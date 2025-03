Od 1 kwietnia 2025 r. zmienią się kwoty odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. Odszkodowanie za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu będzie znacząco wyższe - aż o 205 zł.

Dla kogo jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy

Prawo do jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej przysługuje osobie objętej ubezpieczeniem wypadkowym. Oczywistym warunkiem jest, aby osoba ubezpieczona doznała stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.

Odszkodowanie przysługuje członkom rodziny ubezpieczonego jeżeli ubezpieczony zmarł wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. Jeżeli do odszkodowania uprawnieni są równocześnie małżonek i dzieci, lub inni członkowie rodziny, to kwotę odszkodowania dzieli się w równych częściach między uprawnionych. Odszkodowanie takie będzie przysługiwało również w razie śmierci wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej rencisty, który był uprawniony do renty z ubezpieczenia wypadkowego.

Kwoty odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej

W okresie od 1 kwietnia 2025 r. do 31 marca 2026 r. kwoty jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej wynoszą:

1636 zł (obecnie 1431 zł) za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu;

(obecnie 1431 zł) za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu; 1636 zł (obecnie 1431 zł) za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, z tytułu zwiększenia tego uszczerbku co najmniej o 10 punktów procentowych;

(obecnie 1431 zł) za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, z tytułu zwiększenia tego uszczerbku co najmniej o 10 punktów procentowych; 28636 zł (obecnie 25044 zł) z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego;

(obecnie 25044 zł) z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego; 28636 zł (obecnie 25044 zł) z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji wskutek pogorszenia się stanu zdrowia rencisty;

(obecnie 25044 zł) z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji wskutek pogorszenia się stanu zdrowia rencisty; 147271 zł (obecnie 128799 zł), jeżeli do jednorazowego odszkodowania jest uprawniony małżonek lub dziecko zmarłego ubezpieczonego lub rencisty;

(obecnie 128799 zł), jeżeli do jednorazowego odszkodowania jest uprawniony małżonek lub dziecko zmarłego ubezpieczonego lub rencisty; 73635 zł (obecnie 64399 zł), jeżeli do jednorazowego odszkodowania jest uprawniony członek rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty inny niż małżonek lub dziecko;

(obecnie 64399 zł), jeżeli do jednorazowego odszkodowania jest uprawniony członek rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty inny niż małżonek lub dziecko; 147271 zł (obecnie 128799 zł), jeżeli do jednorazowego odszkodowania są uprawnieni równocześnie małżonek i jedno lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, oraz 28636 zł (obecnie 22212 zł) z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na każde z tych dzieci;

(obecnie 128799 zł), jeżeli do jednorazowego odszkodowania są uprawnieni równocześnie małżonek i jedno lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, oraz (obecnie 22212 zł) z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na każde z tych dzieci; 147271 zł (obecnie 128799 zł), jeżeli do jednorazowego odszkodowania jest uprawnionych równocześnie dwoje lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, oraz 28636 zł (obecnie 22212 zł) z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugie i każde następne dziecko;

(obecnie 128799 zł), jeżeli do jednorazowego odszkodowania jest uprawnionych równocześnie dwoje lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, oraz (obecnie 22212 zł) z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugie i każde następne dziecko; 28636 zł (obecnie 25044 zł), jeżeli obok małżonka lub dzieci do jednorazowego odszkodowania są uprawnieni równocześnie inni członkowie rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, każdemu z nich niezależnie od odszkodowania przysługującego małżonkowi lub dzieciom;

(obecnie 25044 zł), jeżeli obok małżonka lub dzieci do jednorazowego odszkodowania są uprawnieni równocześnie inni członkowie rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, każdemu z nich niezależnie od odszkodowania przysługującego małżonkowi lub dzieciom; 73635 zł (obecnie 64399 zł), jeżeli do jednorazowego odszkodowania są uprawnieni tylko członkowie rodziny inni niż małżonek lub dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, oraz 28636 zł (obecnie 22212 zł) z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugiego i każdego następnego uprawnionego.

Podstawa prawna: