Renta wdowia jest świadczeniem umożliwiającym łączenie własnej emerytury lub renty z rentą rodzinną po zmarłym małżonku. Świadczenie to podlega waloryzacji, a jego maksymalna kwota jest ograniczona limitem.

Połączone świadczenia – emerytura i renta rodzinna

Renta wdowia to połączenie renty rodzinnej po zmarłym małżonku z własną emeryturą.

- Dzięki przepisom, które weszły w życie w ubiegłym roku można dostawać dwa świadczenia jednocześnie. Warto pamiętać, że renta rodzinna dla jednej osoby wynosi 85 proc. kwoty, która przysługiwałoby zmarłemu małżonkowi – wyjaśnia Iwona Kowalska-Matis, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS na Dolnym Śląsku.

Rzeczniczka wyjaśnia, że osoba, która składa wniosek może samodzielnie wybrać najkorzystniejszy dla niej wariant wypłaty lub zaznaczyć, aby wyboru wyższego ze świadczeń dokonał ZUS.

Jakie są kryteria przyznania renty wdowiej

Wniosek o rentę wdowią można złożyć w każdej chwili, jednak, aby ZUS mógł ją przyznać, trzeba spełnić określone warunki:

kobieta ma ukończone co najmniej 60 lat , a mężczyzna 65 lat ,

, a mężczyzna , do dnia śmierci małżonka istniała wspólność małżeńska ,

, prawo do renty rodzinnej powstało nie wcześniej niż po ukończeniu 55 lat przez kobietę lub 60 lat przez mężczyznę,

przez kobietę lub przez mężczyznę, osoba ubiegająca się o rentę wdowią nie zawarła ponownie związku małżeńskiego.

Renta nie zostanie przyznana, jeśli choć jeden z warunków nie zostanie spełniony. Ponadto obowiązuje limit wysokości wypłaty — łączna kwota renty wdowiej nie może przekroczyć trzykrotności najniższej emerytury.

Jakie świadczenia w rencie wdowiej?

Do końca 2026 roku obowiązuje zasada, zgodnie z którą jedno świadczenie przysługuje w 100 proc., natomiast drugie w wysokości 15 proc. Oznacza to, że można otrzymywać:

w całości własną emeryturę i jednocześnie 15 proc. renty rodzinnej po zmarłym współmałżonku albo

i jednocześnie po zmarłym współmałżonku albo pełną rentę rodzinną i 15 proc. własnej emerytury.

Ważne Od 2027 roku udział drugiego świadczenia wzrośnie do 25 proc., co przełoży się na wyraźnie wyższe łączne wypłaty.

Limit wysokości renty wdowiej

Iwona Kowalska-Matis wyjaśnia, że dla seniorów suma wypłacanych świadczeń nie może przekroczyć wysokości trzykrotności najniższej emerytury. Po marcowej waloryzacji o 5,3 proc., limit ten wzrósł o niemal 300 zł — z kwoty 5636,73 zł do 5935,47 zł brutto.

- W przypadku przekroczenia tej wysokości świadczenia zostaną pomniejszane o wartość nadwyżki. Jeżeli natomiast już jedno świadczenie, emerytura lub renta rodzinna, będzie równa limitowi lub będzie od niego wyższa, renta wdowia nie będzie przysługiwać i wypłacane będzie wyłącznie jedno świadczenie. To istotna informacja zarówno dla osób, które już dostają rentę wdowią, jak i dla tych, które dopiero chcą się o nią starać – mówi Kowalska-Matis.