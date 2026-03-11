REKLAMA

Areszty i więzienia szukają funkcjonariuszy i pracowników. Co oferują kandydatom?

Areszty i więzienia szukają funkcjonariuszy i pracowników. Co oferują kandydatom?

11 marca 2026, 15:03
Tomasz Kowalski
Tomasz Kowalski
Areszty i więzienia szukają funkcjonariuszy i pracowników. Co oferują kandydatom?
Praca w aresztach i więzieniach z pewnością jest ciężka i wymagająca. Jakich warunków mogą spodziewać funkcjonariusze Służby Więziennej oraz pracownicy cywilni zatrudnieni w aresztach śledczych i zakładach karnych? Sprawdzamy oferty pracy w placówkach penitencjarnych.

Kto może zostać funkcjonariuszem lub pracownikiem w więzieniu

Kandydatem na funkcjonariusza Służby Więziennej może być osoba:

  • posiadająca obywatelstwo polskie;
  • posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej;
  • korzystająca z pełni praw publicznych;
  • która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;
  • która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;
  • dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych;
  • posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby.

Natomiast pracownikiem w Służbie Więziennej może być osoba, która:

  • ukończyła 18 lat i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
  • daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;
  • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;
  • ma odpowiednie do zajmowanego stanowiska wykształcenie;
  • daje rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;
  • posiada zdolność psychiczną i fizyczną pozwalającą na zatrudnienie na określonym stanowisku, którą ustala służba medycyny pracy.

Inspektor działu informatyki i łączności

Zakład Karny w Uhercach Mineralnych prowadzi procedurę kwalifikacyjną dla kandydatów do służby w Służbie Więziennej. Nabór prowadzony jest na stanowisko młodszego inspektora działu informatyki i łączności.

Kandydaci na funkcjonariusza mogą m. in. spodziewać się:

  • wynagrodzenia na start w wysokości co najmniej 6420 zł netto dla osób poniżej 26 roku życia i 5897 zł netto dla osób powyżej 26 roku życia;
  • nagród rocznych, tzw. trzynastek w wysokości ok. jednomiesięcznego uposażenia,
  • nagród uznaniowych i jubileuszowych (pierwsza po 20 latach służby i pracy);
  • raz w roku wypłaty równoważnika za umundurowanie w kwocie ok. 2200 zł netto;
  • dofinansowania do wypoczynku dla siebie i członków rodziny w wysokości ok. 536 zł netto na osobę;
  • zwrotu kosztów dojazdu do służby;
  • rekompensaty pieniężnej za wypracowane nadgodziny w wysokości ok. 45 zł netto za jedną nadgodzinę;
  • świadczenia mieszkaniowego, wypłacanego co miesiąc w kwocie od 900 zł do 1500 zł netto – w zależności od lokalizacji jednostki pełnienia służby.

Po dwóch latach służby, przechodząc do służby stałej, przysługuje prawo do zasiłku na zagospodarowanie w wysokości jednomiesięcznego uposażenia.

Funkcjonariusz na początek będzie miał prawo do 26 dni urlopu wypoczynkowego, po 10 latach służby - 31 dni, po 15 latach służby - 35 dni, a po 20 latach - 39 dni urlopu wypoczynkowego.

Jakie warunki musi spełniać kandydat? Najważniejsze jest oczywiście odpowiednie wykształcenie, czyli wykształcenie wyższe II stopnia na kierunku informatyka lub pokrewnym. Oprócz tego wymagane jest doświadczenie zawodowe.

Strażnik działu ochrony

Zakład karny w Przemyślu poszukuje osoby na stanowisko strażnika działu ochrony. Kandydaci mogą spodziewać się m. in.:

  • wynagrodzenia na start w wysokości co najmniej 5567 zł netto dla osób poniżej 26 roku życia i 5163 zł netto dla osób powyżej 26 roku życia;
  • nagród rocznych, tzw. trzynastki w wysokości ok. jednomiesięcznego uposażenia;
  • nagród uznaniowych i jubileuszowych;
  • corocznego równoważnika za umundurowanie;
  • dofinansowania do wypoczynku dla siebie i członków rodziny;
  • zwrotu kosztów dojazdu do służby;
  • rekompensaty pieniężnej za wypracowane nadgodziny;
  • świadczenia mieszkaniowego.

Kandydat powinien posiadać wykształcenie co najmniej średnie. Mile widziane jest też posiadanie uprawnień instruktora sportów walki lub strzelectwa sportowego.

Pielęgniarka lub pielęgniarz

Jednostki penitencjarne poszukują nie tylko funkcjonariuszy, ale także pracowników cywilnych. Dyrektor Aresztu Śledczego w Gdańsku ogłosił nabór na stanowisko:

  • młodsza pielęgniarka/młodszy pielęgniarz
  • pielęgniarka/pielęgniarz
  • starsza pielęgniarka/starszy pielęgniarz
  • specjalista pielęgniarka/specjalista pielęgniarz

szpitala i ambulatorium z izbą chorych.

Zatrudnienie na jednym z powyższych stanowisk zależeć będzie od posiadanych kwalifikacji i doświadczenia.

Wymagania stawiane kandydatom:

  • wykształcenie kierunkowe oraz aktualne prawo wykonywania zawodu;
  • umiejętność obsługi komputera;
  • samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań;
  • wysoki poziom odpowiedzialności zawodowej.

Ponadto mile widziane są:

  • ukończone kursy specjalistyczne;
  • dobra organizacja pracy własnej i umiejętność ustalania priorytetów;
  • gotowość do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji;
  • odporność na stres oraz umiejętność pracy w sytuacjach wymagających szybkiego podejmowania decyzji.

Oferowane wynagrodzenie miesięczne zasadnicze wynosi od 7691,00 zł brutto do 10555,00 zł brutto (uzależnione od poziomu stanowiska). Ponadto będzie przysługiwać dodatek za staż pracy oraz dodatek za pracę w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności.

Źródło: INFOR
W polskim systemie ubezpieczeń społecznych od lat tkwi ciężar tysięcy zaległych zobowiązań składkowych, których korzenie sięgają czasów sprzed fundamentalnej reformy z 1999 roku. Zakład Ubezpieczeń Społecznych nieustannie podejmuje próby ich dochodzenia, ale efekty są symboliczne, a ponoszone koszty administracyjne – ogromne i wciąż niewspółmierne do zysków. Teraz rząd przygotowuje rozwiązanie, które raz na zawsze "skasuje" ten dawny bagaż, pozwalając instytucji skupić się na tym, co jest realne do ściągnięcia. Bezskuteczna gonitwa za zobowiązaniami sprzed ćwierci wieku - być może niebawem się zakończy. Chodzi o projekt ustawy, który automatycznie umorzy stare należności – bez konieczności wypełniania kolejnych wniosków, toczenia długotrwałych sporów czy uciążliwych postępowań.

