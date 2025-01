Zawodowe plany Polaków na 2025 rok [BADANIE]

Jakie Polacy mają plany zawodowe na 2025 rok? Nowy rok to pretekst do odważnych decyzji dotyczących pracy. Jakie postanowienia noworoczne mają w tym roku Polacy? Oto wyniki badania Pracuj.pl.

Zawodowe postanowienia noworoczne 2025

Ponad połowa Polaków (55%) planuje wprowadzić w życie noworoczne postanowienia związane z karierą – wynika z najnowszego badania Pracuj.pl. Wśród najczęściej wymienianych celów znalazły się zmiana pracy, rozwój nowych umiejętności oraz poprawa równowagi między życiem prywatnym a zawodowym. Mimo wyzwań gospodarczych, większość badanych (76%) wierzy, że 2025 rok to czas na odważne decyzje zawodowe.

Najważniejsze informacje:

55% badanych deklaruje posiadanie zawodowych postanowień noworocznych.

76% respondentów chce zmienić pracę w 2025 roku.

76% badanych uważa, że w przyszłym roku warto podejmować odważne kroki związane z pracą, a 74% odpowiadających planuje takie kroki podjąć.

54% badanych spodziewa się zawodowych wyzwań wynikających z sytuacji gospodarczej.

47% respondentów obawia się o stabilność swojego zatrudnienia.

56% uczestników badania deklaruje optymizm wobec przyszłego roku zawodowego, pomimo trudności.

Wyzwania zawodowe w 2025 roku

Miniony rok dla wielu Polaków był czasem pełnym wyzwań życiowych i zawodowych. Jak pokazuje najnowsze, noworoczne badanie Pracuj.pl, w nadchodzącym roku wciąż ponad połowa z nas (54%) spodziewa się wyzwań na polu zawodowym wynikających z sytuacji gospodarczej, a 47% respondentów obawia się o stabilność swojego zatrudnienia. Wyniki badania podkreślają odczuwaną na rynku pracy niepewność gospodarczą.

Jednak, mimo obaw, niepewność co do sytuacji na rynku pracy nie przekreśla wiary w indywidualne możliwości rozwoju. Aż 56% badanych podchodzi z optymizmem do swoich zawodowych perspektyw na 2025 rok. Kluczowe znaczenie w budowaniu tego zawodowego optymizmu mogą mieć możliwości zdobywania doświadczenia, podnoszenie kwalifikacji oraz wsparcie ze strony pracodawców.

Warto również podkreślić, że 76% uczestników badania uważa, iż mimo trudności gospodarczych warto w przyszłym roku podejmować odważne kroki związane z karierą, a 74% odpowiadających planuje takie kroki podjąć. Wnioski te sugerują, że Polacy są gotowi na podejmowanie ryzyka, aby inwestować w swoją przyszłość zawodową – zarówno poprzez zmiany stanowisk, jak i rozwijanie nowych kompetencji. Ta postawa może być impulsem dla pracodawców do tworzenia wspierających środowisk pracy, które umożliwią pracownikom rozwój i dadzą im poczucie stabilizacji w obliczu niepewności rynkowej.

Noworoczne postanowienia zawodowe 2025 Pracuj.pl

Respondenci, którzy deklarują posiadanie zawodowych postanowień noworocznych, wyznaczają sobie ambitne cele. Najczęściej wskazywane postanowienia badanych Pracuj.pl to zmiana pracy (76%) oraz rozwój zawodowy i zdobywanie nowych umiejętności (52%). Kolejne miejsca zajmują dbałość o równowagę między pracą a życiem osobistym (37%) oraz starania o podwyżkę (29%). Nieco mniej osób planuje całkowitą zmianę zawodu (26%) lub dążenie do awansu (18%).

Ważne Warto zwrócić uwagę, że 3% respondentów planuje dłuższą przerwę w pracy. To sygnał, że regeneracja i równowaga życiowa stają się coraz ważniejsze w podejściu Polaków do kariery.

Odważne postanowienia związane z pracę w nowym roku

Noworoczne badanie Pracuj.pl wskazuje, że mimo trudności gospodarczych Polacy wykazują imponującą determinację, by kształtować swoją przyszłość zawodową. Rok 2025 to dla wielu czas ambitnych planów – od zmiany pracy i rozwijania umiejętności, przez dążenie do równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, aż po odważne decyzje, takie jak zmiana ścieżki kariery i poszukiwanie nowych wyzwań. Wyniki badania podkreślają, że siła noworocznych postanowień tkwi nie tylko w ich wyznaczaniu, ale przede wszystkim w motywacji do działania, która inspiruje do pokonywania przeciwności i budowania lepszej przyszłości.