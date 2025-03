Kary dla przedsiębiorców, kontrole bez zawiadomienia, ingerencja w swobodę umów – zastrzeżenia Rzecznika MŚP do ustawy o warunkach zatrudniania cudzoziemców

Senat zajmie się ustawą o warunkach zatrudniania cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Rzecznik MŚP minister Agnieszka Majewska zwraca uwagę na przepisy niekorzystne dla przedsiębiorców.

Poprawki projektu ustawy nie upraszczają prawa

Prace nad ustawą o warunkach zatrudniania cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej są coraz bardziej zaawansowane. Wkrótce projekt stanie się przedmiotem obrad Senatu. Ze względu na wagę zagadnienia Rzecznik MŚP zajmował stanowisko w tej sprawie na każdym z etapów prac. Minister Agnieszka Majewska skierowała swoją opinię również na ręce marszałek Małgorzaty Kidawy-Błońskiej.

Popierając rozwiązania eliminujące problemy dotykające przedsiębiorców zatrudniających cudzoziemców legalnie oraz ograniczające występujące nadużycia, Rzecznik MŚP zwraca jednak uwagę, że w ustawie znalazły się przepisy mogące skutkować powstaniem barier i utrudnień w prowadzeniu działalności gospodarczej. Wynikają one w dużej mierze z poprawek wprowadzonych na etapie prac sejmowych. Jak pisze Agnieszka Majewska, „na drodze poselskich poprawek do projektu pomawianej ustawy dokonano daleko idących zmian w niektórych regulacjach lub też wprowadzono zupełnie nowe, niekorzystne dla przedsiębiorców przepisy. Taki tryb modyfikacji treści projektu istotnie ograniczył możliwość weryfikacji zasadności wprowadzanych rozwiązań i przeprowadzenia nad nimi rzetelnej, merytorycznej debaty z udziałem partnerów społecznych, których skutki tych zmian dotyczą”. Jest to sprzeczne z duchem zapowiedzi o deregulacji i upraszczaniu prawa w celu zwiększenia konkurencyjności polskich firm i pobudzenia rozwoju gospodarczego.

Zastrzeżenia rzecznika MŚP

Dlatego Rzecznik MŚP wnosi o usunięcie z ustawy wprowadzonych tam poprawką poselską przepisów, które znacznie podwyższają kary za naruszanie przepisów prawa pracy. Jest to tym istotniejsze, że regulacje te dotyczą wszystkich pracowników, a nie tylko cudzoziemców, w związku z czym ewidentnie wykraczają poza materię procedowanej ustawy i naruszają zasady prawidłowej regulacji.

Zastrzeżenia minister Majewskiej budzi też modyfikacja ustawy - Prawo przedsiębiorców (czyli tzw. Konstytucji Biznesu). Rozszerzają one katalog instytucji uprawnionych do przeprowadzania kontroli bez konieczności informowania przedsiębiorcy o takim zamiarze na Straż Graniczną oraz Państwową Inspekcję Pracy. Jak podkreśla Rzecznik, obowiązujące obecnie przepisy dają organom kontrolnym uprawnienie do odstąpienia od obowiązku zawiadamiania o niej, gdy przeprowadzenie kontroli jest niezbędne dla przeciwdziałania popełnienia przestępstwa lub wykroczenia. Dalsze osłabianie gwarancji ochronnych dla przedsiębiorców jest, wobec tego nieuzasadnione.

Minister Majewska podtrzymuje też uwagi zgłoszone na etapie prac sejmowych, w szczególności apel o odstąpienie od wymogu zatrudniania cudzoziemca na podstawie umowy o pracę, jeśli podmiotem zatrudniającym jest agencja pracy tymczasowej. W opinii Agnieszki Majewskiej „rozwiązanie to stanowi nieuzasadnioną ingerencję w zasadę swobody umów, która nie odpowiada potrzebom rynku pracy i stanom faktycznym, które mogą na nim występować”.

