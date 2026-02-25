REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Kadry » Wiadomości » Nowe funkcjonalności systemu eUmów. Skorzystają wszyscy pracodawcy

Nowe funkcjonalności systemu eUmów. Skorzystają wszyscy pracodawcy

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
25 lutego 2026, 08:25
[Data aktualizacji 25 lutego 2026, 08:41]
Tomasz Kowalski
Tomasz Kowalski
eUmowy system teleinformatyczny pracodawcy umowa o pracę umowa zlecenia umowa uaktywniająca projekt ustawy funkcjonalności MRPiPS
Nowe funkcjonalności systemu eUmów. Skorzystają wszyscy pracodawcy
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

24 lutego 2026 roku Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o systemie eUmów. Projekt przewiduje rozszerzenie dostępności systemu na wszystkich pracodawców, szerszy katalog umów, ułatwienia dla firm zatrudniających cudzoziemców, a także dodanie obsługi umów zawartych poza systemem.

Co to jest system eUmów

7 stycznia 2026 roku w portalu Praca.gov.pl wystartował tzw. system eUmów. Został on uruchomiony na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2022 r. o systemie teleinformatycznym do obsługi niektórych umów i jest dostępny dla użytkowników bezpłatnie. To krok w stronę prostszego i bardziej przejrzystego zawierania umów — tak, by każdy mógł załatwić to szybko i bez zbędnych formalności.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja
Kodeks pracy 2026
Wynagrodzenia 2026. Rozliczanie płac w praktyce
Czas pracy 2026

System pozwala zawierać, zmieniać i rozwiązywać umowy takie jak:

  • umowa o pracę,
  • umowa zlecenia,
  • umowy o świadczenie usług,
  • umowy uaktywniające, np. z nianią.

System umożliwia korzystanie z gotowych szablonów umów i dokumentów powiązanych — np. aneksów, wypowiedzeń, świadectw pracy.Pozwala też przygotować dokumenty na gotowych wzorach i podpisać je podpisem zaufanym.

Dzięki systemowi możliwe jest prowadzenie i przechowywanie dokumentacji pracowniczej elektronicznie bez obowiązku jej przechowywania w formie papierowej. Możliwy jest też ciągły dostęp do dokumentów elektronicznych oraz możliwość zgłaszania pracowników i wykonawców do ubezpieczeń i opodatkowania przez ZUS i KAS.

REKLAMA

Wypadki przy pracy. Procedury i świadczenia
Autopromocja

Wypadki przy pracy. Procedury i świadczenia

Sprawdź

Rozszerzenie funkcjonalności systemu eUmów

MRPiPS pracuje nad rozwojem systemu eUmów. 24 lutego 2026 roku Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy rozszerzający jego funkcjonalności. Nowelizacja przepisów ma zezwolić na zawieranie umów w systemie przez każdy zainteresowany podmiot niezależnie od jego statusu czy wielkości. Z systemu będą mogli korzystać wszyscy pracodawcy (obecnie tylko do 9 pracowników). Będzie możliwość zawierania innych rodzajów umów (np. o zakazie konkurencji, umowy szkoleniowe, o współodpowiedzialności materialnej, o wolontariat). Uruchomiona ma być również możliwość obsługi umów zawartych poza systemem.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Dodatkowo projekt przewiduje:

  • ułatwienie rozliczania należności publiczno-prawnych do umów zawartych w systemie – usprawnienie przekazywania rozliczeń i dokumentów do ZUS.
  • ułatwienie dla firm zatrudniających cudzoziemców – automatyczne przekazywanie kopii zawartej umowy do podmiotu, który wydał pozwolenie na pracę.
  • korzystanie z systemu dalej będzie dobrowolne i bezpłatne – pracownik będzie mógł wymagać zawarcia umowy w tradycyjnej formie.

System zostanie również wyposażony w kalkulatory wynagrodzeń i ubezpieczeń. Narzędzia mają ułatwić przedsiębiorcom wyliczanie wynagrodzenia, urlopu wypoczynkowego, składek z tytułu zatrudnienia czy należności podatkowych.

Uruchomienie nowych funkcji jest planowane na 2029 rok.

Podstawa wymiaru składek ZUS. Praktycznie rozliczenia
Autopromocja

Podstawa wymiaru składek ZUS. Praktycznie rozliczenia

Sprawdź

Powiązane
Kontrola zwolnień lekarskich od pracy - jakie zmiany wprowadzi nowe rozporządzenie?
Kontrola zwolnień lekarskich od pracy - jakie zmiany wprowadzi nowe rozporządzenie?
Od 1 marca zmiana w limitach dla dorabiających emerytów i rencistów. Kiedy ZUS zawiesi wypłatę świadczenia?
Od 1 marca zmiana w limitach dla dorabiających emerytów i rencistów. Kiedy ZUS zawiesi wypłatę świadczenia?
ZUS udostępnia nowy portal eZUS. Na początek tylko 500 tys. płatników składek
ZUS udostępnia nowy portal eZUS. Na początek tylko 500 tys. płatników składek
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie - QUIZ
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne

REKLAMA

Kadry
Nowe funkcjonalności systemu eUmów. Skorzystają wszyscy pracodawcy
25 lut 2026

24 lutego 2026 roku Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o systemie eUmów. Projekt przewiduje rozszerzenie dostępności systemu na wszystkich pracodawców, szerszy katalog umów, ułatwienia dla firm zatrudniających cudzoziemców, a także dodanie obsługi umów zawartych poza systemem.
Pełny etat można obniżyć do 4, a nawet 3,5 godz. pracy dziennie. Trzeba mieć dziecko do 6. roku życia, a pracodawca nie może odmówić
24 lut 2026

Pełny etat można obniżyć do 4, a nawet 3,5 godz. pracy dziennie. To uprawnienie rodzicielskie z Kodeksu pracy, które przysługuje rodzicom dzieci do 6. roku życia. Trzeba być uprawnionym do urlopu wychowawczego. Przy małych dzieciach można dodać przerwy na karmienie. Pracodawca nie może odmówić obniżenia wymiaru czasu pracy.
Czy zysk z PPK trzeba wykazać w rocznym zeznaniu PIT? Uwaga na wypłaty. Osoba po 60. roku życia nie zapłaci podatku przy spełnieniu warunków [Przykłady]
24 lut 2026

Dochody z tytułu uczestnictwa w PPK są co do zasady wolne od podatku dochodowego. Obowiązek zapłaty podatku istnieje tylko w niektórych przypadkach skorzystania przez uczestnika PPK z tych środków. Trzeba uważać na obowiązek rozliczenia podatku przy wypłatach z PPK. Kiedy osoba po 60. roku życia nie zapłaci podatku? Oto przykłady.
Sąd otworzył furtkę do danych, które miały nie być jawne. Sprawdź, czy Ciebie też to dotyczy
24 lut 2026

Publiczna instytucja odmówiła ujawnienia dokumentów, powołując się na ochronę prywatności. Sąd miał inne zdanie - i wydał wyrok, który może zmienić zasady dla tysięcy osób współpracujących z państwem i jego instytucjami. Czy Twoje dane też są zagrożone ujawnieniem?

REKLAMA

Wpisywać benefity w ofertach pracy? Sprawdź, w których branżach ma to znaczenie, a w których nie wpływa to na liczbę aplikacji
24 lut 2026

Czy wpisywać benefity pozapłacowe w ofertach pracy? Sprawdź, w których branżach ma to znaczenie i aplikacje rosną nawet o 56%, a w których nie wpływa to na zgłoszenia kandydatów do pracy. To ważna informacja dla pracodawców i działów HR.
Ponad 100 największych firm na GPW musi dostosować skład władz do dyrektywy Women on Boards. Ile jest kobiet w zarządach? Liczby rosną zbyt wolno
24 lut 2026

Ponad 100 największych firm na GPW musi dostosować skład władz do dyrektywy Women on Boards. Ile jest kobiet w zarządach i radach nadzorczych? Okazuje się, że tylko 13,6% wszystkich spółek GPW miało kobiety w zarządzie, a 18,7% w radzie nadzorczej. Liczby te rosną, ale zbyt wolno.

Co szósty dorosły Polak jest w strachu przed zwolnieniem z pracy [BADANIE]
24 lut 2026

16,5% Polaków boi się, że w tym roku straci pracę. 71,6 nie ma takich obaw. Natomiast 11,9% nie jest pewnych, czy doświadcza tego typu lęków. Tak wynika z najnowszego badania rynkowego. Autorzy raportu podkreślają, że wyniki wskazują na podwyższony, choć nie skrajny, poziom stresu społecznego. Ich zdaniem, większe obawy mogą mieć pracownicy wykonujący zadania rutynowe, administracyjne i powtarzalne, które zaczynają przejmować narzędzia oparte na AI. Większy niepokój może występować w regionach o mniejszej dywersyfikacji rynku pracy.
Dynamiczny odpływ pracowników i nadmiar pracownic na polskim rynku pracy - skutek wojny w Ukrainie
24 lut 2026

Dynamiczny odpływ pracowników był szczególnie zauważalny w budownictwie. Z drugiej strony mieliśmy nadmiar pracownic na polskim rynku pracy. To jedne z najbardziej zauważalnych skutków wojny w Ukrainie. Co działo się w logistyce i budownictwie?

REKLAMA

Rozliczenie PIT przez freelancera w 2026 r. krok po kroku. Jak można obniżyć podatek? [zlecenie, działalność nierejestrowana, działalność gospodarcza]
23 lut 2026

Jak krok po kroku freelancer może rozliczyć PIT w 2026 r. (zlecenie, działalność nierejestrowana, działalność gospodarcza)? Jak można obniżyć podatek? Do kiedy należy rozliczyć PIT?
Wakacje innych najbardziej bolą milenialsów
23 lut 2026

To nie najmłodsi użytkownicy social mediów najczęściej porównują swoje życie do internetowych kadrów z wakacji influencerów. Najbardziej podatni na urlopową zazdrość okazują się młodzi milenialsi. Z badania agencji turystycznej My Luxoria wynika, że 53 proc. Polaków w wieku 25–34 lata przyznaje, iż odczuwa ukłucie zazdrości, oglądając wakacyjne relacje influencerów. To właśnie ta grupa jest też najaktywniejsza na Instagramie.
Zapisz się na newsletter
Kodeks pracy, urlopy, wynagrodzenia, świadczenia pracownicze. Bądź na bieżąco ze zmianami z zakresu prawa pracy. Zapisz się na nasz newsletter.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA