24 lutego 2026 roku Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o systemie eUmów. Projekt przewiduje rozszerzenie dostępności systemu na wszystkich pracodawców, szerszy katalog umów, ułatwienia dla firm zatrudniających cudzoziemców, a także dodanie obsługi umów zawartych poza systemem.

Co to jest system eUmów

7 stycznia 2026 roku w portalu Praca.gov.pl wystartował tzw. system eUmów. Został on uruchomiony na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2022 r. o systemie teleinformatycznym do obsługi niektórych umów i jest dostępny dla użytkowników bezpłatnie. To krok w stronę prostszego i bardziej przejrzystego zawierania umów — tak, by każdy mógł załatwić to szybko i bez zbędnych formalności.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja

System pozwala zawierać, zmieniać i rozwiązywać umowy takie jak:

umowa o pracę ,

, umowa zlecenia ,

, umowy o świadczenie usług ,

, umowy uaktywniające, np. z nianią.

System umożliwia korzystanie z gotowych szablonów umów i dokumentów powiązanych — np. aneksów, wypowiedzeń, świadectw pracy.Pozwala też przygotować dokumenty na gotowych wzorach i podpisać je podpisem zaufanym.

Dzięki systemowi możliwe jest prowadzenie i przechowywanie dokumentacji pracowniczej elektronicznie bez obowiązku jej przechowywania w formie papierowej. Możliwy jest też ciągły dostęp do dokumentów elektronicznych oraz możliwość zgłaszania pracowników i wykonawców do ubezpieczeń i opodatkowania przez ZUS i KAS.

REKLAMA

Rozszerzenie funkcjonalności systemu eUmów

MRPiPS pracuje nad rozwojem systemu eUmów. 24 lutego 2026 roku Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy rozszerzający jego funkcjonalności. Nowelizacja przepisów ma zezwolić na zawieranie umów w systemie przez każdy zainteresowany podmiot niezależnie od jego statusu czy wielkości. Z systemu będą mogli korzystać wszyscy pracodawcy (obecnie tylko do 9 pracowników). Będzie możliwość zawierania innych rodzajów umów (np. o zakazie konkurencji, umowy szkoleniowe, o współodpowiedzialności materialnej, o wolontariat). Uruchomiona ma być również możliwość obsługi umów zawartych poza systemem.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Dodatkowo projekt przewiduje:

ułatwienie rozliczania należności publiczno-prawnych do umów zawartych w systemie – usprawnienie przekazywania rozliczeń i dokumentów do ZUS.

do umów zawartych w systemie – usprawnienie przekazywania rozliczeń i dokumentów do ZUS. ułatwienie dla firm zatrudniających cudzoziemców – automatyczne przekazywanie kopii zawartej umowy do podmiotu, który wydał pozwolenie na pracę.

– automatyczne przekazywanie kopii zawartej umowy do podmiotu, który wydał pozwolenie na pracę. korzystanie z systemu dalej będzie dobrowolne i bezpłatne – pracownik będzie mógł wymagać zawarcia umowy w tradycyjnej formie.

System zostanie również wyposażony w kalkulatory wynagrodzeń i ubezpieczeń. Narzędzia mają ułatwić przedsiębiorcom wyliczanie wynagrodzenia, urlopu wypoczynkowego, składek z tytułu zatrudnienia czy należności podatkowych.

Uruchomienie nowych funkcji jest planowane na 2029 rok.