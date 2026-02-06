Zaczynają się zimowe igrzyska olimpijskie 2026. lle płacą za medal? Co trzeba zrobić aby otrzymać emeryturę olimpijską? Ile dyscyplin? Pytań jest wiele, ale dla kibiców ważne jest to, aby Polska reprezentacja zdobyła jak najwięcej medali i poprawiła swoje rekordy życiowe, olimpijskie czy światowe.

Gdzie odbędą się zimowe igrzyska olimpijskie 2026?

XXV Zimowe Igrzyska Olimpijskie – międzynarodowe wydarzenie sportowe odbędzie się w mieście: Mediolan oraz Cortina d'Ampezzo (Włochy).

Katedra w Mediolanie Katedra w Mediolanie ShutterStock

Cortina D’Ampezzo Cortina D’Ampezzo ShutterStock

Przykład Główne miasta-gospodarze to Mediolan i Cortina d’Ampezzo – po raz pierwszy w historii zimowych igrzysk jedna impreza jest oficjalnie współorganizowana przez dwa ośrodki. Zawody rozgrywane będą także w innych miejscowościach północnych Włoch, m.in.: Bormio, Livigno, Predazzo, Val di Fiemme, Lago di Tesero, Anterselva i w Weronie (ceremonia zamknięcia).

Kiedy odbędą się zimowe igrzyska olimpijskie 2026?

XXV Zimowe Igrzyska Olimpijskie rozgrywane są w dniach 4–22 lutego 2026.

Kiedy otwarcie igrzysk 2026? O której godzinie odbędzie się ceremonia otwarcia igrzysk olimpijskich w 2026 roku?

Ceremonia otwarcia zimowych igrzysk olimpijskich (ZIO) odbędzie się 6 lutego 2026 r., o godz. 20:00, wydarzenie można oglądać w TVP oraz w Internecie.

Kiedy zamknięcie igrzysk 2026?

Ceremonia zamknięcia odbędzie się 22 lutego 2026 roku w Weronie.

Gdzie odbędą się zimowe igrzyska olimpijskie w 2030 roku?

Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2030 odbędą się we Francuskich Alpach (region Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże i Owernia-Rodan-Alpy) oraz w Nicei, która będzie gospodarzem konkurencji na lodzie, a ceremonie w Alloz Riviera - to decyzja Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego (MKOl) podjęta w lipcu 2024 roku, a potwierdzona w lutym 2026 roku

Jakie dyscypliny na zimowych igrzyskach olimpijskich?

Igrzyska obejmują 16 dyscyplin zimowych – w tym narciarstwo alpejskie, biathlon, bobsleje, łyżwiarstwo figurowe, hokej na lodzie, snowboard i inne. Jak czytamy na stronie Polskiego Komitetu Olimpijskiego (PKO:) To jedno z największych sportowych wydarzeń zimowych świata, które przyciągnęło tysiące sportowców z ponad 90 krajów i setki tysięcy widzów. W Mediolanie i Dolomitach rywalizacja łączy sport, kulturę i włoską gościnność.

Ile płacą za medale olimpijskie?

Wiceminister sportu i turystyki Piotr Borys przy letnich igrzyskach olimpijskich, które odbywały się w Paryżu, zapowiedział, że "olimpijczyk za złoty medal otrzyma 100 tys. złotych, za srebrny 70 tys., za brąz - 55 tys.". Dodał, że oprócz premii zawodnicy otrzymają również inne korzyści – stypendia i nagrody. Jak będzie w 2026 r.? Business Insider podaje: "Za złoty medal zawodnik otrzyma 500 000 zł w gotówce i dodatkowe 250 000 zł w tokenach, srebro jest warte 400 000 zł + 200 000 zł w tokenach, a brąz — 300 000 zł + 150 000 zł w tokenach. Dodatkowo zawodnicy drużynowi otrzymują premie w podobnej wysokości, dzielone między członków zespołu. Każdy medal wiąże się też z nagrodami rzeczowymi, od voucherów na wakacje po… biżuterię. W przypadku złota ma ona być warta 4 tys. zł, srebra — 2 tys. zł, a brązu — 1,5 tys. zł. Prawdziwą żyłą złota — i to w dosłownym sensie, bo za złoty medal olimpijski — są jednak dodatkowe nagrody finansowe. (...) PKOl i sponsorzy złotym medalistom olimpijskim sprezentuje też… samochód osobowy marki Toyota Corolla.".

Ile wynosi emerytura olimpijska?

Od 1 stycznia 2026 roku emerytura olimpijska wynosi 5116,99 zł miesięcznie, uległa znacznej waloryzacji w stosunku do lat ubiegłych. Jak na polskie realia nie jest to ani dużo ani mało. Co ważne, ustawodawca postanowił jednakowo potraktować olimpijczyków, czy to tych, którzy zdobyli złoty, srebrny czy brązowy medal. Dlaczego? A no dlatego, że rodzaj czy też liczba zdobytych medali nie mają żadnego wpływu na wysokość olimpijskiej emerytury. Liczy się fakt wystąpienia w olimpiadzie i zdobycie medalu. Można więc powiedzieć, że sportowcy walczą niekiedy przez minuty o swoją przyszłość (a tak naprawdę przez całe lata - kiedy ciężko trenują)!

Komu przysługuje emerytura olimpijska?

Emerytura przysługuje obecnie osobom, które zdobyły medal:

igrzysk olimpijskich,

zawodów „Przyjaźń 84”,

igrzysk paraolimpijskich lub zawodów sportowych osób niepełnosprawnych odbywających się przed 1992 r., będących odpowiednikiem igrzysk paraolimpijskich,

igrzysk głuchych lub zawodów sportowych odbywających się przed 2001 r., będących odpowiednikiem igrzysk głuchych.

Co trzeba zrobić aby otrzymać emeryturę olimpijską?

Jak podaje Polski Komitet Olimpijski: oprócz zdobycia medalu, by uzyskać prawa do emerytury olimpijskiej, należy mieć polskie obywatelstwo, ukończyć 40. rok życia oraz nie kontynuować kariery sportowej poprzez uczestnictwo w zawodach organizowanych przez polskie związki sportowe. Świadczenie przysługuje osobie, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz nie została ukarana za doping pojedynczą dyskwalifikacją w wymiarze większym niż 24 miesiące, lub więcej niż jedną dyskwalifikacją bez względu na jednostkową długość każdej z nich.

Gdzie składa się wniosek o emeryturę olimpijską?

Aby otrzymać emeryturę olimpijską należy złożyć wniosek w Ministerstwie Sportu i Turystyki.

Emerytura olimpijska a emerytura z ZUS

Co istotne, emerytura olimpijska jest innym świadczeniem niż emerytura z ZUS. Tak więc fakt pobierania emerytury olimpijskiej nie wyklucza możliwości pobierania świadczenia emerytalnego z systemu powszechnego (z ZUS czy KRUS). Te dwa świadczenia są bowiem od siebie niezależne.

Gdzie będą letnie igrzyska olimpijskie 2028?

Igrzyska XXXIV Olimpiady w 2028 r. odbędą się w Los Angeles. Według danych na ten moment Igrzyska mają być rozegrane w dniach 21 lipca – 6 sierpnia 2028 r.