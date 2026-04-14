Kadry » Wiadomości » Ponad milion obcokrajowców w polskich firmach. Sprawdź, gdzie pracują najczęściej

Ponad milion obcokrajowców w polskich firmach. Sprawdź, gdzie pracują najczęściej

14 kwietnia 2026, 13:53
oprac. Łucja Orzeł
Ponad milion obcokrajowców w polskich firmach. Sprawdź, gdzie pracują najczęściej
Ponad milion obcokrajowców w polskich firmach. Sprawdź, gdzie pracują najczęściej
Shutterstock

W ostatnim dniu października 2025 r. pracę w Polsce wykonywało 1 mln 139 tys. 400 cudzoziemców, tj. o 7,1 proc. więcej niż w tym samym miesiącu w 2024 r. – podał we wtorek GUS.

Z danych GUS wynika, że wśród pracujących cudzoziemców większość stanowili mężczyźni – 59,9 proc. Było to o 0,4 pkt. proc. więcej niż rok wcześniej i tyle samo co w końcu września 2025 r. W ujęciu rocznym wśród cudzoziemców wykonujących pracę zwiększyła się liczba kobiet i mężczyzn – odpowiednio o 6,0 proc. i 7,8 proc.

Najliczniejsza grupa narodowościowa

Najliczniejszą grupą obcokrajowców wykonujących pracę w Polsce byli obywatele Ukrainy. Według stanu z 31 października 2025 r. było ich 767,1 tys., tj. o 7,3 proc. więcej niż w tym samym miesiącu poprzedniego roku i o 1,1 proc. więcej niż we wrześniu 2025 r. Obywatele Ukrainy stanowili 67,3 proc. ogólnej liczby cudzoziemców wykonujących pracę w Polsce. Ich udział zwiększył się w porównaniu z październikiem 2024 r. jak i z końcem września 2025 r. (po 0,1 pkt. proc.).

Według stanu z 31 października 2025 r. wśród ogółu cudzoziemców wykonujących pracę 441,3 tys. osób realizowało wyłącznie umowy-zlecenia i pokrewne. Było to o 6,3 proc. więcej niż w październiku 2024 r. i 0,9 proc. więcej niż miesiąc wcześniej.

Gdzie pracują cudzoziemcy w Polsce?

W ostatnim dniu października 2025 r. co piąty cudzoziemiec wykonujący pracę w Polsce mieszkał w regionie warszawskim stołecznym (20,2 proc.).

Powiązane
Dlaczego ponad połowa pracowników nie chce awansu?
Dlaczego ponad połowa pracowników nie chce awansu?
Nowe przepisy o stażu pracy. ZUS zaprasza na bezpłatne szkolenia online
Nowe przepisy o stażu pracy. ZUS zaprasza na bezpłatne szkolenia online
ZUS przesuwa wypłaty emerytur i rent: pieniądze jeszcze przed majówką. Nowe terminy kwietniowe i majowe
ZUS przesuwa wypłaty emerytur i rent: pieniądze jeszcze przed majówką. Nowe terminy kwietniowe i majowe
Źródło: PAP
Kadry
Ponad milion obcokrajowców w polskich firmach. Sprawdź, gdzie pracują najczęściej
14 kwi 2026

W ostatnim dniu października 2025 r. pracę w Polsce wykonywało 1 mln 139 tys. 400 cudzoziemców, tj. o 7,1 proc. więcej niż w tym samym miesiącu w 2024 r. – podał we wtorek GUS.
ZUS uruchomił nową aplikację mobilną. Zapewnia szybki dostęp do informacji i usług
14 kwi 2026

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wprowadził kolejne rozwiązanie cyfrowe. Mobilna aplikacja mZUS dla Płatnika umożliwia szybki dostęp do najważniejszych informacji oraz do wybranych usług ZUS.
ZUS przesuwa wypłaty emerytur i rent: pieniądze jeszcze przed majówką. Nowe terminy kwietniowe i majowe
14 kwi 2026

ZUS przesuwa wypłaty emerytur i rent w kwietniu i maju 2026 r. Pieniądze zostaną wypłacone jeszcze przed majówką. Sprawdź, kogo dotyczą nowe terminy kwietniowe i majowe.
Nowe przepisy o stażu pracy. ZUS zaprasza na bezpłatne szkolenia online
14 kwi 2026

ZUS wydał już ponad milion zaświadczeń potwierdzających tzw. „stażowe”. Nadal jednak składane są nieprawidłowo sporządzone wnioski o wydanie zaświadczenia, co skutkuje wydaniem decyzji odmownej – było ich ponad 100 tys. Z tego powodu warto skorzystać z zaproszenia na bezpłatne szkolenia online o „stażowym”.

Dlaczego ponad połowa pracowników nie chce awansu?
14 kwi 2026

Dlaczego ponad połowa pracowników nie chce awansu? Coraz częściej spotykamy zjawisko job hugging - niskie zaangażowanie przy braku odejść z pracy. Pokolenie kanapki ma trudno, ponieważ łączy pracę z obowiązkami opiekuńczymi nad dziećmi i rodzicami. Kluczem jest dostrzeżenie tego przez pracodawcę i zaoferowanie odpowiedniego wsparcia.
Czterodniowego tygodnia pracy nie będzie. Choć chcą go wszyscy, pojawiła się niespodziewana przeszkoda – jaka
14 kwi 2026

Jako główny argument przeciwnicy wprowadzenia w Polsce czterodniowego tygodnia pracy wskazują, że nie da się skrócić o cały jeden dzień tygodnia pracy nie dezorganizując przy tym totalnie i gospodarki, i życia społecznego. Tymczasem główna bariera we wprowadzeniu wszystkich trzydniowych weekendów w pracy jest gdzież zupełnie indziej. I jest to zaskoczenie.
Do 2943,23 zł za urlop w czasie majówki. Sprawdź, czy skorzystasz z dofinansowania do wypoczynku
14 kwi 2026

Niektórym pracownikom przysługuje maksymalnie do 2943,23 zł za urlop w czasie majówki. Sprawdź, czy skorzystasz z dofinansowania do wypoczynku w 2026 roku.
Maj 2026 - dni wolne i godziny pracy
13 kwi 2026

Maj 2026 – dni wolne i godziny pracy czyli jaka jest norma godzin pracy w miesiącu. Kalendarz maja w 2026 roku zawiera 2 święta ustawowo wolne od pracy. Jedno z nich wypada w niedzielę. Czy to oznacza dodatkowy dzień wolny w tym miesiącu?

Średnio 6,4 tys. zł miesięcznie otrzymują absolwenci studiów. Jakie warunki muszą spełniać, żeby tyle zarabiać?
13 kwi 2026

Nawet 6,4 tys. zł miesięcznie może wynosić pensja absolwenta. Czy wszyscy niedawni studenci mają tak świetlane perspektywy? Wysokość ich wynagrodzenia zależy od kilku czynników. Jakich?
Benefity 2026: jak dziś wynagradzać pracowników? Jedna z największych zmian od lat
13 kwi 2026

Benefity 2026: jak dziś wynagradzać pracowników? W tym roku czeka nas jedna z największych zmian od lat. Co jest kluczowe w dopasowaniu dodatków pozapłacowych dla zatrudnionych będących w różnym wieku? Sprawdźmy informacje z rynku pracy.
