REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Kadry » Wiadomości » Renta wdowia – kryteria przyznania i limit wysokości świadczenia. Co się zmieni?

Renta wdowia – kryteria przyznania i limit wysokości świadczenia. Co się zmieni?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
11 marca 2026, 09:09
[Data aktualizacji 11 marca 2026, 09:16]
Tomasz Kowalski
oprac. Tomasz Kowalski
renta wdowia wdowa obrączka wdowiec śmierć emerytura renta rodzinna waloryzacja świadczenie ZUS wysokość świadczenia limit
Renta wdowia – kryteria przyznania i limit wysokości świadczenia. Co się zmieni?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Renta wdowia jest świadczeniem umożliwiającym łączenie własnej emerytury lub renty z rentą rodzinną po zmarłym małżonku. Świadczenie to podlega waloryzacji, a jego maksymalna kwota jest ograniczona limitem.

Połączone świadczenia – emerytura i renta rodzinna

Renta wdowia to połączenie renty rodzinnej po zmarłym małżonku z własną emeryturą.

REKLAMA

REKLAMA

- Dzięki przepisom, które weszły w życie w ubiegłym roku można dostawać dwa świadczenia jednocześnie. Warto pamiętać, że renta rodzinna dla jednej osoby wynosi 85 proc. kwoty, która przysługiwałoby zmarłemu małżonkowiwyjaśnia Iwona Kowalska-Matis, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS na Dolnym Śląsku.

Rzeczniczka wyjaśnia, że osoba, która składa wniosek może samodzielnie wybrać najkorzystniejszy dla niej wariant wypłaty lub zaznaczyć, aby wyboru wyższego ze świadczeń dokonał ZUS.

Jakie są kryteria przyznania renty wdowiej

Wniosek o rentę wdowią można złożyć w każdej chwili, jednak, aby ZUS mógł ją przyznać, trzeba spełnić określone warunki:

REKLAMA

  • kobieta ma ukończone co najmniej 60 lat, a mężczyzna 65 lat,
  • do dnia śmierci małżonka istniała wspólność małżeńska,
  • prawo do renty rodzinnej powstało nie wcześniej niż po ukończeniu 55 lat przez kobietę lub 60 lat przez mężczyznę,
  • osoba ubiegająca się o rentę wdowią nie zawarła ponownie związku małżeńskiego.

Renta nie zostanie przyznana, jeśli choć jeden z warunków nie zostanie spełniony. Ponadto obowiązuje limit wysokości wypłaty — łączna kwota renty wdowiej nie może przekroczyć trzykrotności najniższej emerytury.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Jakie świadczenia w rencie wdowiej?

Do końca 2026 roku obowiązuje zasada, zgodnie z którą jedno świadczenie przysługuje w 100 proc., natomiast drugie w wysokości 15 proc. Oznacza to, że można otrzymywać:

  • w całości własną emeryturę i jednocześnie 15 proc. renty rodzinnej po zmarłym współmałżonku albo
  • pełną rentę rodzinną i 15 proc. własnej emerytury.
Ważne

Od 2027 roku udział drugiego świadczenia wzrośnie do 25 proc., co przełoży się na wyraźnie wyższe łączne wypłaty.

Limit wysokości renty wdowiej

Iwona Kowalska-Matis wyjaśnia, że dla seniorów suma wypłacanych świadczeń nie może przekroczyć wysokości trzykrotności najniższej emerytury. Po marcowej waloryzacji o 5,3 proc., limit ten wzrósł o niemal 300 zł — z kwoty 5636,73 zł do 5935,47 zł brutto.

- W przypadku przekroczenia tej wysokości świadczenia zostaną pomniejszane o wartość nadwyżki. Jeżeli natomiast już jedno świadczenie, emerytura lub renta rodzinna, będzie równa limitowi lub będzie od niego wyższa, renta wdowia nie będzie przysługiwać i wypłacane będzie wyłącznie jedno świadczenie. To istotna informacja zarówno dla osób, które już dostają rentę wdowią, jak i dla tych, które dopiero chcą się o nią starać – mówi Kowalska-Matis.

Ważne

ZUS wypłaca już ponad 1 mln rent wdowich. Najwięcej w województwie śląskim - ok. 136 tys., najmniej w podlaskim - ok. 27 tys.

Powiązane
Emeryci i renciści muszą rozliczyć osiągnięte przychody. Kiedy kończy się termin?
Emeryci i renciści muszą rozliczyć osiągnięte przychody. Kiedy kończy się termin?
Składniki wynagrodzenia i inne należności zależne od minimalnego wynagrodzenia 2026
Składniki wynagrodzenia i inne należności zależne od minimalnego wynagrodzenia 2026
Dodatkowe wynagrodzenie roczne. Jak wyliczyć wysokość trzynastki w razie pracy na dwóch stanowiskach?
Dodatkowe wynagrodzenie roczne. Jak wyliczyć wysokość trzynastki w razie pracy na dwóch stanowiskach?
Źródło: ZUS
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code
Uprawnienia rodzicielskie - QUIZ
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne

REKLAMA

Kadry
Renta wdowia – kryteria przyznania i limit wysokości świadczenia. Co się zmieni?
11 mar 2026

Renta wdowia jest świadczeniem umożliwiającym łączenie własnej emerytury lub renty z rentą rodzinną po zmarłym małżonku. Świadczenie to podlega waloryzacji, a jego maksymalna kwota jest ograniczona limitem.
Bezpieczeństwo i równość kobiet w handlu
11 mar 2026

Zapewnienie kobietom bezpieczeństwa w domu, pracy i miejscach publicznych to kwestia priorytetowa, co do czego zgadzają się przedstawiciele rządu, organizacji pozarządowych oraz biznesu. O tym, w jaki sposób budować środowisko bezpieczne i wspierające poczucie sprawczości w sektorze handlu – jak realizować politykę równości, w tym płac mówiono na tegorocznej 12. edycji międzynarodowej inicjatywy Ring the Bell for Gender Equality, która odbyła się pod hasłem „Rights. Justice. Action. For ALL women and girls”. Koncentrowała się na trzech filarach realnej zmiany: prawach kobiet, sprawiedliwości systemowej oraz praktycznych działaniach podejmowanych przez instytucje i firmy.
Kwota wolna od potrąceń z emerytury i renty od marca 2026 r.
10 mar 2026

ZUS podał nowe kwoty emerytur i rent wolne od potrąceń, które obowiązują od 1 marca 2026 r. do 28 lutego 2027 r. Ile pieniędzy z emerytury i renty komornik musi zostawić świadczeniobiorcy?
Kobiety w bankach: aż 70% na najniższym szczeblu i tylko 4% w zarządzie. Tymczasem posiadają kluczowe cechy przywódcze
10 mar 2026

Kobiety w bankach spotykane są bardzo licznie, ale na najniższych stanowiskach - stanowią tu aż 70% zatrudnionych. Natomiast w zarządzie pań jest już tylko 4%. To niewykorzystany potencjał, ponieważ kobiety posiadają kluczowe cechy przywódcze nowoczesnych organizacji.

REKLAMA

ZUS puści długi w niepamięć: szykuje się rewolucja dla firm i osób fizycznych z długami sprzed 1999 r.
10 mar 2026

W polskim systemie ubezpieczeń społecznych od lat tkwi ciężar tysięcy zaległych zobowiązań składkowych, których korzenie sięgają czasów sprzed fundamentalnej reformy z 1999 roku. Zakład Ubezpieczeń Społecznych nieustannie podejmuje próby ich dochodzenia, ale efekty są symboliczne, a ponoszone koszty administracyjne – ogromne i wciąż niewspółmierne do zysków. Teraz rząd przygotowuje rozwiązanie, które raz na zawsze "skasuje" ten dawny bagaż, pozwalając instytucji skupić się na tym, co jest realne do ściągnięcia. Bezskuteczna gonitwa za zobowiązaniami sprzed ćwierci wieku - być może niebawem się zakończy. Chodzi o projekt ustawy, który automatycznie umorzy stare należności – bez konieczności wypełniania kolejnych wniosków, toczenia długotrwałych sporów czy uciążliwych postępowań.
"Dziękuję" to za mało. Jak naprawdę doceniać pracowników?
10 mar 2026

Dziś samo „dziękuję” to za mało. Jak naprawdę doceniać pracowników, aby czuli się dostrzegani? Dla wielu osób najważniejsze nie jest to, czy usłyszą „dobra robota", ale czy przełożony naprawdę rozumie, co musieli zrobić, by ten efekt osiągnąć.
Czas pracy kierowcy 2026. Nadchodzi rewolucja - od lipca wpłynie na koszty zatrudnienia
09 mar 2026

Czas pracy kierowcy w 2026 roku - ile kierowca może jechać bez przerwy, jaki jest limit dobowy i tygodniowy? Nadchodzi rewolucja w czasie pracy od lipca. Jak wpłynie na koszty zatrudnienia w transporcie?
Teraz wiadomość o zadłużeniu w ZUS przyjdzie szybciej. ZUS uruchamia nowy system
09 mar 2026

Wiadomość o zadłużeniu w ZUS przyjdzie szybciej - informuje ZUS. Informację o zaległości w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych dostaniesz teraz na bieżąco. Oznacza to, że najpierw będzie wiadomość o braku wpłaty, następnie wezwanie do zapłaty, a dopiero gdy płatnik nie zareaguje – upomnienie. Dzięki temu nie umknie Ci zapomniany przelew i jeśli zareagujesz szybko, unikniesz dodatkowych kosztów.

REKLAMA

Dzień drzemki w pracy. Kiedy drzemka pomaga, a kiedy szkodzi? Power nap, mikrosen i błędy niewyspanego mózgu
09 mar 2026

9 marca to dzień drzemki w pracy. Dziś często traktujemy sen jako luksus lub wręcz przeszkodę w osiąganiu celów. To potężny błąd. Kiedy drzemka pomaga, a kiedy szkodzi? Czym jest power nap i mikrosen? Jakie są błędy niewyspanego mózgu?
Więcej pracy, krótsze przerwy - te przepisy już u nas obowiązują, a wszystko przez sytuację na Bliskim Wschodzie
10 mar 2026

Ministerstwo Infrastruktury wprowadza tymczasowe odstępstwa od przepisów o czasie pracy wybranej grupy kierowców. Mogą prowadzić dłużej, odpoczywać krócej, a przerwy robić rzadziej. Powód? Konflikt na Bliskim Wschodzie i zagrożenie dla dostaw paliw w Polsce. Wyjaśniamy, kogo dotyczą zmiany i jak długo będą obowiązywać.
Zapisz się na newsletter
Kodeks pracy, urlopy, wynagrodzenia, świadczenia pracownicze. Bądź na bieżąco ze zmianami z zakresu prawa pracy. Zapisz się na nasz newsletter.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA