REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Kadry » Wiadomości » Rynek pracy: Czy demografia i technologia zmniejszą zapotrzebowanie na pracowników?

Rynek pracy: Czy demografia i technologia zmniejszą zapotrzebowanie na pracowników?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
29 grudnia 2025, 04:00
Tomasz Kowalski
oprac. Tomasz Kowalski
rynek pracy zatrudnianie demografia cudzoziemcy braki kadrowe automatyzacja zwolnienia pracownicy przedsiębiorcy gospodarka 2026
Rynek pracy: Czy demografia i technologia zmniejszą zapotrzebowanie na pracowników?
ShutterStock

REKLAMA

REKLAMA

Demografia przestaje być tłem, a staje się twardym parametrem biznesowym. Spadek liczby osób w wieku produkcyjnym powoduje, że przedsiębiorcy zmniejszają zatrudnienie tam, gdzie popyt spowolnił lub gdzie procesy można zautomatyzować. Jednocześnie rośnie rola pracowników z zagranicy – bez nich wiele sektorów gospodarki nie byłoby w stanie funkcjonować.

Zwolnienia i braki kadrowe – rynek pracy z demografią w tle

Według prognoz GUS do 2060 r. liczba osób w wieku produkcyjnym w Polsce spadnie o ponad 23 proc., czyli o ok. 5,1 mln. Jednocześnie dzietność osiąga historycznie niskie poziomy, co dodatkowo zwiększa presję na rynek pracy. Stąd problem dostępności pracowników nie znika. Właśnie dlatego demografia staje się dziś głównym filtrem, przez który trzeba patrzeć na zwolnienia, migracje oraz tempo automatyzacji. Bez tego kontekstu trudno zrozumieć, dlaczego rynek pracy wysyła jednocześnie sprzeczne sygnały.

REKLAMA

REKLAMA

Zwolnienia i braki kadrowe występujące jednocześnie nie są sprzecznością, lecz konsekwencją przesunięć sektorowych. Firmy redukują zatrudnienie tam, gdzie popyt spowolnił lub gdzie procesy można relatywnie szybko zautomatyzować. Równocześnie wciąż nie są w stanie obsadzić ról operacyjnych i technicznych, kluczowych dla ciągłości biznesu. Przy malejącej podaży pracy rynek coraz mniej przypomina jednolitą całość, a coraz bardziej patchwork – z dużymi różnicami branżowymi i regionalnymi, które będą się pogłębiać.

Migracja – nowe szanse, nowe wyzwania

W sytuacji ciągłych braków kadrowych sięganie po pracowników z zagranicy to wybór czysto ekonomiczny. Migracja sama w sobie nie rozwiąże problemów rynku pracy, ale pozostaje jednym z kluczowych buforów demograficznych. Warunkiem jej skuteczności są jednak przewidywalne procedury, stabilna polityka i realna integracja. Największą barierą nie są stereotypy – Polacy mają w większości dobre doświadczenia we współpracy z cudzoziemcami – lecz czas, koszty, ryzyko rotacji i niska sprawność systemu legalizacji.

Ponad 1,099 mln cudzoziemców pracujących dziś w Polsce pokazuje, że bez migracji wiele sektorów – od produkcji i logistyki po usługi i budownictwo – nie byłoby w stanie funkcjonować. Jednocześnie migracja przestaje być jednokierunkowa. Polska coraz częściej pojawia się jako realny kierunek także dla pracowników z dalszych kierunków, jak Azja, Afryka czy Ameryka Południowa. To oznacza nowe szanse, ale też nowe wyzwania: mieszkalnictwo, onboarding, zarządzanie różnorodnością i napięcia wynikające z ostrzejszej narracji publicznej wokół migracji.

REKLAMA

Odpowiedź na demografię: AI i automatyzacja

Drugim filarem adaptacji rynku pracy jest automatyzacja i sztuczna inteligencja. AI pomaga utrzymać produktywność przy kurczącej się podaży pracy, ale jednocześnie wymusza zmianę kompetencji i sposobu organizacji firm. Nie jest to proste „zastępowanie ludzi maszynami”, lecz głęboka przebudowa ról. Praca zmienia się szybciej niż system, który ma do niej przygotować pracowników – i to właśnie tu rodzi się największe napięcie.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Automatyzacja nie zmniejsza zapotrzebowania na ludzi, lecz je przesuwa. Najszybciej znikają zadania powtarzalne, natomiast rośnie popyt na role techniczne, inżynieryjne, związane z utrzymaniem ruchu, jakością, logistyką oraz operacjami usługowymi, gdzie kluczowe są odpowiedzialność i kontakt z człowiekiem. W praktyce firmy będą jednocześnie automatyzować kluczowe procesy i nadal zatrudniać – ale pracowników o innym profilu kompetencyjnym, często również z zagranicy.

Struktury pracy: płeć, kompetencje, transparentność

Równolegle zachodzi zmiana społeczna. Różnice między kobietami a mężczyznami na rynku pracy zacierają się, a Polska należy do krajów o relatywnie niskiej luce płacowej. To pozytywny trend, który jednak przy rosnącej transparentności wynagrodzeń wymaga uporządkowanych polityk płacowych. Bez tego zamiast wzmocnienia równości pojawią się napięcia wewnątrz organizacji.

Cała ta układanka nie zadziała bez dwóch elementów. Po pierwsze – inwestycji, bo to one tworzą miejsca pracy o wysokiej wartości dodanej i decydują o strukturze zatrudnienia. Po drugie – edukacji, która dziś coraz wyraźniej nie nadąża za zmianami technologicznymi i potrzebami rynku. Bez modernizacji szkolnictwa i realnej współpracy z biznesem nawet najlepsza polityka migracyjna i najbardziej zaawansowane narzędzia AI nie pozwolą domknąć luki kompetencyjnej.

Podstawa wymiaru składek ZUS. Praktycznie rozliczenia
Autopromocja

Podstawa wymiaru składek ZUS. Praktycznie rozliczenia

Sprawdź

Źródło:

Krzysztof Inglot,

założyciel Personnel Service,

ekspert rynku pracy

Jak optymalizować koszty zatrudnienia. Poradnik dla pracodawców
Autopromocja

Jak optymalizować koszty zatrudnienia

Sprawdź

Powiązane
PIP chciała 26 dni urlopu dla wszystkich pracowników. Sejm zakończył prace nad petycją bez zmian w ustawie. Dlaczego?
PIP chciała 26 dni urlopu dla wszystkich pracowników. Sejm zakończył prace nad petycją bez zmian w ustawie. Dlaczego?
Rada Ministrów: Oferta kształcenia i szkolenia zawodowego będzie dostosowana do lokalnego rynku pracy
Rada Ministrów: Oferta kształcenia i szkolenia zawodowego będzie dostosowana do lokalnego rynku pracy
Coraz więcej pracowników z Azji i Ameryki Łacińskiej w Polsce. Zastępują Ukraińców i zmieniają rynek pracy
Coraz więcej pracowników z Azji i Ameryki Łacińskiej w Polsce. Zastępują Ukraińców i zmieniają rynek pracy
Źródło: Źródło zewnętrzne
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code
Uprawnienia rodzicielskie - QUIZ
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne

REKLAMA

Kadry
Dobry lider potrafi pożegnać mijający rok z klasą: sztuka podziękowań dla pracowników
26 gru 2025

Lider i pracownik. Grudzień to czas raportów, podsumowań i napiętych terminów. To też szczególny, świąteczny okres, w którym słowo „dziękuję” może mieć moc większą niż roczne premie. Jak w praktyce przywództwa wykorzystać świąteczną atmosferę, by wzmocnić zaangażowanie, lojalność i poczucie wartości zespołu?

Deklaracja noworoczna 2026. Sprawdź jakie są zasady w Twojej parafii
28 gru 2025

Okres świąteczno-noworoczny to czas spotkań w gronie rodziny i przyjaciół. To czas rozmów przy stole, zadawania niewygodnych pytań i poruszania tych lżejszych jak cięższych tematów: politycznych, prawnych czy gospodarczych. To też czas rozmów o kościele i wierze. Jednym z punkt tegorocznych debat będzie deklaracja świąteczno-noworoczna 2026. Już teraz wielu zastanawia się czy należy złożyć odpowiednie oświadczenie/ deklarację u siebie w parafii. W niektórych parafiach termin był do 27 grudnia 2025 r., a w innych jeszcze jest czas na złożenie deklaracji.

Renta wdowia podwyżka z 15% do 25% drugiego świadczenia czy już od 1 stycznia 2026 r.?
23 gru 2025

Do redakcji docierają pytania czy renta wdowia będzie od 1 stycznia 2026 r. już z podwyżką z 15% do 25% drugiego świadczenia? Ile maksymalnie może wynosić renta wdowia w 2026 r? Co więcej docierają też pytania czy nowa grupa osób w 2026 r. zyska prawo do renty wdowiej i ile realnie będzie podwyżka renty wdowiej w 2026 r. Poniżej wyjaśniamy.
To jeden z kluczowych obowiązków w prawie pracy - będzie szczególnie ważny w 2026 r. Co oznacza przestrzeganie zasad współżycia społecznego w miejscu pracy?
23 gru 2025

Będzie się działo w prawie pracy w 2026 r. - zmian jest dużo, ale mało się mówi o zasadach współżycia społecznego jak i o postępowaniu w taki sposób, aby nie było ono niezgodne ze społeczno-gospodarczym - a to fundament. Są to pojęcia bardzo ważne, ale niekoniecznie urzeczywistnianie i znane w praktyce pracownikom i pracodawcom.

REKLAMA

Droższe zatrudnienie cudzoziemca w 2026 roku. Wyższe opłaty i nowe obowiązki pracodawców
22 gru 2025

Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców, które weszły w życie w grudniu, istotnie wpłyną na funkcjonowanie firm w 2026 r. Będą wyższe opłaty administracyjne i nowe obowiązki. Artykuł zawiera wszystko, co powinni wiedzieć pracodawcy zatrudniający pracowników zza granicy.
Premia a może dodatkowy dzień wolny? Świąteczno-noworoczne benefity pracownicze
22 gru 2025

Koniec roku to czas, w którym w wielu firmach wraca temat świątecznych benefitów. Część pracodawców decyduje się na prezenty, inni na bonusy, a jeszcze inni rezygnują z tego rodzaju gestów. Dane z najnowszej ankiety Gi Group Holding nie pozostawiają wątpliwości: pracownicy bardziej cenią świadczenia finansowe i dodatkowe dni wolne niż tradycyjne upominki.
Staż pracy a urlop: co w 2026 r.? Po pierwsze: dodatkowy urlop dla setek tysięcy zatrudnionych. Po drugie: propozycja urlopu stażowego: 45 dni urlopu po 25. latach pracy; 40 dni po 20.; 35 dni po 15.; 30 dni po 10.?
22 gru 2025

Zagadnienie porównywania stażu pracy z uprawnieniami urlopowymi na 2026 r., należy podzielić na dwa istotne zagadnienia. Jedno zagadnienie odnosi się do przepisów, które będą obowiązywały od 2026 r. i dla setek tysięcy albo nawet miliona osób będą oznaczały większy wymiar urlopu w 2026 r, a drugie zagadnienie to tylko postulaty wydłużenia urlopów w 2026 r. wszystkim zatrudnionym, na wzór różnych pragmatyk zawodowych. Poniżej analiza obu zagadnień.
ZUS komunikuje: Od 1 stycznia 2026 r. świadczenie wypłacane przez ZUS, obejmie szerszą grupę osób [co, kiedy i dla kogo?]
29 gru 2025

ZUS oficjalnie ogłosił, że od 1 stycznia 2026 r. więcej osób zyska prawo do jednego z ważnych świadczeń, wynoszącego nawet kilka tysięcy złotych. Pieniądze te można łączyć z innymi zasiłkami (np. rentą socjalną). Co ważne, prawo do tego świadczenia mają także seniorzy. Do listopada 2025 r. wypłacono w ramach tego programu aż 7,6 mld zł, a po rozszerzeniu grupy uprawnionych liczba wniosków z pewnością wzrośnie.

REKLAMA

Globalny rynek pracy 2026: 4 podstawowe trendy
26 gru 2025

Globalny rynek pracy w 2026 roku będzie wyróżniał się czterema podstawowymi trendami: AI, cyberbezpieczeństwo, technostres i mniej ofert dla młodych pracowników.
Od 24 grudnia 2025 r. w ogłoszeniach o pracę mogą być tylko neutralne płciowo stanowiska pracy
22 gru 2025

Już od 24 grudnia 2025 r. w ogłoszeniach o pracę mogą być tylko neutralne płciowo stanowiska pracy. Wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące jawności wynagrodzeń i niedyskryminacyjnego charakteru całego procesu rekrutacji. Jak pracodawcy muszą przygotować się do zmian?
Zapisz się na newsletter
Kodeks pracy, urlopy, wynagrodzenia, świadczenia pracownicze. Bądź na bieżąco ze zmianami z zakresu prawa pracy. Zapisz się na nasz newsletter.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA