Nowa ustawa o zawodzie psychologa podpisana. Koniec z nielegalnym świadczeniem usług

Prezydent RP podpisał ustawę o zawodzie psychologa oraz samorządzie zawodowym psychologów, która porządkuje rynek usług psychologicznych i wzmacnia ochronę osób korzystających ze wsparcia. Nowe przepisy, przygotowane w Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wprowadzają m.in. obowiązkowy rejestr psychologów oraz sankcje za wykonywanie zawodu bez wymaganych kwalifikacji.

Nowa ustawa o zawodzie psychologa oraz samorządzie zawodowym psychologów porządkuje rynek usług psychologicznych, zapewnia także większą ochronę zarówno osobom ich udzielającym, jak i korzystającym ze wsparcia. 12 lutego 2026 roku Prezydent RP podpisał ustawę.

Projekt nowych przepisów powstał w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej we współpracy ze środowiskiem psychologów i w odpowiedzi na pojawiające się od lat postulaty.

Ważne Celem podpisanej przez Prezydenta RP ustawy o zawodzie psychologa oraz samorządzie zawodowym psychologów jest podniesienie jakości udzielanych świadczeń, zapewnienie bezpieczeństwa korzystającym ze wsparcia, a także zadbanie o interesy psycholożek i psychologów.

Nielegalne będzie m.in. podawanie się za psychologa bez odpowiednich kwalifikacji i co za tym idzie – bez prawa do wykonywania zawodu. Dzięki temu osoba szukająca wsparcia będzie miała pewność, że dana osoba ma odpowiednie kwalifikacje i jest w stanie zaoferować specjalistyczną pomoc.

Kto będzie mógł wykonywać zawód psychologa?

Ustawa zakłada, że prawo do wykonywania zawodu psychologa będzie przysługiwało osobom, które ukończyły studia na kierunku psychologia I i II stopnia lub jednolite magisterskie.

Osoby, które ukończyły lub rozpoczęły studia II stopnia (także jednolite studia magisterskie na kierunku psychologia zdrowia) przed wejściem w życie ustawy, także będą mogły wpisać się do Rejestru Psychologów.

Prawo wykonywania zawodu będą mogły uzyskać również osoby z odpowiednimi kwalifikacjami zdobytymi w Unii Europejskiej lub z dyplomem z innych państw – konieczna będzie jednak znajomość języka polskiego.

Samorząd zawodowy i rejestr psychologów

Ustawa zakłada utworzenie samorządu zawodowego psychologów, który będzie:

reprezentować środowisko zawodowe ,

, sprawiać pieczę nad należytym wykonywaniem zawodu,

prowadzić postępowania dyscyplinarne,

dbać o etykę i rozwój zawodowy.

Działalność samorządu będzie objęta nadzorem ministra właściwego do spraw pracy.

O co chodzi z rejestrem psychologów? Prawo wykonywania zawodu będzie przyznawane z dniem wpisu do Rejestru Psychologów, prowadzonego przez regionalne rady psychologów. Będzie można sprawdzić psychologa w rejestrze (m.in. imię i nazwisko, status wykonywania zawodu).

Psycholog rozpoczynający wykonywanie zawodu po uzyskaniu wpisu do Rejestru będzie zobowiązany do współpracy z doświadczonym psychologiem – opiekunem. Obowiązek nie dotyczy osób z odpowiednim doświadczeniem zawodowym sprzed wejścia ustawy w życie.

Większa ochrona korzystających ze wsparcia

Co w sytuacji, gdy osoba korzystająca ze wsparcia psychologicznego będzie miała zastrzeżenia? Każda osoba pokrzywdzona działaniami psychologa będzie mogła złożyć wniosek do rzecznika dyscyplinarnego. Samorząd będzie prowadził postępowania dyscyplinarne i orzekał kary, w tym zawieszenie lub pozbawienie prawa wykonywania zawodu.

Psycholog będzie także zobowiązany do zachowania tajemnicy zawodowej, prowadzenia dokumentacji psychologicznej oraz ochrony danych osobowych.