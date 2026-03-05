REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Kadry » Wiadomości » Niemożliwy powrót pracownika do pracy po urlopie. Czy to grozi utratą zatrudnienia?

Niemożliwy powrót pracownika do pracy po urlopie. Czy to grozi utratą zatrudnienia?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
05 marca 2026, 07:48
[Data aktualizacji 05 marca 2026, 09:05]
Tomasz Kowalski
oprac. Tomasz Kowalski
podróż wakacje lotnisko urlop zawiadomienie pracodawcy powrót do pracy nieobecność usprawiedliwienie Iran wojna USA Izrael
Niemożliwy powrót pracownika do pracy po urlopie. Czy to grozi utratą zatrudnienia?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

W związku z nalotami przeprowadzonymi na Iran przez USA i Izrael oraz odwetem sił irańskich, wiele państw z Bliskiego Wschodu zamknęło przestrzeń powietrzną. O sytuacji pracowników, których powrót do pracy po urlopie został uniemożliwiony, mówi Dyrektor Departamentu Pracy Konfederacji Lewiatan Robert Lisicki.

rozwiń >

Najważniejsze, to zawiadomić pracodawcę o nieobecności

Robert Lisicki podkreśla, że w prawie pracy nie ma konkretnych przepisów, które regulują sytuację braku możliwości podjęcia pracy ze względu na tego typu okoliczności.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja
Kodeks pracy 2026
Wynagrodzenia 2026. Rozliczanie płac w praktyce
Czas pracy 2026

- Zgodnie z przepisami, jeżeli zaistnieją takie przyczyny uniemożliwiające stawienie się w pracy w terminie, to pracownik jest zobowiązany w pierwszej kolejności niezwłocznie, nie później niż drugiego dnia nieobecności, zawiadomić pracodawcę o przyczynie swojej nieobecności i przewidywanym okresie jej trwania. Niedotrzymanie tego terminu może być usprawiedliwione szczególnymi okolicznościami uniemożliwiającymi terminowe dopełnienie przez pracownika tego obowiązku – mówi ekspert.

Czy można przedłużyć urlop?

Zdaniem Lisickiego sytuacja pracownika w takim przypadku zależy od porozumienia się z pracodawcą. Pracownik może bowiem umówić się z pracodawcą na wydłużenie urlopu wypoczynkowego lub skorzystać z prawa do urlopu na żądanie (4 dni w roku kalendarzowym). W przypadku braku płatnego urlopu do wykorzystania, pracownik może zawnioskować o urlop bezpłatny. W tym przypadku jest on zwolniony z obowiązku świadczenia pracy, ale bez wynagrodzenia.

- Wynagrodzenie przysługuje za czas wykonywania pracy albo za okres nieobecności, kiedy przepisy gwarantują zachowanie prawa do wynagrodzenia. Sytuacja niemożności stawienia się do pracy, nawet w przypadku obiektywnej sytuacji, nie uprawnia pracownika do zachowania prawa do wynagrodzenia - podkreślił.

REKLAMA

Wypadki przy pracy. Procedury i świadczenia
Autopromocja

Wypadki przy pracy. Procedury i świadczenia

Sprawdź

Czy trzeba usprawiedliwić nieobecność?

Lisicki zaznaczył jednak, że pracownik, który nie miał możliwości skorzystania z urlopu, po powrocie do pracy będzie musiał usprawiedliwić swoją nieobecność. Chodzi o wykazanie przyczyn, które potwierdzą wydarzenia, które pracownik wskazał jako przyczynę nieobecności. To np. dokumenty, potwierdzające odwołanie planowanego lotu powrotnego.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Zgodnie z prawem pracownicy mają również w określonych przypadkach prawo do zwolnienia od pracy z powodu siły wyższej. Lisicki podkreślił jednak, że w jego ocenie w tym przypadku przesłanki uprawniające do takiego zwolnienia nie będą spełnione. Wolne w wymiarze 2 dni albo 16 godzin pracownik może bowiem wykorzystać zgodnie z przepisami jedynie z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem.

Gdy pracownik jest w trakcie podróży służbowej

Zdaniem eksperta inaczej sytuacja kształtuje się w przypadku pracowników, będących w podróży, w związku z delegacją służbową. Wyjazd w delegację jest bowiem poleceniem służbowym ze strony pracodawcy.

- Było to polecenie pracodawcy i to on jest zaangażowany w sytuację związaną z nieobecnością pracownika. To pracodawca odpowiadał za pobyt pracownika za granicą. Jeśli z przyczyn niezależnych od pracownika nie może wrócić zgodnie z planem, koszty dodatkowego pobytu również podlegają zwrotowi - zaznaczył.

Czy można stracić pracę?

Lisicki podkreślił również, że pracownik nie powinien obawiać się możliwości utraty pracy z powodu braku możliwości powrotu do kraju.

- Jeżeli pracownik rzeczywiście nie ma możliwości powrotu, ponieważ ze względu na obecną sytuację zostały zawieszone loty z miejsca, w którym aktualnie on przebywa, to trudno tutaj przypisywać mu jakiś stopień winy. Kluczowe jest, aby wypełnił wyżej wskazany obowiązek poinformowania pracodawcy o zaistniałej sytuacji - powiedział.

Co ze zleceniobiorcami?

Zapytany o to, jak analogiczna sytuacja przekłada się na osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenie lub B2B, Lisicki podkreślił, że w stosunku do tych osób nie stosuje się przepisów prawa pracy.

- Wszystko zależy więc od tego, jak kształtowany jest ten stosunek zobowiązaniowy, który stoi u podstaw wykonywania zadania za granicą przez te osoby – wskazał ekspert.

Jak optymalizować koszty zatrudnienia. Poradnik dla pracodawców
Autopromocja

Jak optymalizować koszty zatrudnienia

Sprawdź

Powiązane
Czy wypłata ekwiwalentu pieniężnego pozbawia prawa do dodatkowego urlopu?
Czy wypłata ekwiwalentu pieniężnego pozbawia prawa do dodatkowego urlopu?
Informacja dla zadłużonych płatników na profilu PUE/eZUS
Informacja dla zadłużonych płatników na profilu PUE/eZUS
Nowe funkcjonalności systemu e-Umów. Skorzystają wszyscy pracodawcy
Nowe funkcjonalności systemu e-Umów. Skorzystają wszyscy pracodawcy
Źródło: PAP
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code
Uprawnienia rodzicielskie - QUIZ
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne

REKLAMA

Kadry
Niemożliwy powrót pracownika do pracy po urlopie. Czy to grozi utratą zatrudnienia?
05 mar 2026

W związku z nalotami przeprowadzonymi na Iran przez USA i Izrael oraz odwetem sił irańskich, wiele państw z Bliskiego Wschodu zamknęło przestrzeń powietrzną. O sytuacji pracowników, których powrót do pracy po urlopie został uniemożliwiony, mówi Dyrektor Departamentu Pracy Konfederacji Lewiatan Robert Lisicki.pap
Do 50 tys. zł kary dla pracodawcy za nielegalne zatrudnienie po zmianie przepisów
04 mar 2026

Teraz pracodawca może otrzymać nawet do 50 tys. zł kary za nielegalne zatrudnienie. Po zmianie przepisów zwiększyły się uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy i Straży Granicznej. Jakie najważniejsze zmiany weszły w życie? Na co trzeba zwracać uwagę?
Mężczyźni opiekowali się dziećmi przez 2,3 mln dni a kobiety 8,5 mln dni w roku - dane ZUS dot. zasiłku opiekuńczego
04 mar 2026

Mężczyźni opiekowali się dziećmi przez 2,3 mln dni a kobiety 8,5 mln dni w roku - to dane ZUS dotyczące zasiłku opiekuńczego. Natomiast w przypadku zasiłku przy opiece nad innym członkiem rodziny niż dziecko prowadzili panowie - 1,4 mln dni na opiekuńczym. Panie pobierały zasiłek przez 988 tys. dni. Przysługuje on osobie, która podlega ubezpieczeniu chorobowemu.
19 euro za godzinę pracy w Holandii (produkcja, magazyn, szklarnia, pakowanie). 12 euro na godzinę we Francji (winobranie) plus premie dzienne i urlopowe
04 mar 2026

Ile można zarobić za granicą w pracy sezonowej? Które państwa chętnie zatrudniają Polaków, a gdzie najbardziej chcą pracować pracownicy z Polski? Można zarobić 19 euro za godzinę pracy w Holandii (produkcja, magazyn, szklarnia, pakowanie) i 12 euro na godzinę we Francji (winobranie) plus premie dzienne oraz urlopowe.

REKLAMA

Czy wypłata ekwiwalentu pieniężnego pozbawia prawa do dodatkowego urlopu?
04 mar 2026

Dodatkowy urlop wypoczynkowy jest uprawnieniem przysługującym pracownikom z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności. Chociaż przepisy dotyczące tego urlopu nie są nowe, nadal pojawiają się wątpliwości odnośnie prawa do pierwszego urlopu dodatkowego dla osoby niepełnosprawnej.
SN zdecydował: prowadzenie samochodu bez prawa jazdy, spowodowanie kolizji oraz zatajenie tego przed pracodawcą nie mieszczą się w hipotezie art. 52 § 1 pkt 3 KP (dyscyplinarka)
04 mar 2026

Rzeczą oczywistą wydawałaby się tzw. dyscyplinarka za prowadzenie samochodu bez prawa jazdy, spowodowanie kolizji oraz zatajenie tego przed pracodawcą, jednak Sąd Najwyższy uznał, że zachowania te nie mieszczą się w hipotezie art. 52 § 1 pkt 3 Kodeksu Pracy (rozwiązanie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia z powodu zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku). W sprawie chodziło o dyrektora, który dopuścił się ww. czynów. Jak zakończyła się sprawa i czy dyrektor podlegał pod inny paragraf?
Gdy słowo znaczy więcej niż procedura. 97% pracowników dostrzega pozytywną rolę doceniania [BADANIE]
04 mar 2026

Choć pozytywne skutki doceniania są oczywiste, aż połowa pracujących nie widzi, by ich zaangażowanie było zauważane, wynika z ankiet Gi Group Holding. Także regularny feedback nadal nie jest oczywistą praktyką – połowa pracowników otrzymuje go tylko raz lub dwa razy w roku. Luka między siłą uznania a realiami codziennej pracy pozostaje wyraźna.
ZUS sam daje 7000 zł bez 61,08 zł i bez stażu, bez ani jednego dnia pracy, bez wniosku. Kiedy i dla kogo?
04 mar 2026

Kto z nas nie chciałby mieć przyznanego prawa do świadczenia w wysokości 7000 zł, i kto nie chciałby otrzymywać co miesiąc, na konto - bez konieczności spełnienia dodatkowych warunków, bez stażu pracy, bez ani jednego dnia pracy - tak dużych pieniędzy?

REKLAMA

Ważne zmiany w ZUS: Eksperci wyjaśnią waloryzację i limity dorabiania do emerytur
04 mar 2026

W najbliższy czwartek rzeszowski oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych organizuje dyżur telefoniczny poświęcony m.in. marcowej waloryzacji świadczeń oraz nowym limitom dorabiania do emerytur i rent. Eksperci będą udzielać porad w zakresie zmian, które weszły w życie w marcu.
[ZUS informuje] W jaki sposób lekarze ZUS podchodzą do niepełnosprawności intelektualnej albo problemów osób w spektrum autyzmu?
03 mar 2026

Nasze pytanie do ZUS: W jaki sposób lekarze ZUS podchodzą do niepełnosprawności intelektualnej albo problemów osób w spektrum autyzmu. Czy można niesamodzielność /niepełnosprawność rozpoznać przez kilka pytań? Czy jest możliwe rozpoznanie sytuacji zdrowotnej po 2 minutach badania?
Zapisz się na newsletter
Kodeks pracy, urlopy, wynagrodzenia, świadczenia pracownicze. Bądź na bieżąco ze zmianami z zakresu prawa pracy. Zapisz się na nasz newsletter.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA