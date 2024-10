Zmiany w opiece zdrowotnej nad uczniami. Będzie nowelizacja przepisów

Przy zatrudnieniu pracownika pracodawca sprawdza 12 miesięcy wstecz czy dana osoba była już u niego zatrudniona. Jeśli tak, okres poprzedniego zatrudnienia wlicza się do okresu wymaganego do zapisu do PPK. Co w sytuacji, kiedy pracodawca zawarł już w imieniu tego pracownika umowę o prowadzenie PPK? Co oznacza zmiana instytucji finansowej? Jakie okresy zatrudnienia bierze się pod uwagę?