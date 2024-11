Nowelizacja Kodeksu pracy: Wydłużony urlop macierzyński dla rodziców dzieci przedwcześnie urodzonych oraz hospitalizowanych

27 listopada 2024 r. Sejm znowelizował Kodeks pracy. Nowelizacja wydłuży urlop macierzyński rodzicom wcześniaków oraz dzieci wymagających hospitalizacji po urodzeniu. Prawo do urlopu będą mieli także prawni opiekunowie, rodzice zastępczy czy adopcyjni.

Sejm przyjął ustawę wprowadzającą uzupełniający urlop macierzyński

Będzie uzupełniający urlop macierzyński dla rodziców dzieci urodzonych przedwcześnie oraz tych, które ze względu na stan zdrowia były po narodzinach hospitalizowane. 27 listopada br. Sejm przyjął ustawę nowelizującą Kodeks pracy.

Projekt nowych przepisów powstał w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, minister rodziny, pracy i polityki społecznej, podczas debaty w Sejmie podkreśliła, że bez determinacji i zaangażowania rodziców wcześniaków i dzieci hospitalizowanych tego projektu by nie było.

– Każdego dnia rodzi się 60 dzieci, które albo rodzą się przedwcześnie, są maleńkie, ważą mniej niż kilogramowe opakowanie cukru, albo dzieci, które są chore i muszą być hospitalizowane po narodzinach. 60 dzieci każdego dnia, 20 tysięcy dzieci rocznie – wskazała szefowa MRPiPS. – Bardzo często rodzice wcześniaków i chorych dzieci, kiedy ich dziecko w końcu po wielu, wielu tygodniach, w przypadku skrajnych wcześniaków nawet po 90 dniach opuszczają szpital, zaczynają długą drogę. Z rehabilitacją, z konsultacjami, z intensywnym leczeniem. Nie okradajmy ich z tego czasu – podkreśliła.

Wymiar uzupełniającego urlopu macierzyńskiego

Nowelizacja wprowadza do Kodeksu pracy uzupełniający urlop macierzyński do 8 tygodni lub do 15 tygodni – w zależności od okresu hospitalizacji i tygodnia ciąży, w którym urodzi się dziecko, lub masy urodzeniowej.

Dla rodziców dzieci urodzonych przed ukończeniem 28. tygodnia ciąży lub z masą urodzeniową nie większą niż 1000 g uzupełniający urlop macierzyński wyniesie do 15 tygodni po porodzie. Jego długość będzie uzależniona od okresu hospitalizacji dziecka na zasadzie - tydzień uzupełniającego urlopu macierzyńskiego za każdy tydzień pobytu dziecka w szpitalu.

Skorzystają także rodzice dziecka urodzonego po ukończeniu 28. tygodnia ciąży a przed ukończeniem 36. tygodnia ciąży i z masą urodzeniową większą niż 1000 g - urlop będzie mógł wynieść do 8 tygodni. Tu także obowiązywać będzie zasada tydzień urlopu za tydzień w szpitalu.

Z kolei dla rodziców, których dziecko urodziło się po ukończeniu 37. tygodnia ciąży i będzie wymagało hospitalizacji od 5. dnia od dnia porodu do 8. tygodnia po porodzie - urlop wyniesie do 8 tygodni. Tu warunkiem jest, by po porodzie pobyt dziecka w szpitalu wynosił przynajmniej 2 kolejne dni w okresie od 5. do 28. dnia po porodzie.

Wniosek o uzupełniający urlop macierzyński

Uzupełniający urlop macierzyński będzie przysługiwać matkom lub ojcom. Prawo do urlopu będą mieli także prawni opiekunowie, rodzice zastępczy czy adopcyjni.

Urlop będzie udzielany na wniosek. Wniosek o uzupełniający urlop macierzyński będzie można złożyć do pracodawcy wraz z zaświadczeniem lekarskim zawierającym informacje o:

tygodniu ciąży, w którym urodziło się dziecko;

masie urodzeniowej dziecka;

okresie pobytu dziecka w szpitalu.

Zasiłek za okres uzupełniającego urlopu macierzyńskiego będzie wynosił 100 proc. podstawy zasiłku.

Wejście w życie ustawy

Teraz ustawa o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw trafi do Senatu. Jeśli Senat nic nie zmieni, to ustawa wejdzie w życie po 3 miesiącach od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.