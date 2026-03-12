REKLAMA

Więcej bezrobotnych w Polsce. Spokojnie, to tylko zmiana zasad rejestracji – uspokaja szefowa MRPiPS

Więcej bezrobotnych w Polsce. Spokojnie, to tylko zmiana zasad rejestracji – uspokaja szefowa MRPiPS

12 marca 2026, 11:53
Tomasz Kowalski
Tomasz Kowalski
Więcej bezrobotnych w Polsce. Spokojnie, to tylko zmiana zasad rejestracji – uspokaja szefowa MRPiPS
W lutym br. w urzędach pracy zarejestrowanych było 956,2 tys. osób, czyli o 109,6 tys. osób więcej, niż na koniec lutego 2025 r. Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, szefowa Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej skomentowała wyższą liczbę zarejestrowanych bezrobotnych - jej zdaniem w znacznej mierze to efekt zmian ustawowych.

Bezrobocie w Polsce rośnie i maleje – zależy od metody liczenia

Według Ministerstwa Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej stopa bezrobocia rejestrowanego w lutym 2026 r. wyniosła 6,1 proc. W urzędach pracy zarejestrowanych było 956,2 tys. osób, czyli o 109,6 tys. osób więcej, niż na koniec lutego 2025 r. Resort pracy szacuje, że stopa bezrobocia rejestrowanego w końcu lutego 2026 r. kształtowała się w przedziale od 3,9 proc. w woj. wielkopolskim do 10,2 proc. w woj. warmińsko-mazurskim. W porównaniu do stycznia stopa bezrobocia rejestrowanego wzrosła o 0,1 pkt. proc. w dziewięciu województwach, o 0,2 pkt. proc. w sześciu województwach i o 0,3 pkt. proc. w woj. warmińsko-mazurskim. MRPiPS podkreśla, że prognozy wzrostu gospodarczego w Polsce na 2026 rok pozostają korzystne, co powinno przyczynić się do poprawy sytuacji na rynku pracy.

Z kolei według metodologii Eurostatu, stopa bezrobocia po dostosowaniu sezonowym w Polsce wyniosła w styczniu 3,1 proc., wobec 3,2 proc. w grudniu. Jest to najniższy wynik w UE. Dane Eurostatu bazują na reprezentatywnym badaniu ankietowym ludności. Jako bezrobotnych klasyfikuje się respondentów, którzy aktywnie poszukują pracy i gotowi byliby podjąć ją w ciągu dwóch tygodni. Stopa bezrobocia rejestrowanego odzwierciedla z kolei udział osób, które zarejestrowały się w urzędach pracy jako bezrobotni, w aktywnej zawodowo populacji.

Więcej bezrobotnych z powodu nowych przepisów

Minister pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk ocenia, że wzrost liczby zarejestrowanych bezrobotnych wynika w znacznej mierze ze zmian ustawowych. Jak zwróciła uwagę, w życie weszła ustawa o rynku pracy i publicznych służbach zatrudnienia, która zmienia zasady rejestrowania i wyrejestrowywania się jako osoba bezrobotna w urzędzie pracy.

- Szacujemy, że gdyby bezrobotni rejestrowali się na takich samych zasadach, jak przed wejściem w życie ustawy, to zarejestrowanych bezrobotnych byłoby około 100 tys. mniej - poinformowała szefowa MRPiPS.

Ustawa o rynku pracy i służbach zatrudnienia zaczęła obowiązywać w czerwcu 2025 r. W nowych przepisach zniesione zostało m.in. powiązanie osoby bezrobotnej z urzędem pracy właściwym ze względu na miejsce zameldowania. Bezrobotny uzyskał możliwość rejestracji w powiatowym urzędzie pracy, na którego terenie mieszka.

Resort pracy nie bagatelizuje zmian w statystykach

Dziemianowicz-Bąk zapewniła równocześnie, że podległy jej resort nie bagatelizuje zmian w statystykach dotyczących bezrobocia. - Nie jest tak, że zupełnie nie dzieją się żadne ruchy na polskim rynku pracy - wskazała.

Dodała, że tam, gdzie tego rodzaju ruchy występują, ministerstwo reaguje, m.in. uruchamiając dodatkowe środki dla powiatów dotkniętych zwolnieniami grupowymi oraz przekazując urzędom pracy pieniądze na działania aktywizacyjne dla bezrobotnych. - Te działania podejmujemy, monitorujemy sytuację. Natomiast dziś jest ona dobra, stabilna i najlepsza w Unii Europejskiej - podsumowała szefowa MRPiPS.

Źródło: PAP
