9 dni wolnych od pracy razem z weekendami.
Kwiecień 2026 – ważne dni
Do ważnych dat kwietniowych zalicza się:
- 1 kwietnia 2026 r. (środa)- Prima Aprilis
- 2 kwietnia 2026 r. - Wielki Czwartek
- 3 kwietnia 2026 r. - Wielki Piątek
- 4 kwietnia 2026 r. - Wielka Sobota
- 5 kwietnia 2026 r. (niedziela) - Wielkanoc
- 6 kwietnia 2026 r. - Poniedziałek Wielkanocny
- 22 kwietnia 2026 r. (środa) - Dzień Ziemi
- 26 kwietnia 2026 r. - niedziela handlowa
Kalendarz do druku – pdf
Pobierz kalendarz kwietnia 2026 r. w formacie pdf z najważniejszymi datami i miejscem na notatki »
Kwiecień – polskie przysłowia ludowe
Najbardziej znane polskie przysłowia związane z miesiącem kwietniem dotyczące pogody:
- Kwiecień, plecień, bo przeplata, trochę zimy, trochę lata.
- Jak przygrzeje słonko, przejdzie kwiecień łąką.
- Kwiecień co deszczem rosi, wiele owoców przynosi.
- Kiedy w kwietniu słonko grzeje, wtedy chłop nie zubożeje.
- Pogody kwietniowe - słoty majowe.
- Gdyby w kwietniu nie padało, to owoców będzie mało.
- Deszcze częste w kwietniu wróżą, że owoców będzie dużo.
- Jeśli w kwietniu pszczoły latają, to długie chłody się zapowiadają.
- Ciepły kwiecień, mokry maj, będzie żytko jako gaj.
REKLAMA
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.
- Czytaj artykuły
- Rozwiązuj testy
- Zdobądź certyfikat
REKLAMA