30000 zł kary za umowę zlecenia z własnym pracownikiem

Nie można zastępować umów o pracę umowami zlecenia. Mimo to zdarza się, że pracodawcy zastępują umowy o pracę umowami zlecenia lub traktują je jak uzupełnienie stosunku pracy, co może być potraktowane jako próba obejścia prawa. Za takie praktyki grozi kara grzywny do 30000 zł.

Czym jest zatrudnienie na podstawie stosunku pracy

Umowa zlecenia i umowa o pracę są różnymi rodzajami umów. Nie ma bezwzględnego zakazu zawarcia umowy zlecenia pomiędzy pracodawcą i jego pracownikiem. Taka umowa może być zawarta, pod warunkiem jednak, że umowa zlecenia nie ma cech umowy o pracę i dotyczy prac rodzajowo innych od wykonywanych przez tego pracownika w ramach umowy o pracę.

Istotą stosunku pracy jest zobowiązanie pracownika do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca zobowiązuje się do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. Zatrudnienie w powyższych warunkach jest zatrudnieniem na podstawie stosunku pracy, bez względu na nazwę zawartej przez strony umowy. Nie jest też dopuszczalne zastąpienie umowy o pracę umową cywilnoprawną przy zachowaniu warunków wykonywania pracy właściwych dla stosunku pracy, co podkreślał Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 29 listopada 2017 r. (sygn. akt I PK 358/16).

Pracodawca zawierając umowę zlecenia z własnym pracownikiem powinien pamiętać, że nie jest dopuszczalne zastąpienie umowy o pracę umową cywilnoprawną przy zachowaniu warunków wykonywania pracy wynikających ze stosunku pracy. Takie działanie stanowi wykroczenie przeciwko prawom pracowniczym.

Różnice w zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę i umowy zlecenia

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę gwarantuje pracownikowi szereg praw określonych przepisami prawa pracy, a zwłaszcza Kodeksu pracy. Są to w szczególności:

prawo do wynagrodzenia (minimalne wynagrodzenie za pracę w 2025 r. wynosi 4666 zł);

wymiar czasu pracy (czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy);

prawo do urlopu wypoczynkowego (20 lub 26 dni urlopu w zależności od ogólnego stażu pracy);

uprawnienia związane z rodzicielstwem (urlop macierzyński, urlop rodzicielski, urlop wychowawczy, zwolnienie w celu opieki nad dzieckiem itp.)

profilaktyczne badania lekarskie;

szkolenia bhp.

Kwestie związane z umową zlecenia reguluje Kodeks cywilny. Zawierając umowę zlecenia przyjmujący zlecenie (zleceniobiorca) zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie (zleceniodawcy). Umowa zlecenia gwarantuje zleceniobiorcy w zasadzie tylko prawo do wynagrodzenia (minimalna stawka godzinowa w 2025 r. to 30,50 zł) - jeżeli ani z umowy, ani z okoliczności nie wynika, że przyjmujący zlecenie zobowiązał się wykonać je bez wynagrodzenia. Nie obowiązują regulacje dotyczące takich praw pracowniczych jak np. czas pracy czy urlopy wypoczynkowe. W przypadku umowy zlecenia okresu jej wykonywania nie wlicza się do stażu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze, może ją wykonać osoba trzecia, a spory między zleceniodawcą a zleceniobiorcą rozstrzyga sąd cywilny, a nie sąd pracy.

Jak uniknąć zarzutu próby obejścia prawa

Z punktu widzenia pracodawcy jako przedsiębiorcy korzystniejsze jest zatrudnianie na podstawie umowy zlecenia. Nic zatem dziwnego, ze zdarzają się sytuacje, gdy umowa zlecenia zastępuje umowę o pracę – często też zdarza się zatrudnianie własnego pracownika na podstawie takiej umowy. Postępując w ten sposób pracodawca powinien pamiętać o przestrzeganiu zasad, dzięki którym uniknie zarzutu próby obejścia prawa.

Zawierając umowę zlecenia z własnym pracownikiem pracodawca musi zwrócić uwagę, aby:

umowa zlecenie była zawarta na czynności innego rodzaju niż te, które pracownik wykonuje w ramach umowy o pracę;

zobowiązania wynikające ze zlecenia nie miały cech charakterystycznych dla stosunku pracy.

Zastosowanie się do tych zasad pozwoli w miarę bezpiecznie zawierać umowy zlecenia z pracownikami. W przeciwnym razie pracodawcy grożą dotkliwe sankcje. Kodeks pracy stanowi bowiem, że jeśli pracodawca lub osoba działająca w jego imieniu zawiera umowę cywilnoprawną w warunkach, w których powinna być zawarta umowa o pracę, podlega karze grzywny od 1000 zł do 30 000 zł.