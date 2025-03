Coraz więcej ojców korzysta z urlopu rodzicielskiego i ojcowskiego. Ojcowie dostają wyższy zasiłek niż matki

Ojcowie coraz częściej korzystają z urlopów rodzicielskich i ojcowskich. Zasiłek za okres urlopu rodzicielskiego wynosi 70 proc. wynagrodzenia. Urlop ojcowski jest płatny w 100 proc.

Ojcowie korzystają z urlopu rodzicielskiego

Dyrektywa work-life balance przynosi efekty i zachęca ojców do zaangażowania się w opiekę nad dziećmi. W 2024 r. aż 41900 tatusiów skorzystało z urlopu rodzicielskiego – ponad dwa razy więcej niż w 2023 r. (19000 ojców) i aż jedenaście razy więcej niż w 2022 r. (3700). To jednak nadal tylko 17 proc. ojców, którym w zeszłym roku urodziło się dziecko.

Średni czas urlopu rodzicielskiego wykorzystywanego przez ojców w 2024 r. wyniósł 48,6 dnia, co odpowiada około siedmiu tygodniom (w 2023 r. było to 49 dni).

- Ustawowo każdy rodzic ma dziewięć tygodni urlopu, którego nie można przenieść na drugiego rodzica. Nasze dane wskazują, że średnio dwa tygodnie urlopu rodzicielskiego pozostają niewykorzystane - mówi Iwona Kowalska-Matis, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS na Dolnym Śląsku. – Tymczasem to jest ich czas, który mogliby spędzić ze swoim dzieckiem – dodaje.

Urlop ojcowski też jest popularny

Według rzeczniczki, dużo większa ilość ojców korzysta z drugiej przysługującej im formy opieki nad dzieckiem, czyli urlopu ojcowskiego. W 2024 r. liczba panów, którzy wykorzystali swój „ojcowski” wyniosła 162300, co stanowi 64 proc. uprawnionych. W 2023 r. odsetek ten wynosił 67 proc. (182000 ojców). Ogólna liczba ojców korzystających z tego świadczenia pozostaje wysoka. Od momentu wejścia w życie dyrektywy work-life balance ten odsetek przekracza 60 proc.

– Urlop ojcowski to 100 proc. płatne dwa tygodnie, być może w tym tkwi tajemnica ich popularności. Te dwa tygodnie tata musi wykorzystać do ukończenia przez dziecko 1 roku życia - wyjaśnia Kowalska-Matis.

Nierówności finansowe nadal występują

Rzeczniczka przypomina, że od momentu nowelizacji Kodeksu pracy w 2023 r., urlop rodzicielski trwa 41 tygodni, z czego każdy rodzic ma 9 tygodni, których nie można przenieść na drugiego rodzica. Mama i tata mają indywidualne prawo do tego świadczenia a zasiłek za ten okres wynosi 70 proc. wynagrodzenia.

W 2024 r. średnia wysokość zasiłku wypłacanego za urlop rodzicielski ojców wynosiła 167 zł dziennie, podczas gdy dla matek było to 124 zł. Rok wcześniej wartości te wynosiły odpowiednio 153 zł i 107 zł.

- Wynika to z tego, ze kobiety nadal zarabiają mniej od swoich partnerów. Te nierówności przekładają się także na wysokość przyszłej „kobiecej” emerytury. Różnice w wysokości emerytur dla kobiet i mężczyzn wynikają z tego, że panie pracują krócej, zarabiają mniej i żyją średnio statystycznie dłużej niż mężczyźni. Kobiety mają także mniejsze dochody, gdy przez część swojego życia są na urlopach związanych z wychowaniem dziecka – mówi Iwona Kowalska-Matis.

Rzeczniczka podkreśla, że urlopy, które oboje rodzice mogą wykorzystać na opiekę nad dzieckiem, to nie tylko kwestia równego podziału obowiązków. To także szansa dla ojców na budowanie silnej więzi z dzieckiem, a dla dzieci to piękny czas spędzony z obojgiem rodziców.