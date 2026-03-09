REKLAMA

Strona główna » Kadry » Wiadomości » Czy sztuczna inteligencja naprawdę zabiera nam pracę? Zaskakujące ustalenia

Czy sztuczna inteligencja naprawdę zabiera nam pracę? Zaskakujące ustalenia

09 marca 2026, 10:25
oprac. Kamil Nowak
Czy sztuczna inteligencja naprawdę zabiera nam pracę? Zaskakujące ustalenia
Od wielu miesięcy dominująca narracja na brzmi, że sztuczna inteligencja zabierze ludziom wiele miejsc pracy, szczególnie w zawodach umysłowych. Tymczasem, jak wynika z danych, nie ma wystarczająco mocnych i przekonujących dowodów na to, że sztuczna inteligencja wywiera negatywny wpływ na rynek pracy.

O sprawie pisze poniedziałkowy "Puls Biznesu".

Dominująca narracja każe bać się sztucznej inteligencji na rynku pracy

W ostatnich miesiącach narracja w mediach podąża w jednym kierunku — sztuczna inteligencja stanowi coraz większe zagrożenie dla ludzkiej pracy. AI doprowadzi do katastrofy gospodarczej, a wypowiedzi liderów Doliny Krzemowej przekonujących świat, że kolejne zawody (prawnicy, programiści, księgowi) z czasem zostaną w stu procentach zautomatyzowane przez zaawansowane modele językowe - czytamy w „Pulsie Biznesu”

Dane mówią co innego

Autorzy Anthropic dzielą amerykański rynek pracy na zawody wysoce podatne na automatyzację przez AI (głównie prace umysłowe) oraz mniej podatne (głównie prace fizyczne) i porównują stopę bezrobocia w obu grupach. Co się okazuje? W obu klastrach bezrobocie podąża bardzo podobną ścieżką - nie widać, by ludzie wykonujący pracę, którą można teoretycznie łatwo zautomatyzować, tracili zatrudnienie szybciej niż pracownicy mniej wrażliwi na obecny postęp technologiczny. Co istotne, stopa bezrobocia w tej pierwszej grupie jest wciąż niższa - podaje „PB”.

AI jako źródło nowych możliwości

Jeżeli już szukać analogii do znanych narracji, to ten obraz bliższy jest wizji technooptymistów niż katastrofistów — AI jako źródło nowych możliwości, które podnosi produktywność, dochody i dobrobyt bez masowej destrukcji miejsc pracy. Zmiana jest może nie tak spektakularna, jak wieszczą najbardziej entuzjastyczni zwolennicy tej technologii, ale na dziś kierunek wydaje się bardziej pozytywny aniżeli negatywny - czytamy w „PB”.

Źródło: PAP
